〈美中貿易戰〉台商回流缺地缺工 行政院10月初擬方案

美中貿易戰升溫，部分台商有回流意願，國發會主委陳美伶今 (19) 日表示，行政院預定 10 月初的加速投資台灣會議，討論如何協助台商解決缺地、缺工等問題。陳美伶指出，初步會先行盤點產業需求，如果有必要，可能檢討外勞政策，土地需求媒合的確有困難，將尋求多管齊下方式處理。

美中貿易戰 9/24 起將中國 2000 億美元商品課徵 10% 關稅，經濟部日前透露，20 家台商有回流意願，不過近日傳出包括缺地、缺工等問題。

國發會主委陳美伶表示，包括全球版肥咖條款的《共同申報準則》(CRS) 及美中貿易戰等因素，都促使台商有回流意願，行政院本週已經責成國發會，將於 10 月初的加速投資台灣會議中，將特地針對台商回流，擬定協助方案，包括外勞政策等，預計勞動部、經濟部及科技部都將與會參加。

陳美伶指出，目前台灣外勞總數約 70 萬，目前還不清楚要回來的台商是屬於哪些產業，政府必須先行盤點缺口，如果在勞工政策上有困難，可能就會鼓勵台商往人口紅利較好的東南亞地區移動。

至於廠商需要土地，陳美伶認為，應該要有多管齊下的方式並進處理，如果全部台商都要回來台灣設廠，可能也容納不下，甚至台灣本身在地廠商擴產，需要的土地跟政府能夠提供的不一定吻合，「有時候媒合蠻辛苦的」。

以大立光而言，陳美伶指出，廠商需要的土地距離不能太遠，也不能在地震帶上，以及鹽分過高的彰濱工業區，每個產業都有自己的需求，跟政府提供的土地條件還是有些許落差。