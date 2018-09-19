豐泰獲利起飛 亞系券商調升目標價上看230元重申「買進」

亞系券商最新報告指出，NIKE 概念股豐泰 (9910-TW) 下半年起獲利大幅提升，重申「買進」評等，並將目標價由 200 元調高至 230 元。同時，在美中貿易摩擦同時，法人看好，豐泰加速擴張越南等地生產規模，業績成長動能看俏，估明年每股純益將達 9.21 元。

亞系券商預估豐泰目標價 230 元，為今年以來券商給予豐泰最高的目標價。

豐泰加速投入投資越南擴增產能，目前越南廠約占整體產能比重 52%，以中高階產品線為主。豐泰並在印尼設立廠區，以因應新產能所需；亞系券商預估，今年豐泰稅後純益將創新高，達 52.45 億元，每股純益 7.85 元；明年營收估為 726 億元，稅後純益 61.52 億元，續創新高，每股純益為 9.21 元。

豐泰今年 1-8 月自結歸屬母公司稅後純益 32.98 億元，每股純益達 4.94 元。主要受惠於新台幣回貶，加上接單出貨暢旺，帶動獲利明顯回升。

豐泰為 NIKE 鞋類產品主力供應商，先前外資券商認為，由於 NIKE 銷售持續成長，NIKE 長期營運策略在縮短供應商交期並減少供應鏈，豐泰每年都維持 7-10% 的產能擴充，可望是主要受惠者，預估豐泰占 NIKE 鞋類出貨比重，將由 2017 年的 16%， 3 年內提升到 20%，也推升豐泰的獲利成長。