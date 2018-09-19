研揚參展中國工博會 打AIoT牌 攜手英特爾、輝達、微軟搶市

研揚 (6579) 週三 (19 日) 宣布參展中國國際工業博覽會，將展出多元化的 AI 人工智慧以及 IoT 智能解決方案，廣泛應用於工業、醫療、社區、零售等領域。研揚針對智慧工廠 AI 邊緣計算 - BOXER-6405、UP AI Vision Kit 等新品的展示，呼應展會「創新、智慧、綠色」主題，更展示多種 AI 應用方案，如基於 Intel Movidius VPU 架構以及 nVIDIA Jetson TX2 架構在內的 AI 邊緣計算設備，進行現場物件、品牌及人臉識別等。



研揚總經理林建宏表示，該公司近年在 AI 及 IoT 上，積極與多家大廠合作，例如 Intel、nVIDIA、Microsoft 等，也與全球客戶密切合作，發展出多種人工智能及物聯網的解決方案。



他說，希望透過參加中國工博會等全球知名的大型展會以及行銷業務管道，將該公司所研發出的解決方案，推廣複製應用在更多地方，進一步縮短客戶研發製造所花的時間、人力。