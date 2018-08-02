研揚Q2本業獲利大幅回升 下半年業績將翻轉向上

研揚 (6579) 除轉投資牧德 (3563) 大賺外，本業表現也有轉佳跡象。據了解，該公司首季營運落底，第二季獲利將顯著成長，下半年營運可望翻轉向上。事實上，研揚今年業績成長趨緩，上半年合併營收為 26.74 億元，同比衰退 4.6%，表現疲弱。不過，主要拖累業績的季度為首季，單季營收僅 12.81 億元，為低檔格局，毛利率也跌破 30% 關卡，僅 29.09%，使得首季本業獲利 0.5 億元創低，較去年同期呈現腰斬局面。



而第二季營收為 13.93 億元，雖較去年同期的高峰仍衰退 5%，但較上季增加 8.7%，已出現止跌回升的態勢。法人評估，上季毛利率將回升到近 30%，帶動本業獲利上揚，同時首季 0.12 億元的匯損回沖，上半年呈收益狀態下，上季不含牧德評價利益之獲利估逾 1 億元。



展望下半年，在傳統旺季效應之下，將穩步攀升，業績估優於上半年，同時因去年下半年業績下滑，比較基期較低，年增率也可望翻正，帶動全年營收的成長率有機會由黑翻紅。