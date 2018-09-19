大立光林耀英家族申讓6090張持股 分析師：轉由法人持股有助股權穩定

股王大立光 (3008-TW) 創辦人林耀英家族等 4 名大股東，昨日申讓持股合計達 6090 張，將由茂鈺紀念股份有限公司籌備處以特定人身份承接，大立光指出，此股權移轉將在 9 月 20 日以前完成，主要目的是長期持有大立光股票。分析師認為，雖然時間點引起市場負面解讀，不過從此來看並非大股東看壞前景，而是轉成法人持股，將更有助股權穩定。

茂鈺紀念股份有限公司籌備處的代表人為大立光執行長林恩平。

證券分析師張陳浩指出，大立光昨日以跌停作收，盤後又由大股東申讓持股，難免引起市場負面解讀，但觀察大立光此大股東申讓持股，並非看壞公司經營前景，而是轉由法人持有公司股權，有助股權穩定；大立光未來股價走勢，將由基本面的走向決定。

依證交所資料，大立光創辦人林耀英申讓 1000 張、林恩舟 1250 張、林恩平 2640.146 張及林恩舟配偶 1200 張，合計 6090 張，約占目前大立光股本的 4.54%，合計轉讓股票市值達 235.07 億元。這也是大立光掛牌以來，林耀英家族首度申讓持股的動作。

大立光指出，4 大股東轉讓股權，將不影響 4 人在董事會的席次，籌備中的茂鈺紀念股份有限公司，預計 10 月完成，該新公司股東也以該 4 人為主。

證券分析師黃漢成則認為，在大立光股價重挫後，大股東減少手中持股，恐確實造成市場的負面解讀。