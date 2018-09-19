中華金融科技產業促進會 再添合作交流國新加坡

中華金融科技產業促進會 (以下簡稱 Fintech 產促會) 昨 (18) 日與新加坡金融科技協會（SFA）簽訂合作備忘錄，目標是促進全球金融產業的發展。此次與新加坡簽約是 FinTech 產促會繼去年與香港、泰國、今年與哈薩克等金融科技協會 (中心) 簽約後，所簽訂合作備忘錄的第四個國家。

此簽約儀式由產促會秘書長譚郁之與新加坡金融科技協會 Director Joshua Chong 代表簽署，同時有超過 20 多位產促會成員齊聚現場，一起來見證這歷史的一刻。

這次與新加坡備忘錄的簽訂將使台灣 Fintech 跟亞洲國家的金融科技生態圈合作邁入新紀元，除了早先簽訂的幾個國家，也促使台灣到新加坡拓展業務時，可以獲得成員國的協助以及提供相關諮詢。同時希望透過這個合作框架，台灣的金融科技業者將有更暢通的管道與新加坡的金融與金融科技業者交流、拓展市場。

新加坡金融科技協會 Director Joshua Chong 提到，新加坡作為亞太的中心點，希望透過合作與交流讓各自的金融科技業者可以透過雙邊平台產生加成的效益， 也希望引進台灣的創新亮點到國際市場。

FinTech 產促會理事長楊瑞芬指出，在目前全球金融科技產業蓬勃發展的當下，台灣金融科技業者仍苦苦地追趕努力不懈，Fintech 產促會透過與國際的交流合作，將幫助業者與國際資金、技術交流合作，讓台灣的金融科技快速邁向國際舞台。

Fintech 產促會的全名是中華金融科技產業促進會 (簡稱 FIDA)，是位於台灣、獨立運作的非營利組織，會員團體及個人及網路會員超過 600 位，幾乎囊括所有台灣 FinTech 新創公司，幫助 FinTech 業者獲得需要的幫助、互相扶持協作，並且提供 FinTech 業者與政府機構一個暢通溝通的介面，戮力為台灣的金融科技開拓機會、立足台灣、走向國際。

Fintech 產促會自 2017 年成立以來持續不斷的舉辦大小型論壇，除了去年底的『從國際金融科技公司經驗看台灣 Fintech 發展策略』大型論壇，每個月也積極舉辦金融科技小聚，分享與討論各種 Fintech 相關的知識與發展方向，同時持續向政府相關部會提供包括創新沙盒、開放金融數據資訊等多項金融科技發展相關建言，並且已代表金融科技產業拜訪多個國家相關業者。

新加坡金融科技協會（SFA）是一個跨行業的非營利組織，主要目的是為了要支持新加坡金融科技產業的發展，並促進新加坡金融科技生態系統內參與者彼此間的合作。SFA 的成員代表了金融科技行業的所有利益相關者，從早期創新公司到大型金融機構和服務提供商。為了進一步發展新加坡金融科技產業的目標，SFA 還與新加坡和全球的機構和其他協會合作，就金融科技行業的相關事宜進行合作。