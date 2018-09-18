〈貿易戰再起〉台商回流 經濟部：勞工問題最大

美中貿易戰升溫，美國將針對中國 2000 億美元產品加徵 10% 關稅，經濟部長沈榮津今 (18) 日表示，台商回流面對土地跟勞工問題，目前看來「勞工問題比較多」，必須先有外勞當作基本盤，再搭配本勞，後續將與勞動部協商產業界需求因應。

美國 9/24 將對中國 2000 億美元商品加徵 10% 關稅，據經濟部統計，相關產品總計 5745 項產品，經過美國聽證會後刪除 286 項商品，移除的項目包括消費性電子產品，如智能手表、藍牙設備、紡織品、農業化學品、健康和自行車頭盔等安全產品，以及兒童安全家具、汽車座椅、遊戲圍欄等，總計由中國大陸輸銷美國金額約 17.3 億美元，關稅於明年 1/1 將調升為 25%。

經濟部長沈榮津今日表示，台廠容易受到影響的，是最終產品出口至美國者，如網通廠、中低階自行車及零組件、石化產品、工具機零組件等。而工具、螺絲、螺帽、滑軌、馬達、鋼鐵、汽車零件、蓄電池、變壓器、光學產品等 10 類產品則可能有轉單效應。

沈榮津表示，部分網通廠以前在新竹科學園區已有廠區，現在想要回台，既有的廠區可以馬上運作，但要符合台灣產地證明要求，就必須在台灣有關鍵製程，且附加價值率須達 35% 以上。

至於不少廠商表達回流意願，沈榮津表示，現在最大問題可能是勞工，除了跟勞動部協調之外，必須要有外勞當基本盤搭配本勞，將與勞動部協商產業需求後因應。

和碩董事長童子賢今日對台商回流勞工問題表示，台灣勞動力不足，代表就業不錯，不過台商回流需要幾個條件到位，才能水到渠成，包括勞動力、土地、水資源跟穩定的電力，這些都牽涉到公權力，至於外來的勞動力，童子賢則打個問號。

童子賢認為，菲律賓、越南等國家過去幾年國民所得翻倍成長，勞工供應減少，而當地就業增加，就沒有輸出勞動力的需求，不只台灣，連中國大陸都有缺少勞動力問題。