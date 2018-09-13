中租東協布局再下一城 收購柬埔寨微型財務公司60%股權

中租控股 (5871-TW) 在東協巿場布局，再下一城，董事長陳鳳龍今 (13) 日宣布，為擴大公司營運範疇，深化在地經營，與柬埔寨皇家集團（Royal Group）簽訂合約，收購其微型財務公司 60% 股權，待獲准後，將更名為 Chailease Royal Finance Plc.。

中租控股於 2016 年底宣布與柬埔寨最大企業之一的皇家集團合資成立仲利皇家企業租賃公司（Chailease Royal Leasing Plc. ），已於 2017 年初開展租賃業務，提供柬埔寨當地車輛、設備與營建機具等融資性租賃服務。

陳鳳龍表示，經過一年多的在地經營，有鑑於柬埔寨經濟成長強勁，具市場潛力，中租控股有意擴大公司營運範疇，因此決議收購皇家集團旗下微型財務公司的 60% 股權，並取得經營權，獲准後，將更名為 Chailease Royal Finance Plc.。

陳鳳龍表示，該收購案將向柬埔寨國家銀行（央行）提出申請，待取得主管機關核准後，對外正式營運。屆時合併後的公司 Chailease Royal Finance Plc.，將提供中小企業、微型企業的營運週轉金，以及跨足消費金融業務，建構更加完整的產品服務。

至於該案併購金額，中租控股發言人廖英智補充說明，雙方簽有保密協定，因而未予揭露。該微型財務公司規模不大，但因柬埔寨目前已不核發相關執照，這項併購案對中租具有價值。

陳鳳龍表示，近年來，柬埔寨經濟成長強勁，透過中租控股與皇家集團加強合作，為當地客戶增加融資管道，帶動柬埔寨更多元化的金融服務，並有助於中租控股在東協區域整體表現。