〈觀察〉不只大立光有在台建廠的土地需求

美中貿易戰開打，不過股王大立光 (3008-TW) 昨 (7) 日加碼投資逾 8.04 億元，取得台中工業區的的土地及廠房，將做為未來手機鏡頭擴充生產的另一個新基地，這等於是大立光在近 5 年內投資近 50 億元在台購買土地，並進行擴充，此額度還不包括建廠、設備的費用。但從近期企業擴張策略來看，不難看出，企業界對此次美中戰的憂慮及所做的因應動作。

就大立光的角度來看，公司囊括蘋果手機鏡頭訂單，近年並在非蘋陣營攻城掠地，成果豐碩，加上手機搭載多鏡頭趨勢成形，執行長林恩平即指出，縱使手機市場成長趨緩，但鏡頭用量需求成長方向及趨勢並未動搖，顯示大立光的擴張方向，與其投資動作一致，而大立光擴大在台生產，除了搭上趨勢外，也是避免美中貿易戰的後續影響。

大立光擴充生產基地，原則都在台中企業總部 20-30 分鐘車程區域內，符合大立光的擴廠策略，包含 2017 年及 2018 年購置的兩處新生產線基地，全數都在台中工業區內，距離目前企業總部車程，時間在 5-10 分鐘內。

就企業角度來看，目前仍看不到美中貿易戰和解跡象，因此勢必必須預作準備，台達電 (2308-TW) 就以 700 億泰幣 (新台幣 646.82 億元) ，收購泰國上市公司 DET 流通在外的 79.07% 股權，最高將持有 DET 達 100% 股權，此舉可能導致 DET 自泰國股市下市。

業界觀察，台達電藉取得更高持股，可直接對 DET 進行產能擴充與營運擴大等計畫，顯示在泰國快速擴充營運規模的企圖心，更重要的是，這宗收購案背後可能有大型國際 EMS 廠強力支持。另外，台達電也進一步擴充其在台的營運研發中心投資規模。

事實上，美中貿易戰爆發後，包括經濟部、國貿局等，不斷透過公協會等組織發出問卷，據金屬加工業者透露，此調查內容主要在了解，業界受美中貿易戰對業務影響的程度，及因應貿易戰在台擴廠所需的土地面積等；經濟部長沈榮津更在日前表示，將在 2020 年底前將活化 146 公頃閒置產業用地、並新取得 396 公頃土地，期透過釋出 542 公頃用地，紓解產業缺地問題。

目前，由水五金及其零組件業者所得到訊息是，列為第一波美國對大陸加徵 25% 項目，已有美商衛浴五金進口商、品牌業者等進一步徵詢，將組裝作業由中國大陸轉往台灣的可行性；業者在台投資新廠產能有餘裕之下，也在深入評估其可行性。

成霖 (9934-TW) 在中國大陸生產成品，並以 Gerber 及 Danze 兩大自有衛浴品牌銷售北美地區，受美中貿易戰影響，也積極在台尋找可行的替代生產方案中。