台股盤中─美中貿易戰開打 大立光一度重挫跌停拖累大盤

統一

美中貿易戰開打，美國總統川普正式宣布，對 2000 億美元中國大陸進口商品課徵 10% 關稅，盤中台相關蘋果概念股承受沉重賣壓，股王大立光 (3008-TW) 在盤中更遭摜壓跌停 3860 元價位，另外包括鴻海 (2317-TW)、台積電 (2330-TW) 走勢也不振，同步拖累大盤。

台股加權指數今 (18) 日早盤以 10794.22 點開出，最高 10806.56 點，最低為 10755.5 點，市場成交量預估為 1250 億元。

美國總統川普正式宣布，對 2000 億美元中國大陸進口商品課徵 10% 關稅，造成亞股如滬深股市開盤就面臨沉重壓力，台股大立光、台積電與鴻海等指標個股也走弱，拖累大盤下殺。

證券分析師張陳浩指出，目前台股有築底意味，大盤可望延續 7 月 6 日、8 月 16 日及 9 月 12 日的下探縮腳向上走勢，緩步築底。

對於大立光今日盤中跌破 4000 元大關，證券分析師黃漢成指出，由於 8 月營收不如預期，且最新日系外資報告指出，蘋果新 iPhhone 手機預購等待時間不及一周，推斷蘋果今年新手機銷售恐難符合預期。

鴻海集團 PCB 臻鼎 (4958-TW) 子公司鵬鼎在大陸深圳以 A 股掛牌，盤中漲幅達 44%，但臻鼎股價卻重挫逼近跌停，反應目前台股蘋果相關概念股，包括嘉聯益 (6153-TW)、GIS-KY 等個股，承受不少賣壓。

台股大盤己跌破年線 10799 多空關鍵位置區，雖然有欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 等個股零星表現，仍難敵市場賣壓，盤中資金轉向傳產股包含統一 (1216-TW) 等個股。