開發金發展綠色金融有成 連兩年入選富時社會責任新興市場成分股

開發金控 (2883-TW) 因為發展綠色金融成果獲肯定，今 (2018) 年再度入選富時社會責任新興市場指數成分股 (FTSE4Good Emerging Index)，為連續第二年入選。

富時社會責任指數是全球社會責任投資重要參考指數之一，評選為成分股需通過 ESG (環境 Environmental、社會 Social 與治理 Governance) 之各項審查。

開發金控今年再度入選，除整體得分大幅躍進外，環境面更因表現突出而獲得滿分的優異成績。除了力行節能減碳等實際行為獲得肯定，更亮眼的是積極發展綠色金融，目的是希望促進台灣綠能產業的轉型與永續發展。

開發金各子公司有關綠色金融發展的實際成果包括：凱基銀行成為台灣首批發行綠色債券的金融機構，2017 年發行新台幣十億元的綠色債券、綠色授信案件成長 12.8%；中華開發資本綠能產業投資餘額增加 5.3%；凱基證券囊括 2017 年台灣三檔綠色公司債券之主辦承銷案，總募集金額高達新台幣 141 億元。

開發金控表示，近年來隨著永續相關議題受到各界重視，投資人在做投資決策時，除考量傳統的財務資訊外，還將投資標的公司之 ESG 三大面向納入考量，就是期望不但能獲得具競爭力與穩定的財務報酬，還能同時創造正面的社會影響力，鼓勵與督促其投資標的公司的 CSR 表現，達到雙贏的結果。

開發金控強調，強化公司治理已列入該公司壽險、銀行、證券及創投 / 私募股權四大引擎到位之後的首要目標，永續發展更成為開發金控的核心價值及營運考量，相關積極作為包括：全面支持包括聯合國責任投資原則 (PRI) 等多項國際倡議、透明而公開的永續經營、長期推動社會關懷、推行節能減碳等。