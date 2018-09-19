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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月18日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          大東              昶和     東泥     新日光     
嘉裕     正道     元大台商50          本盟              大統新創 大飲     健策       
東華     康友-KY  富邦摩台          利勤              本盟     福懋油              
立益              富邦發達          巨庭              銘旺科   大統益              
佳和              富邦金融          國巨              健和興   天仁                
昶和              元大MSCI台灣          旺宏              旭隼     宏亞                
三洋紡            永豐臺灣加權          茂矽              元晶     達新                
本盟              富邦日本          金像電            遠雄來   地球                
瑞利              國泰日經225          國碩              統領     恆大                
樂士              元大日經225          承啟              威宏-KY  南染                
正峰新            元大美債20正2          新美齊            泰昇-KY  怡華                
億泰              元大美債20反1          奇力新                     昶和                
毛寶              國泰20年美債反1          大毅                       大統新創            
懷特              元大S&P日圓反1          華新科                     程泰                
燁興              富邦歐洲          同開                       氣立                
中鴻              FH彭博高收益債          喬鼎                       台硝                
威致              FH彭博新興債          揚明光                     永記                
華豐              FH富時不動產          貿聯-KY                    日勝化              
首利              元大台灣高息低波          樺漢                       展宇                
麗正              群益道瓊美國地產          訊芯-KY                    華廣                
東訊              富邦臺灣優質高息          易華電                     士紙                
華泰              FH富時高息低波          華園                       高興昌              
錸德              新光內需收益          杜康-DR                    東明-KY             
倫飛              宏洲              陽光能源-DR                   鑫永銓              
虹光              嘉裕                                         六暉-KY             
威盛              東華                                         海悅                
國碩              立益                                         隴華                
銘旺科            佳和                                         承啟                
統懋              昶和                                         銘旺科              
翔耀              三洋紡                                       翔耀                
太空梭            本盟                                         奇力新              
麗臺              瑞利                                         禾伸堂              
華映              樂士                                         揚明光              
吉祥全            正峰新                                       穎漢                
憶聲              億泰                                         時碩工業            
科風              毛寶                                         泰鼎-KY             
和鑫              懷特                                         迎廣                
力特              燁興                                         陞泰                
喬鼎              中鴻                                         達方                
正達              威致                                         愛山林              
晟鈦              華豐                                         皇昌                
聯德              首利                                         潤弘                
同泰              麗正                                         遠雄來              
新世紀            東訊                                         夏都                
誠研              華泰                                         欣欣                
綠能              錸德                                         統領                
誠創              倫飛                                         客思達-KY            
嘉威              昆盈                                         康師傅-DR            
力銘              虹光                                         杜康-DR             
亞太電            威盛                                         同方友友-DR            
達能              國碩                                         友佳-DR             
清惠              銘旺科                                       匯僑                
慧友              統懋                                         一零四              
捷泰              翔耀                                         欣天然              
互億              太空梭                                       新海                
天瀚              麗臺                                         欣高                
迅杰              華映                                         全國                
華上              吉祥全                                       jpp-KY              
君耀-KY           憶聲                                         台數科              
光麗-KY           科風                                         南六                
元晶              和鑫                                         基勝-KY             
華冠              力特                                         波力-KY             
裕豐              喬鼎                                         泰昇-KY             
寶徠              正達                                         吉源-KY             
皇普              晟鈦                                                             
陽明              聯德                                                             
六福              弘憶股                                                           
康師傅-DR          同泰                                                             
聖馬丁-DR          新世紀                                                           
神州-DR           誠研                                                             
耀傑-DR           綠能                                                             
同方友友-DR          誠創                                                             
晨訊科-DR          嘉威                                                             
友佳-DR           力銘                                                             
陽光能源-DR          亞太電                                                           
精熙-DR           達能                                                             
中福              大聯大                                                           
雷虎              清惠                                                             
中視              慧友                                                             
秋雨              捷泰                                                             
慶豐富            互億                                                             
新利虹            天瀚                                                             
國光生            迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  君耀-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  凌巨                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  新光金                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  杜康-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
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                  龍邦                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  岱宇                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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