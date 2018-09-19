美股盤後—關稅發展未如預期惡劣 大盤上揚 道瓊回彈近185點

美股週二 (18 日) 上漲，因為美中商品的最新關稅，似乎沒有原本擔心的那麼糟，而科技股的強彈也提振了大盤。

道瓊工業平均指數收高 184.84 點或 0.71% 至 26246.96。

Nasdaq 指數收高 60.31 點或 0.76% 至 7956.11。

S&P 500 指數收高 15.51 點或 0.54% 至 2904.31。

費城半導體指數收高 11.39 點或 0.84% 至 1368.87。

中國週二宣布對 600 億美元課徵報復關稅，並表示如果美國繼續提高關稅，可能會採取更多措施。不過部分原訂 20% 的稅率，已減為 10%。

亞股回升提振投資人情緒

KKM Financial 主管 Daniel Deming 表示，市場認為這不是最糟糕的情況，因此出現了回彈。

Deming 指出，亞洲股市的尾盪上漲，也提振了投資人情緒。上證綜合指數上漲近 2%，日本日經指數隔夜上漲 1.4%。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示，新的關稅旨在改變中國的行為，並為那裡的美國公司提供公平的競爭環境，而且中國「沒有子彈」進行報復。

牛津經濟研究所亞洲經濟主管 Louis Kuijs 認為，由於美國政府自信能在貿易戰中獲勝，並不願考慮讓步以緩和衝突，因此貿易戰可能會延續較長時間。

指標個股回升

開拓重工 (Caterpillar) 和波音 (Boeing) 因有大量海外業務，被視為貿易相關指標股，分別上漲 1.95% 和 2.1%。

週一大跌 1.4% 的科技股，也出現強彈，亞馬遜上漲 1.7%，Netflix 和蘋果分別上漲近 5% 和 0.2%。

不過特斯拉下跌 3.4%，此前報導稱美國司法部正在調查公司 CEO Elon Musk 在持特上所稱私有化一事。甲骨文股價收跌 0.3%，昨日公司宣布的季營收低於預期，因雲端服務部門銷售低於預期。