紐約匯市—美元盤中轉強 因歐元走弱 美中關稅稅率低於預期

週二 (18 日) 美元轉強，因為投資人權衡中美關稅糾紛的最新進展，認為局勢未如預期嚴重，而歐元走軟也提振了市場情緒。美元指數從盤中低點 93.88 上漲 0.16%，至 94.25。

在川普宣布對 2500 億美元中國商品課徵 10% 關稅後，中國也宣布對價值 600 億美元的美國商品徵收新的關稅，但徵收的稅率則低於預期。中國對 5207 種美國產品的關稅稅率，將在 5% 至 10% 之間，低於之前宣稱的 10% 至 20%。

投資人似乎認為，這表示雙方並不急於進行全面的貿易戰，因為美國的稅率也較原本預期低。

投資人轉向關注貿易戰長期影響

被視為最能反映貿易局勢的澳元兌日圓上漲 0.71% 至 80.95，而反映風險心態的美元兌日圓，則上漲 0.38% 至 112.31。

美銀美林發布報告指出，日圓前景主要取決於即將公布的日本央行利率，同時，預計黑田東彥將發表略偏鴿派的言論，因此美元兌日圓仍有做多空間。

近幾個月來，美元一直是與貿易相關的緊張局勢增加的主要受益者，美元指數自 4 月中旬以來上漲約 5%。不過，投資人近期心態轉向擔心貿易戰的長期影響，導致美元走弱。

Silicon Valley Bank 資深外匯交易員 Minh Trang 表示，市場有點疲憊，對貿易頭條有點厭倦，人們已轉向擔心對整體經濟產生重大負面影響。

歐元因義大利預算案走弱

在歐洲局勢上，由於傳出義大利副總理 Luigi Di Maio 與財政部長 Giovanni Tria 在預算提案一事發生衝突，投資人擔心，義大利通過符合歐盟規定的預算可能生變，造成歐元下滑。

歐元兌美元下跌 0.18 至 1.1662 美元，英鎊兌美元下跌 0.11% 至 1.3136 美元。

丹斯克銀行指出，英國脫歐協商正進入關鍵時期，歐元兌英鎊可能急劇波動，對脫歐相關消息較為敏感。長期來看，隨著前景明朗，且市場對基本面進行估價，英鎊最終會下行，6 個月目標價看向 0.84，12 個月目標價看向 0.83。

美元兌加元下跌

美元兌加元下跌 0.49% 至 1.2983 加元，因油價上漲提振加元，而 OPEC 可能在週末會議上反對提高產量。

另一方面，美國和加拿大仍在討論修改北美自由貿易協定 (NAFTA)，談判進度仍將影響加元走勢。