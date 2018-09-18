談美對中加徵關稅 財長蘇建榮：間接影響有待評估

財政部今 (18) 日上午舉辦辦公大樓落成暨喬遷典禮，財政部長蘇建榮表示，新辦公大樓是是國有財產署首次引進民間力量，活化國有土地的成功案例，為民間與政府創造雙贏，未來面對環境改變與挑戰，任務將更加艱鉅；談及美中貿易戰越演越烈，他則說，仍在密切觀察中，對台灣的間接影響有待評估。

蘇建榮表示，自己上任 2 個月以來，今天是最開心的時刻，新辦公大樓歷時 2 年半興建，在去年 3 月竣工，是國有財產署首次引進民間力量，活化國有土地的成功案例，讓華固建設興建，政府也能收取租金與權利金，可說是民間與政府雙贏的最佳案例。

蘇建榮指出，愛國西路財政大樓前後棟建築物在 2002 年時，經結構工程技師評定應補強耐震能力，因此財政部評估建築物耐震補強及重建等各種方案，最終決定搬遷到現址，愛國西路舊址預計將在 11 月清點完畢，交給國有財產署規劃。

蘇建榮強調，未來財政部面對環境改變與挑戰，任務將更加艱鉅，在歷任部長奠定的基礎上，將與同仁發揮創意、發揮專業，精進各項財政業務工作。

對於川普宣布 24 日起將對 2000 億美元中國商品加徵 10％關稅，蘇建榮表示，目前正在密切觀察中，間接影響有待評估，貿易戰對台灣造成的效果還是需要長期觀察。

財政部今舉辦「政府辦公大樓落成暨財政部喬遷剪綵揭牌儀式」，宣告正式搬遷進駐台北市文山區景美財政園區，除現任部長蘇建榮外，包括 9 位前任財長王建煊、邱正雄、許嘉棟、顏慶章、張盛和、許虞哲等都齊聚一堂。