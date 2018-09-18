美股盤前─市場關注貿易戰發展 指數期貨走揚

美中貿易戰持續升級，美國總統川普週一宣布，將對價值 2000 億美元中國輸美商品加稅；今 (18) 日美股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週二晚間 8 點 31 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 57 點 (0.22%)，標普 500 期指上漲 0.16%、那斯達克期指上漲 0.20%。

道瓊期指上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

產業消息方面，汽車零件商 Autozone、通用磨坊 (General Mills)，以及連鎖餐廳 Cracker Barrel，都將公布營收表現。

川普日前宣布，將對價值 2000 億美元中國輸美商品 (5745 個關稅項目)，加徵 10% 關稅，自 9 月 24 日起生效，2019 年 1 月 1 日起，稅率調升至 25%。

川普揚言，若中國採取報復措施，美國會另對 2670 億美元中國輸美商品加稅。

美中兩國原有意於本月重啟貿易磋商，但在上述情況下，中國極可能拒絕此事。

面對美國的關稅攻勢，中國商務部週二回應，中方對美方的行徑感到遺憾，為維護自身正當權益與全球自由貿易秩序，中國將不得不進行反制。

受貿易緊張情勢影響，週一美股收低，道瓊工業指數收跌 92.55 點 (0.35%)，至 26062.12 點；標普 500 指數收跌 16.18 點 (0.56%)，至 2888.8 點；那斯達克指數收跌 114.25 點 (1.43%)，至 7895.79 點。