港股午盤跌0.74% 吉利領跌藍籌 騰訊市值跌破3兆

恒生指數今 (18) 日低開 0.32%，盤中一度跌超 1%，截止午間收盤，恒生指數跌 0.74%，報 26732.67 點。國企指數跌 0.29%，報 10431.40 點；紅籌指數跌 0.06%，報 4246.09 點。

吉利汽車 (0175-HK) 大跌 6.25%，報港幣 13.8 元，領跌藍籌；騰訊 (0700-HK) 大跌 2.13%，報港幣 312.4 元，市值跌破港幣 3 兆元。

博奕股續跌。金沙中國 (1928-HK) 跌 2.81%；永利澳門 (1128-HK) 跌 2.3%；新濠國際發展 (0200-HK) 跌 2.32%。

航空股下跌。中國東方航空 (0670-HK) 跌 2.33%；中國國航 (0750-HK)) 跌 2.06%；中國南方航空 (1055-HK) 跌 2.13%。

蘋果概念股漲跌不一。舜宇光學 (2382-HK) 跌 3.19%；瑞聲科技 (2018-HK) 跌 1.93%；通達集團 (0698-HK) 漲 1.9%；比亞迪電子 (0285-HK) 漲 1.16%。

分析指出，港股上週急彈 2 日後，再出現趁高出貨，並撤走資金。市場更欠缺進場信心，令市況更加淡靜，短期若再無利多消息出台，大盤恐繼續向下探底，觸及 26000 大關的機會增加。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 5.84 億元，港股通 (滬) 淨流入 2.51 億元；深股通淨流入 0.09 億元，港股通 (深) 淨流入 2.84 億元。

滬股通中資金流入最多的是康尼機電，淨流入 2092 萬元，其次為新城控股、浙江醫藥、中科曙光、中國石化。資金流出最多的是中鋁國際，淨流出 7998 萬元。

深股通中資金流入最多的是平安銀行，淨流入 5757 萬元，其次為歐浦智網、天齊鋰業、順鑫農業、洋河股份。資金流出最多的是中興通訊，淨流出 3.42 億元。