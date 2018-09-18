中國柴油需求已進入峰值平台 汽油需求2025年達峰--中石油研報

中國石油經濟技術研究院周二發布預測，中國柴油需求已經進入峰值平台期，未來因工業和交通的消費需求持續下滑而穩步下降；汽油需求將於2025年前後達峰，燃油效率提升、替代能源快速發展將促使汽油需求增速下滑；而天然氣將在2040年前處於黃金發展期。

該份題為“2050年世界與中國能源展望”的報告指出，中國石油需求預計在2030年前達到6.9億噸峰值，之後穩步回落，2050年降至5.7億噸。

報告稱，2030年前中國原油產量維持在2億噸左右，新增探明儲量快速增加、采收率不斷提高，以及非常規致密油產量提升是保障國內原油產量穩定的三駕馬車。

報告指出，在城市人口繼續增長、天然氣管網設施日趨完善、分布式能源系統快速發展，以及環境汙染治理等利好下，中國天然氣消費將處於黃金發展期，2035年和2050年天然氣消費量將分別達6,200億立方米和6,950億立方米。

而2035和2050年的中國天然氣產量將分別達到3,000億和3,500億立方米，展望期內年均增長2.8%。

路透北京9月18日

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)