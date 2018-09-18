人民幣收盤小升 市場淡定應對美對華商品加征新關稅舉措

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周二收盤小升，中間價則小跌至逾三周低點。交易員稱，美國正式宣布對華輸美2,000億美元商品加征關稅，但消息僅短暫影響人民幣匯價，日內美元指數震蕩回落，助力人民幣反彈；人民幣淡定表現令市場略感意外，預計短期仍維持區間波動。

他們並表示，美國的舉措沒有超出市場預期，加上大行適度維穩，若美指變化不大，人民幣料難獨自下跌，重點關註中方采取的反制舉措及後續美指走向；但若市場情緒繼續惡化，人民幣的下行壓力可能上升。另外近期歐系貨幣表現較好，人民幣不見得全是壞消息。

“大家對中美談判本來就不報什麽信心，大家對美國的做法反應很淡定，”一中資行交易員稱，“等等美聯儲加息之後美元會不會利好出盡吧。”

另一中資行交易員亦表示，美國的動作基本都在預期之內，市場反應也算比較溫和，估計大行會適度穩定市場情緒，避免失控。

美國總統特朗普周一宣布將對價值約2,000億美元中國輸美商品加征10%關稅，並揚言稱若中國予以回擊，就對額外的約2,670億美元的中國產品課稅。中國商務部之後表示，對於美國祭出的新貿易關稅，中方別無選擇只能報覆。

針對美國的征稅舉措，中國證監會副主席方星海周二表示，中國已經對最糟糕情況做出了最充分的準備；美方當前不斷施壓的談判戰術對中國不起作用，即使對所有商品征收關稅，對中國GDP增速的影響大概也只有0.7個百分點。

全球匯市方面，美元周二連跌第二日，歐元上漲，投資人開始擔心關稅舉措 對美國經濟更廣泛的影響，並將美元壓低至一個關鍵技術水平下方；此前美國總統特朗普將與中國的貿易戰升級，宣布對價值2,000億美元的中國商品加征10%的關稅。

中國在最近一連串舉措之後牢牢控制人民幣匯率，不讓人民幣跌破上月觸及的2017年1月以來低點6.93，市場對於新興貨幣的信心更為樂觀。“中國在匯率方面采取穩紮穩打方式，而來自歐洲方面的消息持續正面，這協助了歐洲貨幣，”法國興業銀行外匯策略分析師Alvin Tan稱。

路透上海9月18日

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