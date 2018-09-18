港股重上27000水平 U+A0基建股發威

港股繼17日急挫353.56點後，18日表現反覆。美國向中國發動新一輪貿易戰，將於下周一開始向額外2000億美元中國貨品徵收10%關稅，並揚言於明年初再遞增至25%。開市初段持續跌勢，低開86.52點後，跌勢曾一度加劇，於9:51左右跌至全日低位26648.99點，最多跌283.86點。但下午開市，形勢有所逆轉，出現轉跌為升，重上27000點關口，於14:36左右升至日內高位27147.93點，最多升215.08點，日內波幅達498.94點。恒生指數收市報27084.66點，升151.81點或0.56%；貼近全日高位，成交回升至863.6億港元。

恒生國企指數收市報10556.98點，升94.89點或0.91%。

9月恒生指數期貨於15:56報27084點，升193點，未平倉合約逾13.1萬張。

10月恒生指數期貨報27077點，升191點，未平倉合約近6000張。

面對美國加徵關稅，中國證監會副主席方星海其後表示，施壓中國的做法不能奏效，因為中國經濟強勁，有充足的財政和貨幣政策餘地，可以緩衝相關的影響，中國已經對最壞的情況做出了最充分的準備。而內地《環球時報》發表評論文章指出，在美國貿易戰的接連攻勢下，中國絕不只有防守，還有多種多樣發起反擊的戰術選擇，中國將會在符合自身利益的基礎上，選擇最有利、有力的方式予以反擊。

騰訊(00700-HK)股價亦表現反覆，上午股價持續昨日跌勢，低見311港元，午後跟隨港股顯著上揚，由跌轉升，並曾高見323.4港元，波幅達12.4港元；尾市時段好淡爭持激烈，收市最終報318港元，微跌1.2港元或0.4%。騰訊自9月7日起已七度回購公司股份，合共斥資2.47億港元。

中國平安(02318-HK)收市報75.35港元，升0.8港元或1.1%。銀河娛樂(00027-HK)顯著上揚4.1%或2港元，收市報51.15港元。

海螺水泥(00914-HK)更升了5.1%或2.2港元，收市報45.3港元。中國水泥價格指數(CEMPI)顯示，截至17日收報142.88點，同比大升29.24%，當中長江水泥價格指數升幅最勁，同比增幅達41.24%。

基建股份亦大幅上揚，中鐵(00390-HK)收市報7.45港元，升7.5%或0.52港元；中交建(01800-HK)收市報7.82港元，升近7%或0.51港元；中國鐵建(01186-HK)收市報10.02港元，升6.4%或0.06港元；中國建築國際(03311-HK)收市報7.78港元，升7.1%或0.52港元。面對經濟下行壓力，近期多地區的特高壓、軌道交通等項目審批重新開閘，一大批基建項目密集開工建設，配套政策也步入密集出台期。

不過吉利汽車(00175-HK)逆市下滑，收市報14.14港元，跌0.58港元或3.9%。摩根士丹利報告指出，從銷售渠道獲悉，吉利旗下多個汽車系列庫存正在上升，同時領克品牌樽頸問題在於引擎生產，加上本土高端品牌挑戰大，故調低2019至2020年每股盈利預測4%及9%，目標價從20港元削減五成至10港元，評級降至低配。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)