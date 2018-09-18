茂矽董座表示 MOSFET還是被客戶狂追貨 旺到今年底沒問題

二極體與 MOSFET 代工廠茂矽 (2342) 今日召開法說會，針對目前市況，董事長唐亦仙透露，仍是滿手訂單、MOSFET 還是被客戶追貨追的很兇，營運至少旺到今年底沒問題；報價方面，也的確有在 7 月份上調報價到合理價位。此外就 IGBT 端，茂矽已經開始供貨到家電與工業領域。近期市場上對於二極體與 MOSFET 產業前景雜音甚多，茂矽分析，二極體部分需求的確不像先前那麼強，主要是因為中國大陸取消補貼後，太陽能用二極體需求下滑，至於 MOSFET 方面，還是被客戶追著要貨，依舊供不應求，到年底都會是這樣。



茂矽發言人鄧志達提到，目前 MOSFET 還是供不應求，至少看到年底沒問題，而上半年拉貨比較強勁的主要在 8205 和 8810，至於最近，則是 2N7002 的需求最強勁，這部分主要是屬於歐姆級應用，偏重於訊號處理上，比如像一台電腦就會用到幾十顆等。但最近無線充電與挖礦等用的 MOSFET 需求有比先前少一點。



而雖然最近二極體需求有稍微下滑，但拜 MOSFET 需求依舊強勁，且 MOSFET 售價優於二極體，茂矽逐步拉高 MOSFET 的比重，也可望藉此持續拉升獲利率。另外就產能部分，茂矽 7 月以前單月最大產出約 57,000 片，8 月順利提升到 60,000 片。



因應目前需求強勁，法人圈預估，茂矽後續單月業績也可望持續維持在 8 月高檔的 1.6 億元之上，甚至微幅增加，9 月營收會小幅優於 8 月，第三季營收會比第二季好，第四季也一樣很樂觀，同時 MOSFET 產出略為增加，加上 IGBT 開始小量出貨，獲利率有望逐步向上提升。



就產品報價上面，茂矽提到，先前價格太差也不合理，7 月份有調漲報價，但這不算是漲價，而是將價格提升到合理水準；業界則傳出，茂矽 7 月份報價上調幅度在 3% 到 7% 不等。至於 EPI 端，上半年風聲鶴唳，但隨中國產能開出、台系業者新增產能到位，已經不像先前緊張了。



再就 IGBT 方面，茂矽是目前台灣唯一真正能夠量產出貨的公司，產品主要在 600 伏到 1200 伏之間，目前已經小量開始供應家電與工業用，而後續車用產品也可望導入認證，預計明年貢獻度整個明顯提升。



在財務表現上，茂矽今年第二季營收 4.5 億元，微幅優於首季的 4.34 億元，上半年單季本業的平均淨利約 3000 多萬元，第二季加上業外與匯兌收益，單季淨利 1 億元，第二季每股淨利 0.85 元，明顯優於首季的 0.14 元。另外，公司為擴充產能與改善財務結構，明年即將辦理現增，擴產部分主要以後段製程，包括薄化等為主。