茂矽、融程電、美琪瑪、環球晶、杰力

茂矽 (2342)：受惠 MOSFET 市況熱絡，晶圓代工廠產能滿載，今年業績暢旺，若能成功轉盈，力拚 11 年來首度出現獲利。外資及自營商連三買，股價沿 5 日均線走多，突破 45 元之上，日 K 連 4 紅，續創減資後新高。

融程電 (3416)：受惠新台幣回貶，毛利率及獲利增加，下半年營運增溫，預估今年營收雙位數成長，有望創新高，醫揚(6569) 擬以每股 45 至 50 元，買進融程電 8,700 張股票，約占 12% 股權，將躍居第 2 大股東。股價放量突破半年線及 50 元關卡，日 K 拉出一根長紅棒，朝上檔年線及 53 元挺進。



美琪瑪 (4721)：在客戶採購合約量保障下，首季營收年增 57%，EPS 達 0.62 元水準，且在電池材料出貨大增，第二季動能可期，推升股價勁揚，盤中一舉突破百元關卡，漲幅逾 6%，挑戰季線與半年線反壓，康普(4739) 亦同步走揚。



環球晶 (6488)：美系外資首度納入追蹤個股，看好矽晶圓為賣方市場，受惠於漲價與擴產題材，獲利前景可期，給予「買進」評等和目標價 755 元。股價沿 5 日線攀升，挑戰前波高點 636 元，並引領中美晶(5483)、嘉晶(3016) 等上漲。



杰力 (5299)：前 4 月合併營收為 4.44 億元，年增 7 成，首季 EPS 為 1.32 元，受制 8 吋晶圓供貨吃緊，MOSFET 恐缺貨到明年上半年，全年 EPS 有望挑戰 4 元，推升股價開高走高，連續 3 日交易日放量攻堅，續創掛牌新天價。

