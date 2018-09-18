挖礦效益不再 撼訊下半年業績恐打回原形 法人估今年獲利將衰退逾2成

比特幣再度重挫，市場對虛擬貨幣後市悲觀，法人預估，挖礦指標股撼訊 (6150) 雖在首季就大賺逾一個股本，但全年度獲利恐將反較去年衰退逾 2 成。撼訊週二 (18 日) 股價在比特幣利空以及大盤因美國對中國祭出新一輪 2 千億美元關稅措施而走弱的衝擊之下，終場再度大跌逾 9% 或 6.5 元，收在 65.5 元價位，創下近 11 個月新低。



法人認為，因虛擬貨幣投資與挖礦效益不再，二線繪圖卡業者下半年業績打回原形，營收甚至出現年衰退的現象，因此保守看待二線板卡廠營運後市。預估撼訊今年的合併營收約達 49.25 億元，雖較去年仍可成長逾 8%，但 EPS 估 6.56 元，較去年同期則將衰退逾 21%。



該公司 8 月業績 1.54 億元，雖較 7 月大增 34.5%，但年減 68%，累計 7、8 兩個月營收為 2.69 億元，同比下滑 70%。前 8 月營收則為 45 億元，按法人估計，9-12 月營收僅逾 4 億元。