【大行報告】中泰：下半年製造業貸款趨下降

中泰證券報告指出，根據在A股和港股上市的43家銀行披露的資料，半年末上市銀行信貸總額達到90.51萬億，比去年年末增長5.75萬億，同比增速則有所放緩，降至10.81%，降幅為0.90%。同時，從貸款類型上看，企業貸款所占比重進一步下降，個人貸款業務則繼續增長，反映出上半年企業信貸、特別是中小企業融資擴張並未出現明顯好轉，而個人杠杆水準則繼續增長，信貸結構進一步扭曲。

根據中報對上市銀行信貸投向行業的資料披露，信貸流向製造業的比重出現了0.49%的下行幅度，而房地產業、基建和消費均有不同程度的上行，其中，流向基建的信貸增幅最為明顯。除了銀行的風險偏好外，制約信貸增長的主要原因之一仍為資本金要求，沒有資本金要求的適度放鬆，未來信貸大幅增長仍然難現。在政策引導下，下半年信貸投放規模或高於以往，從而帶來信貸投放增速的上升，但信貸擴張對風險偏好的帶動作用和對經濟資料的改善程度整體有限。

從行業的角度看，下半年基建類信貸投資將繼續加大；而地產信貸政策難以放鬆，流向房地產業的信貸格局或維持穩定；隨著工業增長的逐步回落，製造業貸款仍將趨於下降，同時，從不良率的角度看，製造業不良貸款率較高且不斷上升，而今年房地產的不良率也有所增加，這也對貸款流向形成制約。

下半年表外信貸壓縮力度或有緩和，地產融資壓力可能有所下降，同時考慮到居民杠杆的承受力和購房政策不斷加碼，房地產企業以高周轉獲取銷售回款的壓力和能力均趨於下降，圍繞個人開展的信貸業務占比轉向平穩。

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