美國股指期貨及亞股下滑 因特朗普對中國商品加征關稅

亞洲股市和銅價周二下跌，此前美國政府宣布對中國輸美商品加征關稅，令中美貿易緊張局勢升溫。

美國股指期貨也受到沖擊，E-迷你標普500指數期貨和E-迷你道瓊斯指數期貨雙雙下跌0.2%。

美國總統特朗普宣布對價值約2,000億美元進口自中國的商品征收10%關稅，並警告稱若中國采取任何報覆行動，將會對更多中國進口產品課稅。

特朗普將蘋果(AAPL.O)與Fitbit (FIT.N)的智能手表，以及自行車頭盔、兒童汽車座椅等消費品則排除在征稅清單之外。

ING分析師團隊在一份報告中稱，“這項宣布粉碎了兩國任何貿易協商的希望。恐得為長期避險潮做準備。”

“雖然開征的關稅較低，但可能引來中國做出回應；中國先前揚言要退出談判，”報告稱。

彭博引述獲悉事況的人士說法指出，中國國務院副總理劉鶴周二上午將在北京召開一場會議，討論政府回應。

MSCI明晟亞太地區(除日本)指數跌0.3%，香港恒生指數.HSI跌0.7%，澳洲股市跌0.4%。

中國股市大體持平。日本日經指數.N225逆勢漲逾1.5%。

一些分析師表示，市場反應不大，因周二美國宣布的關稅措施符合預期，而且已經被市場所消化。也有分析師認為，目前美國經濟暫未受到關稅爭端的太大影響。

投資者也在等待中國方面的反應。

“對另外2,000億美元中國商品加征稅，意味著大約12%美國進口商品的關稅上升。這相當於所有進口商品的平均關稅水平上升1.6%，與1930年代相比微不足道，當時關稅高達20%，”悉尼AMP Capital Investors的首席分析師Shane Oliver表示。

“我仍然認為，要到美國11月中期選舉後至2019年初，中美貿易爭端才會得到解決。”



外匯市場方面，美元指數曾短暫走高，最新持平於94.465。

美元兌日圓JPY=漲0.1%至111.98日圓。

受關稅消息影響，對風險敏感的澳元兌美元AUD=D3一度下跌0.5%，接近最近所及的兩年半低點，之後掉頭向上，最新漲0.2%至0.7194美元。

歐元兌美元EUR=小幅走高至1.1692美元。

美國宣布課征關稅舉措促使一些投資者轉向美國公債，推動10年期美債收益率脫離周一觸及的四個月高點3.0220%，最新報2.9940%。

油價下跌，因擔憂貿易緊張局勢的升級將損及全球原油需求。

美國原油期貨下滑0.25美元至每桶68.67美元，布蘭特原油期貨跌0.42美元至每桶77.63美元。

倫敦期銅連續第三個交易日走低。

路透東京/悉尼9月18日

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