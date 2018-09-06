〈百貨喜迎旺季〉微風周年慶登場 將送瑪莎拉蒂名車搶商機 業績目標年增1.3%

在台北 101 周年慶領先開打後，緊接著一向走高端路線的微風廣場，今 (6) 日也宣布周年慶 9 月 13 日將開跑，檔期共 33 天，目標今年集團 5 大店合計業績達 37 億元，年增 1.3%，今年活動最吸睛的就是要抽出市價高達 458 萬元的 MASERATI 汽車，合計贈品共價值 500 萬元，是歷年最高，藉此搶下更多高端客群。

微風常務董事岡一郎表示，在微風廣場本館周慶 13 日開跑後，10 月 18 日由微風信義、微風松高接棒，11 月 8 日是微風台北車站登場，最後在 11 月 22 日由微風南京作為壓軸。

微風廣場一向以高級珠寶和特色獨家單品為主，今年與多個高級品牌推出不少獨家的精品和珠寶商品，同時，還在百貨業中罕見重手祭出 MASERATI LEVANTE FORZA 汽車大獎，價值 458 萬元，只要消費滿 6000 元就可獲得摸彩券，全力衝刺高端銷售。

去年微風集團業績達 200 億元，今年若加上年底開幕的微風南山，業績預估可達 220 億元，年增 10%，維持穩健成長態勢；而明年信義三大店業績目標分別為微風南山 70 億元、信義 55 億元和松高 20 億元，力拚全年衝上 300 億元的新里程碑。