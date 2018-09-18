IMO宣布2020年起船舶燃油硫含量應低於0.5% 台塑化明年柴油利差擴大

國際海事組織 (IMO) 宣布自 2020 年起將降低船舶燃料油的硫含量允許值以控溫室氣體，新規定生效後，船舶必須使用硫含量低於 0.5% 的燃料油，法人預期，此一政策帶動台塑化 ( 6505 ) 明年柴油利差大，目前柴油占營收比重約 25%。亞洲輕油裂解廠歲修高峰，乙烯供應吃緊，報價維持 1300 美元高檔，台塑化因 OL-1(第一套烯烴設備)歲修結束，烯烴產品產能利用率拉到 100%，其乙烯年產能 293 萬噸，法人推估，這一波高價乙烯，利差擴大到 600-700 美元之間。



至於油品方面，第三季單月平均煉量都維持在 50 萬桶以上，7 月每桶油品煉油價差於低 10 美元，8、9 月很快地回到 10-11 美元，第四季有 RDS 定檢，油品每日平均煉量為 48.5 萬桶。



日前 IMO 宣布自 2020 年起，降低船舶燃料油的硫含量允許值，以減少溫室氣體排放；新規定生效後，船舶須使用硫含量低於 0.5% 的燃料油，比起現行規定 3.5% 硫含量來得更低，如此一來，柴油將取代原本高硫燃料油，需求可望擴大。



受惠油價走高，在途存貨庫存價差挹注，法人推估，台塑化第三季營收挑戰 2 千億元，稅後盈餘 240 億元，每股盈餘 2.53 元。