昇達科Q4營收拚破5億元創高 三大商機齊發酵 明年營運攀高峰

昇達科 (3491) 印度需求回溫、衛星通訊元件穩定出貨，加上子公司芮特 - KY(6514)能源監測天線集中出貨，利匯的無線電系統需求也回升，第四季營收有望破 5 億元創新高。伴隨新興國家 4G 持續佈建，低軌道 (LEO) 衛星商業化運轉，及 5G 布建商機發酵，明年起營運將一路向上墊高，2020 步營運高峰。 總經理吳東義表示，新興國家包括中南美洲、印度等持續佈建 4G/LTE，印度市場的 3-4 年黃金時間今年才進入第二年，大客戶 Ceragon 訂單將在第三季底、第四季大量出貨，其他客戶包括華為、Ericsson、NEC 訂單也持續成長，加上開發的二個新的歐洲客戶，下半年開始出貨耦合器 / 轉換器，未來每年業績將穩健成長。



5G 商轉倒數計時，目前系統商都已經準備好，最快 2019 年暑假就會進入鋪設期，吳東義說，八成以上的 5G 基站仍會使用微波 / 毫米波回傳網路技術，5G 帶來的機會可分為回傳網路、毫米波基站，昇達科是少數跨入受惠的公司，現已和華為、易利信、Ceragon 等在合作開發。



衛星通訊則搭上低軌道 (LEO) 衛星發射浪潮，未來幾年衛星寬頻通訊網路 (VSAT) 商轉衛星數，將從現在服役的 1200 顆成長到一萬顆。吳東義說，公司已經拿下一系統公司的委外訂單，今年上半年進行試量產，預計第四季進入正規量產，該客戶先前相關年營收貢獻約 1 億元，前幾個月更標到馬來西亞、印尼等地標案，也拿到多家衛星寬頻客戶，今年第四季起出貨將開始加溫，2020、2021 年進入出貨高峰。



展望今年下半年，吳東義表示，印度市場需求回溫，近期開始集中出貨，衛星通訊元件下半年正式量產出貨，低軌道衛星的需求明年起發酵，相關出貨量更將堆疊向上，子公司芮特的能源監測天線在手訂單三萬個，預計在 11 月之前交完，且有機會追加二萬顆訂單，利匯的無線電系統需求也回升，第四季營收成長力道更將轉強，法人預估，營收將挑戰 5.2-5.3 億元創新高，毛利率也可進一步向上。

