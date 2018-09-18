【馮冠華專欄】川普會否自討苦吃？留意中方回應

9 月 18 日推介 - 俄鋁（486）

1）上日港股市況總結：受川普可能在週一加徴關稅的威脅下，中港兩地股市表現疲弱。恆指低開約 256 點後曾一度下跌超過 500 點，但隨後受石油、澳門博彩股及長和系反彈帶動下，跌幅略有收窄，收市報 26933 點，下跌 354 點。大市成交額按日下跌約 26% 至 645 億，再創今年新低。滬深港通成交金額也大跌約 45% 至 44 億；流向仍為淨流入，金額約 5 億。藍籌股 6 升 44 跌。

板塊方面，本地電訊股在大行報告推介下造好，相反，手機設備、體育用品、醫藥、內房及內銀則受壓。騰訊（700）的王牌手遊《王者榮耀》正式實名監控，股價下跌約 3.3%。做空方面，佔大市成交又大幅回升至 14.9%。牛熊証街貨最新比重為 37:63，重貨區方面，熊証重貨區下移至 27300-27499，牛証則在 26700-26799。

簡評：六百多億今年新低的成交額，可評論的也不多了。川普最新指新徵關稅將於美股收市後公佈，執筆時還未見到細節。在中期選舉前，冒險得罪美企而出招，最大機會是把執行時間推遲至雙方會談甚至選舉之後，以増取更大之談判籌碼及選票。



市傳税率從 25% 降至 10% 也像暗示形勢非一面倒傾美，但若中方取消談判，川普會否自討苦吃？看到傳媒引述官媒指「期待増加美國痛苦」，可想像到若要還擊，中方或會與前不同並更具針對性。出奇地，港股 ADR 昨晚在消息面頗壞下仍能持平，中方的回應會是後巿的關鍵。

本地電訊股受青睞對筆者來説並不是意外；個人也在不同場合指出本地電訊商是免疫於貿易戰，慷慨的派息率終於吸引了大行出報告。相比已爆升的公用股、領展（823）及恆生（11）等，現價的香港電訊（6823）、數碼通（315）及和電（215）依舊吸引，輪轉也合理。



騰訊實施的實名制對收入的影響必是負面，情況令人擔心，雖然公司不停回購股份，筆者仍覺風險頗高，更甚者是 9 月 23 日將是上回南非股東賣貨，接貨者的禁售期滿，股價或受更大壓力。俄鋁（486）昨天逆市上升，週末時美方又指其現有客戶仍可在 10 月 23 日制裁日後和公司簽約，看來在中期選舉後應有機會取消制裁，繼續反彈可期。

2）美股上日市況總結：科技股走弱及川普指新關稅將在收市後公佈下，美股三大指數全面下跌，道指收跌 93 點或 0.35%。標指和納指則分別下跌 0.56% 及 1.43%。美滙指數下跌 0.44% 至 94.51，十年期國債債息回落至 2.994。紐約期油下跌 0.09%。港股 ADR 上升 2 點，相當於恆 26934 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

騰訊（700）昨天再接再厲，以每股介乎 318.8 至 324.6 港元回購 11.8 萬股，涉資 3785 萬元。騰訊自本月 7 日起回購，七度回購合共涉資 2.47 億元。

中國中鐵（390）公布，旗下高鐵電氣已獲准於全國中小企業股份轉讓系統 (新三板) 掛牌。

4）新股訊息 ：

海底撈（6862）昨天截止公開招股，市場消息指，該股吸引約 1.3 萬人申請認購，公開發售超購逾 4 倍。

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