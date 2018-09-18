[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月17日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 新日光 嘉裕 正道 元大台商50 大東 大統新創 大飲 東華 康友-KY 富邦摩台 本盟 本盟 福懋油 立益 富邦發達 利勤 銘旺科 大統益 佳和 富邦金融 巨庭 健和興 天仁 昶和 元大MSCI台灣 國巨 旭隼 宏亞 三洋紡 永豐臺灣加權 茂矽 元晶 達新 本盟 富邦日本 金像電 遠雄來 地球 瑞利 國泰日經225 國碩 統領 恆大 樂士 元大日經225 承啟 威宏-KY 南染 正峰新 元大美債20正2 新美齊 泰昇-KY 怡華 億泰 元大美債20反1 奇力新 昶和 毛寶 國泰20年美債反1 大毅 大統新創 懷特 元大S&P日圓反1 強茂 程泰 燁興 富邦歐洲 華新科 氣立 中鴻 FH彭博高收益債 同開 華電 威致 FH彭博新興債 禾伸堂 台硝 華豐 FH富時不動產 喬鼎 永記 首利 元大台灣高息低波 揚明光 日勝化 麗正 群益道瓊美國地產 貿聯-KY 展宇 東訊 富邦臺灣優質高息 樺漢 華廣 華泰 FH富時高息低波 訊芯-KY 士紙 錸德 新光內需收益 易華電 高興昌 倫飛 宏洲 華園 東明-KY 虹光 嘉裕 杜康-DR 鑫永銓 威盛 東華 陽光能源-DR 六暉-KY 國碩 立益 海悅 銘旺科 佳和 隴華 統懋 昶和 銘旺科 翔耀 三洋紡 翔耀 太空梭 本盟 奇力新 麗臺 瑞利 禾伸堂 華映 樂士 揚明光 吉祥全 正峰新 穎漢 憶聲 億泰 時碩工業 科風 毛寶 泰鼎-KY 和鑫 懷特 迎廣 力特 燁興 陞泰 喬鼎 中鴻 達方 正達 威致 愛山林 晟鈦 華豐 皇昌 聯德 首利 潤弘 同泰 麗正 遠雄來 新世紀 東訊 夏都 誠研 華泰 欣欣 綠能 錸德 統領 誠創 倫飛 客思達-KY 嘉威 昆盈 康師傅-DR 力銘 虹光 杜康-DR 亞太電 威盛 同方友友-DR 達能 國碩 友佳-DR 清惠 銘旺科 匯僑 慧友 統懋 一零四 勁永 翔耀 欣天然 捷泰 太空梭 新海 互億 麗臺 欣高 天瀚 華映 全國 迅杰 吉祥全 jpp-KY 華上 憶聲 台數科 君耀-KY 科風 南六 光麗-KY 和鑫 基勝-KY 元晶 力特 波力-KY 華冠 喬鼎 泰昇-KY 裕豐 正達 吉源-KY 寶徠 晟鈦 皇普 聯德 陽明 弘憶股 六福 同泰 康師傅-DR 新世紀 聖馬丁-DR 誠研 神州-DR 綠能 耀傑-DR 誠創 同方友友-DR 嘉威 晨訊科-DR 力銘 友佳-DR 亞太電 陽光能源-DR 達能 精熙-DR 大聯大 中福 清惠 雷虎 慧友 中視 金橋 秋雨 勁永 慶豐富 捷泰 新利虹 互億 國光生 天瀚 迅杰 華上 君耀-KY 光麗-KY 元晶 華冠 凌巨 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 新光金 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 杜康-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 龍邦 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 岱宇 新利虹 國光生