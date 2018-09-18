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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/09/17  107/09/14  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.56300   10.56180   0.00120    0.01136
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.85300    9.82370   0.02930    0.29826
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.85490    9.82560   0.02930    0.29820
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.82040    9.79680   0.02360    0.24089
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.82060    9.79700   0.02360    0.24089
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.14210    9.12600   0.01610    0.17642
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.42240    9.40680   0.01560    0.16584
中國信託台灣活力基金                                               14.18000   14.13000   0.05000    0.35386
中國信託台灣優勢基金                                               16.59000   16.60000  -0.01000   -0.06024
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.90080    9.90920  -0.00840   -0.08477
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.26470    9.27260  -0.00790   -0.08520
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.28800   10.28490   0.00310    0.03014
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.58920    9.58600   0.00320    0.03338
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.15830   11.13120   0.02710    0.24346
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.71680    9.69320   0.02360    0.24347
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.96800   10.97350  -0.00550   -0.05012
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.84240    9.87610  -0.03370   -0.34123
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.27000   11.27000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                          10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98920   10.98880   0.00040    0.00364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.40740    9.40380   0.00360    0.03828
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.02040    9.05460  -0.03420   -0.37771
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.55130    9.54380   0.00750    0.07859
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.15300    9.18410  -0.03110   -0.33863
中國信託精穩基金                                                   18.44260   18.44530  -0.00270   -0.01464
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.79000   11.80000  -0.01000   -0.08475
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.40000   11.41000  -0.01000   -0.08764
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                       61.68000   61.81000  -0.13000   -0.21032
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.09640   39.25740  -0.16100   -0.41011
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.63000   17.61000   0.02000    0.11357
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.42410   11.42310   0.00100    0.00875
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.50760   10.57440  -0.06680   -0.63171
元大上證50基金                                                     27.30000   27.63000  -0.33000   -1.19435
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.39000   13.21000   0.18000    1.36260
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.54300   12.43900   0.10400    0.83608
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.88900   16.77300   0.11600    0.69159
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.88100    9.92300  -0.04200   -0.42326
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.48000    9.58200  -0.10200   -1.06450
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.90000    2.89000   0.01000    0.34602
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.91000   12.95000  -0.04000   -0.30888
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.42400   45.45470  -0.03070   -0.06754
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.48210   10.46410   0.01800    0.17202
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.68660    9.67000   0.01660    0.17166
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.61950    9.66500  -0.04550   -0.47077
元大巴西指數基金                                                    5.05900    4.98000   0.07900    1.58635
元大巴菲特基金                                                     27.52000   27.53000  -0.01000   -0.03632
元大日經225基金                                                    28.97000   28.64000   0.33000    1.15223
元大台商收成基金                                                   23.78000   23.76000   0.02000    0.08418
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.15000   12.09000   0.06000    0.49628
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.84000   40.26000  -0.42000   -1.04322
元大台灣中型100基金                                                32.88000   32.91000  -0.03000   -0.09116
元大台灣加權股價指數基金                                           25.62800   25.73400  -0.10600   -0.41191
元大台灣卓越50基金                                                 85.88000   86.29000  -0.41000   -0.47514
元大台灣金融基金                                                   18.30000   18.27000   0.03000    0.16420
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.95000   32.04000  -0.09000   -0.28090
元大台灣高股息基金                                                 27.17000   27.13000   0.04000    0.14744
元大台灣電子科技基金                                               36.59000   36.77000  -0.18000   -0.48953
元大全球ETF成長組合基金                                            10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.81000   14.84000  -0.03000   -0.20216
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.25000   13.42000  -0.17000   -1.26677
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.26000    9.38000  -0.12000   -1.27932
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.05000   13.13000  -0.08000   -0.60929
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.24600   12.38700  -0.14100   -1.13829
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.68000    8.63000   0.05000    0.57937
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.60000    6.56000   0.04000    0.60976
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.48000    8.55000  -0.07000   -0.81871
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.64000    6.69000  -0.05000   -0.74738
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.64200    9.61200   0.03000    0.31211
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.15000   13.09000   0.06000    0.45837
元大全球農業商機基金                                               17.82000   17.85000  -0.03000   -0.16807
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.44000    8.33500   0.10500    1.25975
元大印度指數基金                                                   10.09400    9.99800   0.09600    0.96019
元大印度基金                                                       12.60000   12.50000   0.10000    0.80000
元大多多基金                                                       17.93000   18.01000  -0.08000   -0.44420
元大多福基金                                                       53.35000   53.48000  -0.13000   -0.24308
元大亞太成長基金                                                    9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.47330    8.50490  -0.03160   -0.37155
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.95760    6.98350  -0.02590   -0.37087
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.37500    9.31700   0.05800    0.62252
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.81000    9.76000   0.05000    0.51230
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.81000    9.76000   0.05000    0.51230
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.06500    9.95100   0.11400    1.14561
元大卓越基金                                                       46.85000   46.88000  -0.03000   -0.06399
元大店頭基金                                                        8.27000    8.35000  -0.08000   -0.95808
元大泛歐成長基金                                                    9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.27940   10.27770   0.00170    0.01654
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.60510    9.58950   0.01560    0.16268
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.62480   31.70730  -0.08250   -0.26019
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.48160   37.77090  -0.28930   -0.76593
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.30010   19.20660   0.09350    0.48681
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.61370   18.82030  -0.20660   -1.09775
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.72500   38.89750  -0.17250   -0.44347
元大高科技基金                                                     18.96000   19.01000  -0.05000   -0.26302
元大得利貨幣市場基金                                               16.25820   16.25760   0.00060    0.00369
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98530   11.98490   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                     12.20000   12.20000   0.00000    0.00000
元大華夏中小基金                                                    6.73000    6.74000  -0.01000   -0.14837
元大新中國基金-人民幣                                               9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
元大新中國基金-美元                                                 8.51700    8.56200  -0.04500   -0.52558
元大新中國基金-新台幣                                               8.46000    8.52000  -0.06000   -0.70423
元大新主流基金                                                     24.91000   25.00000  -0.09000   -0.36000
元大新東協平衡基金-美元                                             9.26600    9.25300   0.01300    0.14049
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.86950    9.80310   0.06640    0.67734
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.14160    9.12530   0.01630    0.17862
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.83920    9.83610   0.00310    0.03152
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.52320    8.52050   0.00270    0.03169
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.78540    9.78480   0.00060    0.00613
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.35990    9.35930   0.00060    0.00641
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.90990    9.92400  -0.01410   -0.14208
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.48340    9.49690  -0.01350   -0.14215
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.52180    9.52230  -0.00050   -0.00525
元大新興亞洲基金                                                   11.24000   11.17000   0.07000    0.62668
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.77190    8.79940  -0.02750   -0.31252
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.55390    8.58070  -0.02680   -0.31233
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.99120    9.03260  -0.04140   -0.45834
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.76720    8.80750  -0.04030   -0.45756
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10550   15.10500   0.00050    0.00331
元大經貿基金                                                       37.37000   37.44000  -0.07000   -0.18697
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.95000    9.03000  -0.08000   -0.88594
元大實質多重資產基金-美元                                           8.23900    8.34900  -0.11000   -1.31752
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.67000    8.80000  -0.13000   -1.47727
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.25000   16.09000   0.16000    0.99441
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.59000   12.82000  -0.23000   -1.79407
元大摩臺基金                                                       39.60000   39.78000  -0.18000   -0.45249
元大標普500基金                                                    26.89000   26.94000  -0.05000   -0.18560
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.74000   12.75000  -0.01000   -0.07843
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.11000   36.12000  -0.01000   -0.02769
元大標智滬深300基金                                                15.26000   15.38000  -0.12000   -0.78023
元大歐洲50基金                                                     24.06000   23.95000   0.11000    0.45929
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.39280    9.43890  -0.04610   -0.48840
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.19040   10.18930   0.00110    0.01080
元大績效基金                                                       51.82000   52.02000  -0.20000   -0.38447
元大韓國KOSPI200基金                                               22.12000   22.46000  -0.34000   -1.51380
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.98000   15.03000  -0.05000   -0.33267
日盛上選基金                                                       32.01000   32.13000  -0.12000   -0.37348
日盛小而美基金                                                     18.35000   18.43000  -0.08000   -0.43407
日盛中國內需動力基金                                                8.98000    8.93000   0.05000    0.55991
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.64530   11.63960   0.00570    0.04897
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.71100    9.75080  -0.03980   -0.40817
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.65820   11.65200   0.00620    0.05321
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.71620    9.75570  -0.03950   -0.40489
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.58130   10.58280  -0.00150   -0.01417
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.80320    8.84500  -0.04180   -0.47258
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       13.32000   13.39000  -0.07000   -0.52278
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
日盛全球抗暖化基金                                                 10.90000   10.85000   0.05000    0.46083
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.16770   10.16710   0.00060    0.00590
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.53790    9.53730   0.00060    0.00629
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.98590    9.99180  -0.00590   -0.05905
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.36940    9.37490  -0.00550   -0.05867
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38900    2.39630  -0.00730   -0.30464
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64920    1.66280  -0.01360   -0.81790
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36110    0.36210  -0.00100   -0.27617
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25010    0.25200  -0.00190   -0.75397
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.99590   12.03810  -0.04220   -0.35055
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.17280    8.24350  -0.07070   -0.85765
日盛亞洲機會基金                                                    6.69000    6.58000   0.11000    1.67173
日盛首選基金                                                       16.88000   16.89000  -0.01000   -0.05921
日盛高科技基金                                                     17.47000   17.52000  -0.05000   -0.28539
日盛貨幣市場基金                                                   14.77360   14.77300   0.00060    0.00406
日盛新台商基金                                                     38.71000   38.89000  -0.18000   -0.46284
日盛精選五虎基金                                                   37.20000   37.37000  -0.17000   -0.45491
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48830   13.48780   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                                 29.65000   29.63000   0.02000    0.06750
台新MSCI中國基金                                                   19.69000   19.59000   0.10000    0.51046
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.70000   17.60000   0.10000    0.56818
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        22.64000   22.90000  -0.26000   -1.13537
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16520   14.16460   0.00060    0.00424
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.46560   10.42400   0.04160    0.39908
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.52880   10.53920  -0.01040   -0.09868
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.08490   10.10970  -0.02480   -0.24531
台新中國通基金                                                     41.98000   42.00000  -0.02000   -0.04762
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.45420    0.45570  -0.00150   -0.32916
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.95000   14.01500  -0.06500   -0.46379
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31050    0.31190  -0.00140   -0.44886
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
台新主流基金                                                       22.97000   23.00000  -0.03000   -0.13043
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.34000   20.53000  -0.19000   -0.92547
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66560    0.67090  -0.00530   -0.78998
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.15000   15.29000  -0.14000   -0.91563
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49450    0.49840  -0.00390   -0.78250
台新台灣中小基金                                                   33.11000   33.12000  -0.01000   -0.03019
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.04860   10.02180   0.02680    0.26742
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.32440    9.33500  -0.01060   -0.11355
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.75000    8.77000  -0.02000   -0.22805
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.44040   10.45230  -0.01190   -0.11385
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.40620   10.38640   0.01980    0.19063
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.23120   11.20980   0.02140    0.19090
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
台新印度基金                                                       15.40000   15.27000   0.13000    0.85134
台新亞美短期債券基金                                               10.88750   10.91090  -0.02340   -0.21446
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.52190    8.52020   0.00170    0.01995
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28290    0.28240   0.00050    0.17705
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.84240   11.84000   0.00240    0.02027
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38760    0.38690   0.00070    0.18093
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09320   11.09290   0.00030    0.00270
台新高股息平衡基金                                                 29.38200   29.41670  -0.03470   -0.11796
台新智慧生活基金-美元                                              10.74900   10.71750   0.03150    0.29391
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.28050    8.23260   0.04790    0.58183
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.44320    8.40660   0.03660    0.43537
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.90240    8.85090   0.05150    0.58186
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.08470    9.04540   0.03930    0.43447
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.30780   10.29390   0.01390    0.13503
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33030    0.32940   0.00090    0.27322
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.68670    7.67630   0.01040    0.13548
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25950    0.25880   0.00070    0.27048
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.34000    5.33000   0.01000    0.18762
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.02000   21.04000  -0.02000   -0.09506
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.71600   10.73900  -0.02300   -0.21417
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.73000   15.76000  -0.03000   -0.19036
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.79000   11.78310   0.00690    0.05856
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.48560    9.48010   0.00550    0.05802
未來資產亞洲新富基金                                               19.34000   19.17000   0.17000    0.88680
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56940   12.56890   0.00050    0.00398
未來資產阿波羅基金                                                 11.51000   11.49000   0.02000    0.17406
未來資產新興市場債券基金A                                           8.70200    8.69300   0.00900    0.10353
未來資產新興市場債券基金B                                           6.58260    6.57580   0.00680    0.10341
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.11630   11.11550   0.00080    0.00720
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.91820    9.93120  -0.01300   -0.13090
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.15010    9.15100  -0.00090   -0.00983
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.40050   10.40150  -0.00100   -0.00961
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.76740    7.77450  -0.00710   -0.09132
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.88970    8.89790  -0.00820   -0.09216
永豐中小基金                                                       51.97000   51.92000   0.05000    0.09630
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.76000    1.75960   0.00040    0.02273
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.32840    2.32800   0.00040    0.01718
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.02140    8.03080  -0.00940   -0.11705
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.29710   10.30920  -0.01210   -0.11737
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.52000    4.46000   0.06000    1.34529
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.34000   20.10000   0.24000    1.19403
永豐主流品牌基金                                                   18.27000   18.13000   0.14000    0.77220
永豐永豐基金                                                       35.85000   35.87000  -0.02000   -0.05576
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.87190    9.85870   0.01320    0.13389
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.94070    9.92740   0.01330    0.13397
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.81450    9.80370   0.01080    0.11016
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.88390    9.87300   0.01090    0.11040
永豐亞洲民生消費基金                                               10.97000   10.87000   0.10000    0.91996
永豐南非幣2021保本基金                                             12.92550   12.93760  -0.01210   -0.09353
永豐高科技基金                                                     23.58000   23.55000   0.03000    0.12739
永豐貨幣市場基金                                                   13.88600   13.88550   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.10660    2.10220   0.00440    0.20930
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49110    2.48580   0.00530    0.21321
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.73280    7.72710   0.00570    0.07377
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.38050   10.37280   0.00770    0.07423
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.01880    7.00890   0.00990    0.14125
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.81010   10.79500   0.01510    0.13988
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.26000    7.22000   0.04000    0.55402
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.68000   16.61000   0.07000    0.42143
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.04000   56.26000  -0.22000   -0.39104
永豐領航科技基金                                                   38.84000   38.81000   0.03000    0.07730
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.28000   11.20000   0.08000    0.71429
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.91000   10.83000   0.08000    0.73869
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.06000    9.98000   0.08000    0.80160
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
永豐趨勢平衡基金                                                   42.48000   42.28000   0.20000    0.47304
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.59520   11.59200   0.00320    0.02761
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.47500    9.48270  -0.00770   -0.08120
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.72810    9.73600  -0.00790   -0.08114
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.49720    9.49810  -0.00090   -0.00948
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.66950    9.67050  -0.00100   -0.01034
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.49070    9.49660  -0.00590   -0.06213
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.87320    9.87930  -0.00610   -0.06175
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.47290    9.47350  -0.00060   -0.00633
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.72560    9.72620  -0.00060   -0.00617
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
兆豐國際中小基金                                                   15.36000   15.35000   0.01000    0.06515
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.23000   13.13000   0.10000    0.76161
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.48000   17.43000   0.05000    0.28686
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.38000   17.30000   0.08000    0.46243
兆豐國際生命科學基金                                               16.85000   16.84000   0.01000    0.05938
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.35090   10.35300  -0.00210   -0.02028
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.58920   10.58090   0.00830    0.07844
兆豐國際全球基金                                                   32.37000   32.30000   0.07000    0.21672
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.28480   10.28300   0.00180    0.01750
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.06130   10.04500   0.01630    0.16227
兆豐國際國民基金                                                   21.89000   21.88000   0.01000    0.04570
兆豐國際第一基金                                                   12.92000   12.87000   0.05000    0.38850
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.93040    9.92300   0.00740    0.07457
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.87760    7.87170   0.00590    0.07495
兆豐國際萬全基金                                                   20.30000   20.22000   0.08000    0.39565
兆豐國際電子基金                                                   24.83000   24.73000   0.10000    0.40437
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.64000   22.72000  -0.08000   -0.35211
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.32000   16.25000   0.07000    0.43077
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.18000   33.04000   0.14000    0.42373
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50560   12.50510   0.00050    0.00400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.16390   11.17190  -0.00800   -0.07161
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.01990   12.01740   0.00250    0.02080
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.77630   10.77250   0.00380    0.03528
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.54280   11.53870   0.00410    0.03553
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.12660    8.13240  -0.00580   -0.07132
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.46070    9.45820   0.00250    0.02643
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.01940    9.01620   0.00320    0.03549
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.93070    8.92740   0.00330    0.03696
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.28200    9.27870   0.00330    0.03557
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.50000   11.43000   0.07000    0.61242
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.72000   10.66000   0.06000    0.56285
合庫全球新興市場基金                                                8.85000    8.78000   0.07000    0.79727
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
合庫貨幣市場基金                                                   10.13230   10.13190   0.00040    0.00395
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.36140    9.34100   0.02040    0.21839
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.61530    9.59390   0.02140    0.22306
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.91400    9.89910   0.01490    0.15052
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.32820   11.30320   0.02500    0.22118
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.48080   13.45110   0.02970    0.22080
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.65020    8.63140   0.01880    0.21781
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.32130    9.30060   0.02070    0.22257
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.76280    7.75120   0.01160    0.14965
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.62430    8.60510   0.01920    0.22312
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.99460    9.97270   0.02190    0.21960
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.99410   10.99320   0.00090    0.00819
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.96530    9.95280   0.01250    0.12559
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.79380    9.79590  -0.00210   -0.02144
安聯中國東協基金                                                   15.17000   15.13000   0.04000    0.26438
安聯中國策略基金-美元                                               9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.91000   12.90000   0.01000    0.07752
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.93000   12.81000   0.12000    0.93677
安聯中華新思路基金-美元                                            12.10000   11.97000   0.13000    1.08605
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.32000   11.22000   0.10000    0.89127
安聯台灣大壩基金                                                   27.83000   27.87000  -0.04000   -0.14352
安聯台灣科技基金                                                   45.58000   45.55000   0.03000    0.06586
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49470   12.49430   0.00040    0.00320
安聯台灣智慧基金                                                   30.63000   30.66000  -0.03000   -0.09785
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.14060   10.13060   0.01000    0.09871
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.06170   15.05110   0.01060    0.07043
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.62140    9.61470   0.00670    0.06968
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.81000   11.82000  -0.01000   -0.08460
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.34940   12.33720   0.01220    0.09889
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.15140   10.14200   0.00940    0.09268
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.24410   12.23410   0.01000    0.08174
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.46600    9.45670   0.00930    0.09834
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.32700    9.31820   0.00880    0.09444
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.99450    8.98710   0.00740    0.08234
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.47000   11.44000   0.03000    0.26224
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.07200   12.07020   0.00180    0.01491
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.99040   10.98810   0.00230    0.02093
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.65410   10.65330   0.00080    0.00751
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.89850    8.89750   0.00100    0.01124
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.69390    8.69210   0.00180    0.02071
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.40260    8.40200   0.00060    0.00714
安聯全球人口趨勢基金                                               11.81000   11.83000  -0.02000   -0.16906
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.19000   37.37000  -0.18000   -0.48167
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
安聯全球計量平衡基金                                               12.96000   12.96000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92060   11.92660  -0.00600   -0.05031
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.31490   10.32010  -0.00520   -0.05039
安聯全球新興市場基金                                               17.20000   17.09000   0.11000    0.64365
安聯全球農金趨勢基金                                                9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.36000    9.30000   0.06000    0.64516
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
安聯亞洲動態策略基金                                               22.21000   22.04000   0.17000    0.77132
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.05270   10.04770   0.00500    0.04976
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.80840    9.80350   0.00490    0.04998
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.75460   82.69220   0.06240    0.07546
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.30610   12.29750   0.00860    0.06993
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.66720   64.61970   0.04750    0.07351
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.53710    9.53040   0.00670    0.07030
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57800    2.57720   0.00080    0.03104
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.48740   10.49630  -0.00890   -0.08479
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19490    2.19350   0.00140    0.06382
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.70600    8.71360  -0.00760   -0.08722
宏利台灣動力基金                                                   30.98000   30.96000   0.02000    0.06460
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.17400   10.16390   0.01010    0.09937
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.94920    9.95460  -0.00540   -0.05425
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.97810    7.97030   0.00780    0.09786
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.94400    7.94550  -0.00150   -0.01888
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
宏利全球債券組合基金                                               13.02520   13.01530   0.00990    0.07606
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76950    2.76680   0.00270    0.09759
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.66410   11.65640   0.00770    0.06606
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.62780    8.62180   0.00600    0.06959
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.41540    2.41130   0.00410    0.17003
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.85220   10.85660  -0.00440   -0.04053
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.60880    3.58150   0.02730    0.76225
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.58240    0.57780   0.00460    0.79612
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       16.86000   16.73000   0.13000    0.77705
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.85590   11.85600  -0.00010   -0.00084
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.53200   10.52590   0.00610    0.05795
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.20730   10.20820  -0.00090   -0.00882
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.94260    8.93820   0.00440    0.04923
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.54380    8.53900   0.00480    0.05621
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.45460    8.45510  -0.00050   -0.00591
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.41140    8.40690   0.00450    0.05353
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73750    2.72310   0.01440    0.52881
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39720    0.39510   0.00210    0.53151
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.05350   12.00300   0.05050    0.42073
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90520    0.90070   0.00450    0.49961
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.29040    7.25920   0.03120    0.42980
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.01600    2.00630   0.00970    0.48348
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29020    0.28880   0.00140    0.48476
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.92900    8.89100   0.03800    0.42740
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32610    0.32450   0.00160    0.49307
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64410   13.64380   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.54000    2.52000   0.02000    0.79365
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.53000   11.44000   0.09000    0.78671
宏利臺灣股息收益基金                                               27.05000   27.17000  -0.12000   -0.44166
宏利澳幣保本基金                                                   12.18420   12.18650  -0.00230   -0.01887
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.84000   10.80000   0.04000    0.37037
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.45000   11.37000   0.08000    0.70361
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.06000   10.99000   0.07000    0.63694
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.02000    9.96000   0.06000    0.60241
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.78000   11.72000   0.06000    0.51195
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.24060   10.18100   0.05960    0.58540
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.49610    9.48140   0.01470    0.15504
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.90620    8.90540   0.00080    0.00898
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.64680   10.64590   0.00090    0.00845
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
貝萊德新台幣基金                                                   12.93570   12.93540   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                     26.07000   26.16000  -0.09000   -0.34404
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23150   11.23560  -0.00410   -0.03649
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.86520    9.90850  -0.04330   -0.43700
保德信大中華基金-人民幣                                             9.30000    9.25000   0.05000    0.54054
保德信大中華基金-美元                                               9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
保德信大中華基金-新台幣                                            27.28000   27.26000   0.02000    0.07337
保德信中小型股基金                                                 43.47000   43.22000   0.25000    0.57844
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.58000    8.71000  -0.13000   -1.49254
保德信中國中小基金-美元                                             8.28000    8.43000  -0.15000   -1.77936
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.97000    8.13000  -0.16000   -1.96802
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.00130    9.04400  -0.04270   -0.47214
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.06640    9.10690  -0.04050   -0.44472
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.12970    9.16780  -0.03810   -0.41558
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.85630    9.89740  -0.04110   -0.41526
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.34000    8.40000  -0.06000   -0.71429
保德信中國品牌基金-美元                                             8.33000    8.38000  -0.05000   -0.59666
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.02000    9.07000  -0.05000   -0.55127
保德信台商全方位基金                                               34.38000   34.41000  -0.03000   -0.08718
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          30.50000   30.38000   0.12000    0.39500
保德信全球消費商機基金                                             18.59000   18.61000  -0.02000   -0.10747
保德信全球基礎建設基金                                             12.39000   12.41000  -0.02000   -0.16116
保德信全球資源基金                                                  8.04000    8.03000   0.01000    0.12453
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.37000   34.45000  -0.08000   -0.23222
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.77320    9.76970   0.00350    0.03583
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.58680   10.58330   0.00350    0.03307
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.25400    9.26450  -0.01050   -0.11334
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.00950   10.02080  -0.01130   -0.11277
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.19490    8.19090   0.00400    0.04883
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.80710   10.80190   0.00520    0.04814
保德信亞太基金                                                     21.14000   20.90000   0.24000    1.14833
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.45810    8.45540   0.00270    0.03193
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.20670   11.20310   0.00360    0.03213
保德信店頭市場基金                                                 31.22000   31.16000   0.06000    0.19255
保德信拉丁美洲基金                                                  6.39000    6.39000   0.00000    0.00000
保德信金平衡基金                                                   30.03000   30.11000  -0.08000   -0.26569
保德信金滿意基金                                                   42.45000   42.46000  -0.01000   -0.02355
保德信科技島基金                                                   25.67000   25.67000   0.00000    0.00000
保德信高成長基金                                                   93.01000   93.13000  -0.12000   -0.12885
保德信第一基金                                                     25.53000   25.61000  -0.08000   -0.31238
保德信貨幣市場基金                                                 15.77270   15.77210   0.00060    0.00380
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.63180   10.64540  -0.01360   -0.12775
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.78090   10.81050  -0.02960   -0.27381
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.86440   10.88200  -0.01760   -0.16173
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.31530   10.34710  -0.03180   -0.30733
保德信新世紀基金                                                   10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.98510    7.98730  -0.00220   -0.02754
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.79590   10.79890  -0.00300   -0.02778
保德信新興趨勢組合基金                                             10.79000   10.82000  -0.03000   -0.27726
保德信瑞騰基金                                                     15.54780   15.54750   0.00030    0.00193
保德信歐洲組合基金                                                 10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.67620    9.66460   0.01160    0.12003
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.90420    9.89260   0.01160    0.11726
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.61310    9.60610   0.00700    0.07287
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.72490    9.71530   0.00960    0.09881
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.80540    9.79050   0.01490    0.15219
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.79070    9.77600   0.01470    0.15037
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.66200    9.64550   0.01650    0.17106
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.66460    9.64810   0.01650    0.17102
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.95670    9.94530   0.01140    0.11463
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.91290    9.89730   0.01560    0.15762
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型               9.96890    9.95260   0.01630    0.16378
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.81160    9.79340   0.01820    0.18584
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.81150    9.79320   0.01830    0.18686
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.48860    9.47600   0.01260    0.13297
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.34840    9.33340   0.01500    0.16071
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.96240    9.95630   0.00610    0.06127
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.96230    9.95620   0.00610    0.06127
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.06280   10.05820   0.00460    0.04573
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.09390   10.08900   0.00490    0.04857
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.99930    9.99070   0.00860    0.08608
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.99960    9.99090   0.00870    0.08708
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94120    1.94130  -0.00010   -0.00515
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65580    2.65590  -0.00010   -0.00377
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29240    0.29250  -0.00010   -0.03419
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43420    0.43430  -0.00010   -0.02303
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.36570    8.37310  -0.00740   -0.08838
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.65680   11.66940  -0.01260   -0.10797
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.38950    9.39430  -0.00480   -0.05109
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.53400   11.54020  -0.00620   -0.05373
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.51350    8.52000  -0.00650   -0.07629
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.48350   10.49150  -0.00800   -0.07625
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.04080   10.02570   0.01510    0.15061
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.96390    9.95080   0.01310    0.13165
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.02210   10.00870   0.01340    0.13388
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.57840   10.56460   0.01380    0.13062
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.92570    9.91520   0.01050    0.10590
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70750    9.69210   0.01540    0.15889
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.01150    9.99570   0.01580    0.15807
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.68480    9.67530   0.00950    0.09819
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.87210    9.86030   0.01180    0.11967
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.36250   10.31500   0.04750    0.46049
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.09210    6.07650   0.01560    0.25673
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.52030   10.49340   0.02690    0.25635
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65090   11.65070   0.00020    0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型                                           18.64000   18.73000  -0.09000   -0.48051
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4256.56000 4275.88000 -19.32000   -0.45184
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.06470   10.03310   0.03160    0.31496
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.04440   10.99790   0.04650    0.42281
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.30770   10.26380   0.04390    0.42772
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.92760    8.89960   0.02800    0.31462
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.31810    9.27880   0.03930    0.42355
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.14780    9.10880   0.03900    0.42816
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.23370   10.20160   0.03210    0.31466
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.74650   10.70120   0.04530    0.42332
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.70320   10.65760   0.04560    0.42786
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.10000    6.04000   0.06000    0.99338
柏瑞巨人基金                                                       12.91000   12.93000  -0.02000   -0.15468
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65680   13.65640   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.03000   16.01000   0.02000    0.12492
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.46230   13.45350   0.00880    0.06541
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.83320   11.81670   0.01650    0.13963
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.44030   12.42220   0.01810    0.14571
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.81330    8.80750   0.00580    0.06585
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.74800    6.74360   0.00440    0.06525
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.71060    8.69850   0.01210    0.13910
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.47300    8.46110   0.01190    0.14064
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.69580   10.68020   0.01560    0.14606
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.30190    8.29230   0.00960    0.11577
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.00870   11.99200   0.01670    0.13926
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.66290   11.65520   0.00770    0.06606
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.90900   11.89230   0.01670    0.14043
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.32460   11.30810   0.01650    0.14591
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.94260    8.93680   0.00580    0.06490
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.73290    9.71940   0.01350    0.13890
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.68430    9.67070   0.01360    0.14063
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.51250    9.49870   0.01380    0.14528
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.37850    9.36770   0.01080    0.11529
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.28840   10.29650  -0.00810   -0.07867
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.14930   10.14970  -0.00040   -0.00394
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.03380   10.03350   0.00030    0.00299
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.10970   10.11290  -0.00320   -0.03164
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.99210   10.00010  -0.00800   -0.08000
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.77640    9.77670  -0.00030   -0.00307
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.74010    9.73970   0.00040    0.00411
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.81720    9.82030  -0.00310   -0.03157
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.26910   10.27730  -0.00820   -0.07979
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.14920   10.14960  -0.00040   -0.00394
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.03390   10.03350   0.00040    0.00399
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.10980   10.11300  -0.00320   -0.03164
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.99210   10.00000  -0.00790   -0.07900
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.77650    9.77690  -0.00040   -0.00409
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.74010    9.73980   0.00030    0.00308
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.81730    9.82040  -0.00310   -0.03157
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.63590   10.63380   0.00210    0.01975
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.81380   11.80340   0.01040    0.08811
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.22730   11.21720   0.01010    0.09004
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.97600    8.97420   0.00180    0.02006
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.65300    9.64450   0.00850    0.08813
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.53090    9.52230   0.00860    0.09031
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.34940   10.34740   0.00200    0.01933
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.00010   10.99040   0.00970    0.08826
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.84680   10.83700   0.00980    0.09043
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.97620    8.97450   0.00170    0.01894
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.65340    9.64490   0.00850    0.08813
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.53140    9.52270   0.00870    0.09136
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.80000   12.68000   0.12000    0.94637
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.65000   13.50000   0.15000    1.11111
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.96000    8.87000   0.09000    1.01466
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.42000    8.34000   0.08000    0.95923
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.34000    9.24000   0.10000    1.08225
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.11000   11.00000   0.11000    1.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.19000   11.06000   0.13000    1.17541
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.43000   11.30000   0.13000    1.15044
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.68000   12.48000   0.20000    1.60256
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.83000   12.65000   0.18000    1.42292
柏瑞拉丁美洲基金                                                    8.79000    8.74000   0.05000    0.57208
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.37360   11.39540  -0.02180   -0.19131
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.42970    7.44400  -0.01430   -0.19210
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.30810   11.30840  -0.00030   -0.00265
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.97240   10.96490   0.00750    0.06840
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.10600   10.09800   0.00800    0.07922
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.25130    8.25160  -0.00030   -0.00364
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.27090    9.26450   0.00640    0.06908
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.30850    9.30110   0.00740    0.07956
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.55490   10.54760   0.00730    0.06921
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.93050    9.93080  -0.00030   -0.00302
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.08960   10.08150   0.00810    0.08035
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.60460    9.59810   0.00650    0.06772
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.91560    8.91580  -0.00020   -0.00224
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.85110    8.84640   0.00470    0.05313
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.33250    9.32510   0.00740    0.07936
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.58730   11.53470   0.05260    0.45602
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.06030   11.00010   0.06020    0.54727
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.50540   10.44770   0.05770    0.55227
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.87030    6.83910   0.03120    0.45620
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.58710    8.54040   0.04670    0.54681
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.18380    9.13330   0.05050    0.55292
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.96070    9.91550   0.04520    0.45585
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.52210   10.46440   0.05770    0.55139
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.29410    9.24350   0.05060    0.54741
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.76160    8.72180   0.03980    0.45633
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.37950    9.32800   0.05150    0.55210
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.18520   11.18930  -0.00410   -0.03664
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.75410   11.75000   0.00410    0.03489
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.78540   10.78140   0.00400    0.03710
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.10600    9.10940  -0.00340   -0.03732
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.62620    9.62290   0.00330    0.03429
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.63090    9.62740   0.00350    0.03635
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.07890   11.07510   0.00380    0.03431
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.97970    9.98330  -0.00360   -0.03606
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.27690   10.27310   0.00380    0.03699
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.48870    9.49210  -0.00340   -0.03582
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.25980    9.26310  -0.00330   -0.03563
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.84640    9.84300   0.00340    0.03454
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.39260    9.38910   0.00350    0.03728
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.11000   18.05000   0.06000    0.33241
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.98000   16.91000   0.07000    0.41396
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.83250   12.82630   0.00620    0.04834
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.73500   10.69210   0.04290    0.40123
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.65770   11.60940   0.04830    0.41604
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.30890   12.26100   0.04790    0.39067
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.18670   11.13970   0.04700    0.42191
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.72690    9.68800   0.03890    0.40153
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.25040   10.20790   0.04250    0.41634
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.17630   10.13660   0.03970    0.39165
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.16150   10.11870   0.04280    0.42298
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.86650    9.82700   0.03950    0.40195
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.04730   10.00570   0.04160    0.41576
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.80230   11.75640   0.04590    0.39043
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.10280   10.06030   0.04250    0.42245
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.87000   14.73000   0.14000    0.95044
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.02000   24.47000  -0.45000   -1.83899
國泰大中華基金                                                     19.53000   19.54000  -0.01000   -0.05118
國泰小龍基金                                                       15.17000   15.17000   0.00000    0.00000
國泰中小成長基金                                                   41.71000   41.70000   0.01000    0.02398
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.94640    3.91370   0.03270    0.83553
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.65000   17.62000   0.03000    0.17026
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.66460    0.66230   0.00230    0.34727
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.62670    0.62460   0.00210    0.33622
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18900    2.17900   0.01000    0.45893
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.59530    9.60950  -0.01420   -0.14777
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.10350    8.11550  -0.01200   -0.14787
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31380    0.31390  -0.00010   -0.03186
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.52590   11.52480   0.00110    0.00954
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67140    1.67970  -0.00830   -0.49414
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.94830    9.99790  -0.04960   -0.49610
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32850    0.32970  -0.00120   -0.36397
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.07600    4.05330   0.02270    0.56004
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       18.22000   18.23000  -0.01000   -0.05485
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.58740    0.58710   0.00030    0.05110
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.02000    3.01290   0.00710    0.23565
國泰中港台基金台幣級別                                             13.51000   13.56000  -0.05000   -0.36873
國泰中港台基金美元級別                                              0.44060    0.44180  -0.00120   -0.27162
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   28.37000   28.00000   0.37000    1.32143
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.18000   12.38000  -0.20000   -1.61551
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       38.03000   36.98000   1.05000    2.83937
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.40140   10.41230  -0.01090   -0.10468
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.25630   10.26700  -0.01070   -0.10422
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.27910   10.28990  -0.01080   -0.10496
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33780    0.33770   0.00010    0.02961
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33290    0.33280   0.00010    0.03005
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33360    0.33350   0.00010    0.02999
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41440   12.41410   0.00030    0.00242
國泰平衡基金                                                       26.62000   26.62000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.51450    2.49950   0.01500    0.60012
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36590    0.36550   0.00040    0.10944
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.51390    0.51040   0.00350    0.68574
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.07000   13.13000  -0.06000   -0.45697
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45180    0.45300  -0.00120   -0.26490
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.84000    5.85000  -0.01000   -0.17094
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18710    0.18710   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41590    0.41570   0.00020    0.04811
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37530    0.37510   0.00020    0.05332
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.44120    0.44100   0.00020    0.04535
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.14000   11.14000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.52560    0.52230   0.00330    0.63182
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.13000   21.16000  -0.03000   -0.14178
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.35000   22.41000  -0.06000   -0.26774
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.49350    2.46980   0.02370    0.95959
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.19480   11.15650   0.03830    0.34330
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.02510    9.99090   0.03420    0.34231
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36370    0.36210   0.00160    0.44187
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32570    0.32430   0.00140    0.43170
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50760    0.50240   0.00520    1.03503
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.47000   11.39000   0.08000    0.70237
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38530    0.38210   0.00320    0.83748
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.85000   18.83000   0.02000    0.10621
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61280    0.61120   0.00160    0.26178
國泰科技生化基金                                                   33.23000   33.12000   0.11000    0.33213
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.94000   27.98000  -0.04000   -0.14296
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.03000   13.03000   0.00000    0.00000
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.01240   39.29470  -0.28230   -0.71842
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.76230   19.66570   0.09660    0.49121
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.87600   19.08140  -0.20540   -1.07644
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.01550   40.17580  -0.16030   -0.39900
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.22660   41.28910  -0.06250   -0.15137
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.62000   43.53530   0.08470    0.19455
國泰紐幣2021保本基金                                               12.21580   12.21290   0.00290    0.02375
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.50810   12.50570   0.00240    0.01919
國泰紐幣保本基金                                                   12.45870   12.45730   0.00140    0.01124
國泰高科技基金                                                     12.33000   12.32000   0.01000    0.08117
國泰國泰基金台幣I級別                                              22.47000   22.41000   0.06000    0.26774
國泰國泰基金台幣級別                                               22.47000   22.41000   0.06000    0.26774
國泰富時中國A50基金                                                17.54000   17.71000  -0.17000   -0.95991
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33660    0.33680  -0.00020   -0.05938
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47980    0.47730   0.00250    0.52378
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.62000   11.64000  -0.02000   -0.17182
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37610    0.37620  -0.00010   -0.02658
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.53630    0.53320   0.00310    0.58140
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35040    0.35020   0.00020    0.05711
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49960    0.49630   0.00330    0.66492
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.48320   10.48420  -0.00100   -0.00954
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.48630    7.48700  -0.00070   -0.00935
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35460    0.35450   0.00010    0.02821
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25130    0.25120   0.00010    0.03981
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.20740    2.19960   0.00780    0.35461
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.83290    9.86100  -0.02810   -0.28496
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31870    0.31920  -0.00050   -0.15664
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.89660   39.95760  -0.06100   -0.15266
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.12000   18.40000  -0.28000   -1.52174
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.50000   11.48000   0.02000    0.17422
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37410    0.37300   0.00110    0.29491
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.23180    2.21820   0.01360    0.61311
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46140    1.45250   0.00890    0.61274
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33470    0.33430   0.00040    0.11965
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33350    0.33270   0.00080    0.24046
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22130    0.22110   0.00020    0.09046
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.25860   10.25010   0.00850    0.08293
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.59150    6.58610   0.00540    0.08199
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.77000   13.70000   0.07000    0.51095
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.42000   36.79000  -0.37000   -1.00571
國泰價值卓越基金                                                   14.58000   14.63000  -0.05000   -0.34176
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.37930    0.37790   0.00140    0.37047
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.79290   38.86920  -0.07630   -0.19630
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.10000   21.96000   0.14000    0.63752
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.89000   18.74000   0.15000    0.80043
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.49000   19.68000  -0.19000   -0.96545
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.08490   12.08470   0.00020    0.00165
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39660    0.39640   0.00020    0.05045
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.63210    9.61690   0.01520    0.15806
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.26970    8.29670  -0.02700   -0.32543
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.74640   10.72940   0.01700    0.15844
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.33710    9.36770  -0.03060   -0.32665
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20090   11.20020   0.00070    0.00625
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85020    9.85110  -0.00090   -0.00914
第一金大中華基金                                                   26.82000   26.87000  -0.05000   -0.18608
第一金小型精選基金                                                 35.35000   35.40000  -0.05000   -0.14124
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.13000   12.09000   0.04000    0.33085
第一金中國世紀基金-美元                                             7.57130    7.58570  -0.01440   -0.18983
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.57200    7.58640  -0.01440   -0.18981
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
第一金中概平衡基金                                                 25.23000   25.30000  -0.07000   -0.27668
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25570   15.25520   0.00050    0.00328
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.90100  177.89500   0.00600    0.00337
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.36320   10.33620   0.02700    0.26122
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.36300   10.33610   0.02690    0.26025
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.80290   14.71920   0.08370    0.56865
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.80400   14.72010   0.08390    0.56997
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               14.18000   14.12000   0.06000    0.42493
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             14.18000   14.12000   0.06000    0.42493
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.82220    9.82400  -0.00180   -0.01832
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.82540    9.82720  -0.00180   -0.01832
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.47220    9.48170  -0.00950   -0.10019
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.49720    9.50670  -0.00950   -0.09993
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.33250   10.33470  -0.00220   -0.02129
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.97640    9.98630  -0.00990   -0.09914
第一金全球大趨勢基金                                               24.20000   24.03000   0.17000    0.70745
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.25890    8.28530  -0.02640   -0.31864
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.87310    5.89190  -0.01880   -0.31908
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.18530    9.22630  -0.04100   -0.44438
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.18650    9.22740  -0.04090   -0.44325
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.90000    8.94000  -0.04000   -0.44743
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.57530    9.61800  -0.04270   -0.44396
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.57650    9.61930  -0.04280   -0.44494
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.28000    9.32000  -0.04000   -0.42918
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.28000    9.33000  -0.05000   -0.53591
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.55500    8.55970  -0.00470   -0.05491
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.14490   10.15040  -0.00550   -0.05419
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.67680    9.66730   0.00950    0.09827
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.67590    9.66640   0.00950    0.09828
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.96800    7.96410   0.00390    0.04897
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.83800    8.83900  -0.00100   -0.01131
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.83850    8.83950  -0.00100   -0.01131
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.24960   11.23850   0.01110    0.09877
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.25050   11.23940   0.01110    0.09876
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.04820   10.04330   0.00490    0.04879
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.85820   14.85980  -0.00160   -0.01077
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.31280   14.14520   0.16760    1.18485
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.33060   14.16280   0.16780    1.18479
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.47000   13.33000   0.14000    1.05026
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.50000   13.36000   0.14000    1.04790
第一金亞洲科技基金                                                 18.81000   18.51000   0.30000    1.62075
第一金亞洲新興市場基金                                             13.03000   13.01000   0.02000    0.15373
第一金店頭市場基金                                                  8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
第一金創新趨勢基金                                                 23.03000   23.13000  -0.10000   -0.43234
第一金電子基金                                                     32.83000   32.95000  -0.12000   -0.36419
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.53000   20.65000  -0.12000   -0.58111
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.03000   18.94000   0.09000    0.47518
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.22000    8.16000   0.06000    0.73529
統一大中華中小基金(美元)                                            7.54000    7.49000   0.05000    0.66756
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.12000   11.06000   0.06000    0.54250
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.41000   10.34000   0.07000    0.67698
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
統一大滿貫基金-A類型                                               33.82000   33.97000  -0.15000   -0.44157
統一大滿貫基金-I類型                                               33.82000   33.97000  -0.15000   -0.44157
統一大龍印基金                                                     14.43000   14.29000   0.14000    0.97971
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.97000    8.02000  -0.05000   -0.62344
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.03000    9.09000  -0.06000   -0.66007
統一中小基金                                                       25.03000   25.02000   0.01000    0.03997
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.76520    9.76340   0.00180    0.01844
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.14580    9.14700  -0.00120   -0.01312
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.86230    8.87050  -0.00820   -0.09244
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.65690   11.65470   0.00220    0.01888
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.84990   10.85120  -0.00130   -0.01198
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.50410   10.51390  -0.00980   -0.09321
統一台灣動力基金                                                   16.65000   16.60000   0.05000    0.30120
統一全天候基金-A類型                                              107.22000  107.33000  -0.11000   -0.10249
統一全天候基金-I類型                                              107.28000  107.38000  -0.10000   -0.09313
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.83910    8.81910   0.02000    0.22678
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.57290    8.55620   0.01670    0.19518
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.54380    8.53310   0.01070    0.12539
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.17760    9.15690   0.02070    0.22606
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.90900    8.89160   0.01740    0.19569
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.87140    8.86020   0.01120    0.12641
統一全球債券組合基金                                               11.93980   11.93650   0.00330    0.02765
統一全球新科技基金(人民幣)                                         17.10000   16.96000   0.14000    0.82547
統一全球新科技基金(美元)                                           16.14000   16.02000   0.12000    0.74906
統一全球新科技基金(新台幣)                                         15.43000   15.34000   0.09000    0.58670
統一亞太基金                                                       24.90000   24.58000   0.32000    1.30187
統一亞洲大金磚基金                                                 12.23000   12.12000   0.11000    0.90759
統一奔騰基金                                                       58.40000   58.31000   0.09000    0.15435
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66410   16.66350   0.00060    0.00360
統一強漢基金(人民幣)                                                9.95000    9.81000   0.14000    1.42712
統一強漢基金(美元)                                                  8.99000    8.87000   0.12000    1.35287
統一強漢基金(新台幣)                                               23.59000   23.30000   0.29000    1.24464
統一統信基金                                                       30.16000   30.19000  -0.03000   -0.09937
統一黑馬基金                                                       58.44000   58.34000   0.10000    0.17141
統一新亞洲科技能源基金                                             18.16000   18.13000   0.03000    0.16547
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.91010    7.91380  -0.00370   -0.04675
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.09150   10.09630  -0.00480   -0.04754
統一經建基金                                                       45.28000   45.32000  -0.04000   -0.08826
統一龍馬基金                                                       65.91000   66.14000  -0.23000   -0.34775
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.43000   20.41000   0.02000    0.09799
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              46.64000   46.81000  -0.17000   -0.36317
野村中國機會基金                                                   12.47000   12.42000   0.05000    0.40258
野村巴西基金                                                        4.89000    4.82000   0.07000    1.45228
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.92000   11.86000   0.06000    0.50590
野村台灣高股息基金                                                 24.19000   24.12000   0.07000    0.29022
野村台灣運籌基金                                                   35.33000   35.31000   0.02000    0.05664
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.50210    9.48150   0.02060    0.21727
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.40980    9.40870   0.00110    0.01169
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.44980    9.44940   0.00040    0.00423
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.70810    9.68710   0.02100    0.21678
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.56650    9.56520   0.00130    0.01359
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.52050    9.52010   0.00040    0.00420
野村平衡基金                                                       18.91000   18.90000   0.01000    0.05291
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.47000   13.52000  -0.05000   -0.36982
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
野村全球生技醫療基金                                               18.02000   18.05000  -0.03000   -0.16620
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.00480    9.97970   0.02510    0.25151
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.97360    9.97430  -0.00070   -0.00702
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.97190    9.97950  -0.00760   -0.07616
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00480    9.97960   0.02520    0.25252
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.97360    9.97420  -0.00060   -0.00602
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.97190    9.97960  -0.00770   -0.07716
野村全球品牌基金                                                   28.18000   28.19000  -0.01000   -0.03547
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.39000   13.38000   0.01000    0.07474
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.45000   11.40000   0.05000    0.43860
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 20.02000   20.00000   0.02000    0.10000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.59000   12.54000   0.05000    0.39872
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.03730   10.01760   0.01970    0.19665
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.46040   10.45730   0.00310    0.02964
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.36280   10.36450  -0.00170   -0.01640
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.55060    9.53190   0.01870    0.19618
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.29910    9.29480   0.00430    0.04626
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.88540    8.88840  -0.00300   -0.03375
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.31930   11.29740   0.02190    0.19385
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.79060   10.78560   0.00500    0.04636
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.37580   10.37920  -0.00340   -0.03276
野村成長基金                                                       29.06000   29.09000  -0.03000   -0.10313
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.71140    8.65270   0.05870    0.67840
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.70910    8.66500   0.04410    0.50894
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.87070    8.83650   0.03420    0.38703
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.26230    9.19970   0.06260    0.68046
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.15740    9.11100   0.04640    0.50927
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.32770    9.29170   0.03600    0.38744
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.52000    8.41000   0.11000    1.30797
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.20000   12.04000   0.16000    1.32890
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.29410    9.27530   0.01880    0.20269
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.33830    9.33440   0.00390    0.04178
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.45120    9.45790  -0.00670   -0.07084
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.88220    9.86480   0.01740    0.17638
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.83390    9.82980   0.00410    0.04171
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.95830    9.96540  -0.00710   -0.07125
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.47040    8.46510   0.00530    0.06261
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.04440    9.01710   0.02730    0.30276
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.90570    8.89260   0.01310    0.14731
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.97480   12.96670   0.00810    0.06247
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.02700   11.99120   0.03580    0.29855
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.78040    9.76600   0.01440    0.14745
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.02210   10.02400  -0.00190   -0.01895
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.20460   10.18520   0.01940    0.19047
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.85780    9.85340   0.00440    0.04465
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.40550    9.40750  -0.00200   -0.02126
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.29060   11.29300  -0.00240   -0.02125
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.17630   10.17800  -0.00170   -0.01670
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.24540   11.21890   0.02650    0.23621
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.72060   10.71380   0.00680    0.06347
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.50780   10.51060  -0.00280   -0.02664
野村泰國基金                                                       42.85000   42.93000  -0.08000   -0.18635
野村高科技基金                                                     10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.25700   10.25340   0.00360    0.03511
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.36640   10.32850   0.03790    0.36695
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.89300   10.84190   0.05110    0.47132
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.70710    9.69190   0.01520    0.15683
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.63410    9.63070   0.00340    0.03530
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.53880    9.51280   0.02600    0.27332
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.97160   11.92700   0.04460    0.37394
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.66900   13.59940   0.06960    0.51179
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.87890   10.86190   0.01700    0.15651
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.80410   10.80020   0.00390    0.03611
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.95950   10.93010   0.02940    0.26898
野村貨幣市場基金                                                   16.27160   16.27100   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                       15.69000   15.60000   0.09000    0.57692
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.97960    9.96430   0.01530    0.15355
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.87040    9.88850  -0.01810   -0.18304
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.88690    9.91150  -0.02460   -0.24820
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.80080    9.78680   0.01400    0.14305
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.76740    9.76740   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.75780    9.75930  -0.00150   -0.01537
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.80080    9.78680   0.01400    0.14305
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.76740    9.76740   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.75780    9.75930  -0.00150   -0.01537
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.79630    9.72820   0.06810    0.70003
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.75190    9.69900   0.05290    0.54542
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.74100    9.69530   0.04570    0.47136
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.79630    9.72820   0.06810    0.70003
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.75190    9.69900   0.05290    0.54542
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.74100    9.69530   0.04570    0.47136
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.07280   10.06240   0.01040    0.10336
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.89800    7.89080   0.00720    0.09125
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.75200   11.74120   0.01080    0.09198
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.34000    7.24000   0.10000    1.38122
野村精選貨幣市場基金                                               12.08120   12.08090   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.38000   12.27000   0.11000    0.89650
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.47000   11.41000   0.06000    0.52585
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.19000   11.14000   0.05000    0.44883
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.88000    7.87000   0.01000    0.12706
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
野村積極成長基金                                                   12.26000   12.27000  -0.01000   -0.08150
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.07000   33.03000   0.04000    0.12110
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.35650   10.36000  -0.00350   -0.03378
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.61830    8.60100   0.01730    0.20114
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.94860    7.94470   0.00390    0.04909
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.87490    7.87570  -0.00080   -0.01016
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.75950   11.73710   0.02240    0.19085
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.58460   10.57940   0.00520    0.04915
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.51930   10.52040  -0.00110   -0.01046
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
野村環球基金-人民幣計價                                            16.49000   16.42000   0.07000    0.42631
野村環球基金-美元計價                                              12.85000   12.82000   0.03000    0.23401
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.95000   17.92000   0.03000    0.16741
野村鴻利基金                                                       22.00000   21.95000   0.05000    0.22779
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86170   16.86140   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                       19.10000   19.09000   0.01000    0.05238
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.18000    9.05000   0.13000    1.43646
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.54000   13.35000   0.19000    1.42322
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.66000   14.64000   0.02000    0.13661
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.13520   10.12450   0.01070    0.10568
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.29720   13.28300   0.01420    0.10690
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.95310    9.95680  -0.00370   -0.03716
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.88970    9.94270  -0.05300   -0.53305
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.51380    9.48800   0.02580    0.27192
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.51060    9.48190   0.02870    0.30268
凱基台商天下基金                                                   12.91000   12.76000   0.15000    1.17555
凱基台灣精五門基金                                                 20.11000   20.15000  -0.04000   -0.19851
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.85000   40.02880  -0.17880   -0.44668
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.86370   40.02700  -0.16330   -0.40797
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.01610   40.11820  -0.10210   -0.25450
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.84480   10.83910   0.00570    0.05259
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.32000   13.11000   0.21000    1.60183
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.02220   11.88920   0.13300    1.11866
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.82000   11.71000   0.11000    0.93937
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54650   11.54610   0.00040    0.00346
凱基開創基金                                                       26.34000   26.42000  -0.08000   -0.30280
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.43000   23.45000  -0.02000   -0.08529
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.74250   22.72490   0.01760    0.07745
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.12000   16.99000   0.13000    0.76516
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.38220   16.23210   0.15010    0.92471
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.49000    7.48000   0.01000    0.13369
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.50000   12.38000   0.12000    0.96931
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.16330   12.12090   0.04240    0.34981
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.62000   11.59000   0.03000    0.25884
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.27700   12.25760   0.01940    0.15827
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.56000   12.56000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.56000   13.54000   0.02000    0.14771
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.30850   13.26860   0.03990    0.30071
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.34000   13.31000   0.03000    0.22539
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.75000   36.97000  -0.22000   -0.59508
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.66000   31.80000  -0.14000   -0.44025
富邦上証180基金                                                    26.63000   26.97000  -0.34000   -1.26066
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18220    0.18150   0.00070    0.38567
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.61000    5.59000   0.02000    0.35778
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.06000    7.97000   0.09000    1.12923
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   33.22000   33.82000  -0.60000   -1.77410
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.07490   11.01790   0.05700    0.51734
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.22280   10.18240   0.04040    0.39676
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.81540    9.81740  -0.00200   -0.02037
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.64790    9.59820   0.04970    0.51781
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.83370    8.79870   0.03500    0.39779
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.48860    8.49040  -0.00180   -0.02120
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.13830   20.17750  -0.03920   -0.19428
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.36320   11.36220   0.00100    0.00880
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.37100   10.42960  -0.05860   -0.56186
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.85200   12.82670   0.02530    0.19724
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.88920    1.88810   0.00110    0.05826
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.31460    9.29620   0.01840    0.19793
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41730    1.41650   0.00080    0.05648
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77360   11.76710   0.00650    0.05524
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71380    1.71590  -0.00210   -0.12238
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.13720   10.13150   0.00570    0.05626
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49450    1.49630  -0.00180   -0.12030
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.59000   14.79000  -0.20000   -1.35227
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  23.15000   22.57000   0.58000    2.56978
富邦日本東証基金                                                   22.24000   22.01000   0.23000    1.04498
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.84000   44.82000   0.02000    0.04462
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.18000   48.23000  -0.05000   -0.10367
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.76000   53.01000  -0.25000   -0.47161
富邦台灣心基金                                                     21.86000   21.95000  -0.09000   -0.41002
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.54000   49.77000  -0.23000   -0.46213
富邦台灣科技指數基金                                               55.77000   56.26000  -0.49000   -0.87096
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.36470   41.51890  -0.15420   -0.37140
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.55380   41.65600  -0.10220   -0.24534
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29490    0.29590  -0.00100   -0.33795
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52040    2.51150   0.00890    0.35437
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33840    0.33880  -0.00040   -0.11806
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.50550   10.51770  -0.01220   -0.11599
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18360    2.17590   0.00770    0.35388
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32370    0.32410  -0.00040   -0.12342
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.04240    9.05290  -0.01050   -0.11598
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.92000   23.37000   0.55000    2.35344
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.77000   13.97000  -0.20000   -1.43164
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 33.32000   32.57000   0.75000    2.30273
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64450   15.64400   0.00050    0.00320
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.89380   39.98630  -0.09250   -0.23133
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.82870   39.96790  -0.13920   -0.34828
富邦長紅基金                                                       62.26000   62.48000  -0.22000   -0.35211
富邦科技基金                                                       23.50000   23.51000  -0.01000   -0.04254
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.46910   40.57290  -0.10380   -0.25584
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.60420   39.90860  -0.30440   -0.76274
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.11280   39.29170  -0.17890   -0.45531
富邦恒生國企ETF基金                                                19.74000   19.92000  -0.18000   -0.90361
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.50000   14.34000   0.16000    1.11576
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.15000   26.67000  -0.52000   -1.94976
富邦高成長基金                                                     23.82000   23.92000  -0.10000   -0.41806
富邦基金                                                           13.33000   13.37000  -0.04000   -0.29918
富邦基金I類型                                                      13.33000   13.37000  -0.04000   -0.29918
富邦深証100基金                                                     8.48000    8.59000  -0.11000   -1.28056
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.44000   20.27000   0.17000    0.83868
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41490    0.41490   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.37980   12.37040   0.00940    0.07599
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.53860    9.53140   0.00720    0.07554
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30630    0.30640  -0.00010   -0.03264
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.86110    8.85430   0.00680    0.07680
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.07230    9.01700   0.05530    0.61329
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.55560    9.51740   0.03820    0.40137
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.91140    8.85700   0.05440    0.61420
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.37820    9.34070   0.03750    0.40147
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.55000   20.61000  -0.06000   -0.29112
富邦精準基金                                                       44.81000   44.90000  -0.09000   -0.20045
富邦精銳中小基金                                                   11.05000   11.06000  -0.01000   -0.09042
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.42000   18.39000   0.03000    0.16313
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.41000   22.51000  -0.10000   -0.44425
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.47000    7.43000   0.04000    0.53836
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.74000   15.90000  -0.16000   -1.00629
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.93000   19.94000  -0.01000   -0.05015
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.10990   10.01430   0.09560    0.95463
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.95000    9.91570   0.03430    0.34592
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.06690   10.05020   0.01670    0.16617
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.81450    9.72170   0.09280    0.95457
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.61690    9.58370   0.03320    0.34642
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.71190    9.69580   0.01610    0.16605
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富達台灣成長基金                                                   30.79000   30.83000  -0.04000   -0.12974
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.59140    8.61800  -0.02660   -0.30866
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.16130    9.14290   0.01840    0.20125
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.87710    8.84790   0.02920    0.33002
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.62950    9.65850  -0.02900   -0.30025
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.68030    9.66090   0.01940    0.20081
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.38390    9.35320   0.03070    0.32823
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.46110    9.43020   0.03090    0.32767
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.32900    8.37860  -0.04960   -0.59198
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.38700    9.39540  -0.00840   -0.08941
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.86280    8.85880   0.00400    0.04515
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.39910   10.46020  -0.06110   -0.58412
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.21690   10.22600  -0.00910   -0.08899
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.72220    9.71860   0.00360    0.03704
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.99080    8.98720   0.00360    0.04006
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.55820    9.55490   0.00330    0.03454
富達卓越領航全球組合基金                                           15.38000   15.35000   0.03000    0.19544
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.50870    8.55610  -0.04740   -0.55399
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.24650    9.25150  -0.00500   -0.05405
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.92460    8.91770   0.00690    0.07737
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.72850    9.78610  -0.05760   -0.58859
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.74020    9.74540  -0.00520   -0.05336
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.43800    9.43050   0.00750    0.07953
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.01950    9.01270   0.00680    0.07545
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.51290    9.50580   0.00710    0.07469
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.81000    8.79000   0.02000    0.22753
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.29000    8.31000  -0.02000   -0.24067
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.49000    7.50000  -0.01000   -0.13333
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.58000    8.63000  -0.05000   -0.57937
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.37000    8.42000  -0.05000   -0.59382
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.65560    9.63540   0.02020    0.20964
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.14700    9.13600   0.01100    0.12040
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.75420    8.74990   0.00430    0.04914
富蘭克林華美中華基金                                               11.65000   11.55000   0.10000    0.86580
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.34000   20.48000  -0.14000   -0.68359
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 19.85000   19.95000  -0.10000   -0.50125
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.86080    7.88640  -0.02560   -0.32461
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.97370    8.99650  -0.02280   -0.25343
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.68670    9.71140  -0.02470   -0.25434
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.22860    9.25870  -0.03010   -0.32510
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.15820   11.16550  -0.00730   -0.06538
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.77230    8.77800  -0.00570   -0.06494
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.17360    9.17960  -0.00600   -0.06536
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.39900   13.38350   0.01550    0.11581
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.33500   10.32310   0.01190    0.11528
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.20710   10.20440   0.00270    0.02646
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.70380    7.70180   0.00200    0.02597
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.16720    9.16490   0.00230    0.02510
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.78960   10.79600  -0.00640   -0.05928
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.60390    7.60830  -0.00440   -0.05783
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.06750    9.07280  -0.00530   -0.05842
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.50440   10.50170   0.00270    0.02571
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.74920    7.74720   0.00200    0.02582
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.12650    8.13120  -0.00470   -0.05780
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.12290    9.12150   0.00140    0.01535
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.92710    9.92560   0.00150    0.01511
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.54280   12.55020  -0.00740   -0.05896
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.50000    8.50000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.29000    9.24000   0.05000    0.54113
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.74000   10.69000   0.05000    0.46773
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.48000    9.37000   0.11000    1.17396
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.31000   12.17000   0.14000    1.15037
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.34010   13.33280   0.00730    0.05475
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
富蘭克林華美第一富基金                                             38.52000   38.77000  -0.25000   -0.64483
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30670   10.30630   0.00040    0.00388
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.17000   15.01000   0.16000    1.06596
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.12000   14.03000   0.09000    0.64148
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.33000   16.25000   0.08000    0.49231
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.75090    7.76220  -0.01130   -0.14558
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.50650   10.42250   0.08400    0.80595
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.39700    9.38100   0.01600    0.17056
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.82560   10.80730   0.01830    0.16933
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.73150    6.72300   0.00850    0.12643
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.87260    8.85460   0.01800    0.20328
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.98230    9.96210   0.02020    0.20277
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.36030   10.34720   0.01310    0.12660
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.54000   20.58000  -0.04000   -0.19436
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.64500   11.64270   0.00230    0.01975
復華人生目標基金                                                   37.09520   37.03600   0.05920    0.15984
復華大中華中小策略基金                                              8.31000    8.22000   0.09000    1.09489
復華中小精選基金                                                   70.13000   70.53000  -0.40000   -0.56713
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.60940   49.72000  -0.11060   -0.22245
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.47000    8.41000   0.06000    0.71344
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.53000    7.52000   0.01000    0.13298
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.14000   11.07000   0.07000    0.63234
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.21000   10.15000   0.06000    0.59113
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
復華台灣智能基金                                                   11.86000   11.89000  -0.03000   -0.25231
復華全方位基金                                                     29.44000   29.35000   0.09000    0.30664
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.86000   13.77000   0.09000    0.65359
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.70000   21.59000   0.11000    0.50950
復華全球平衡基金-美元                                               9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.40000   20.42000  -0.02000   -0.09794
復華全球物聯網科技基金-美元                                        17.14000   17.10000   0.04000    0.23392
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.42000   16.41000   0.01000    0.06094
復華全球原物料基金                                                  9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.36000   13.37000  -0.01000   -0.07479
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.46630   11.47190  -0.00560   -0.04881
復華全球債券基金                                                   13.36060   13.38040  -0.01980   -0.14798
復華全球債券組合基金                                               14.61000   14.61000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.90000   14.95000  -0.05000   -0.33445
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.84000   10.81000   0.03000    0.27752
復華有利貨幣市場基金                                               13.43990   13.43940   0.00050    0.00372
復華亞太平衡基金                                                   11.63000   11.59000   0.04000    0.34513
復華亞太成長基金                                                   14.95000   14.89000   0.06000    0.40296
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.84000    9.73000   0.11000    1.13052
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.39000   10.29000   0.10000    0.97182
復華東協世紀基金                                                   12.14000   12.12000   0.02000    0.16502
復華南非幣長期收益基金A                                            12.79000   12.86000  -0.07000   -0.54432
復華南非幣長期收益基金B                                             7.86000    7.91000  -0.05000   -0.63211
復華南非幣短期收益基金A                                            13.51000   13.53000  -0.02000   -0.14782
復華南非幣短期收益基金B                                             8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
復華美國新星基金-美元                                              13.42000   13.28000   0.14000    1.05422
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.52000   13.39000   0.13000    0.97087
復華恒生基金                                                       20.25000   20.46000  -0.21000   -1.02639
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.03000    8.91000   0.12000    1.34680
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.14000   29.91000  -0.77000   -2.57439
復華神盾基金                                                       24.67090   24.66800   0.00290    0.01176
復華高成長基金                                                     65.48000   65.49000  -0.01000   -0.01527
復華高益策略組合基金                                               13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.40090   14.40040   0.00050    0.00347
復華富時不動產證券化基金                                           19.67000   19.80000  -0.13000   -0.65657
復華富時台灣高股息低波動基金                                       52.96000   53.00000  -0.04000   -0.07547
復華復華基金                                                       20.51000   20.51000   0.00000    0.00000
復華華人世紀基金                                                   15.80000   15.74000   0.06000    0.38119
復華傳家二號基金                                                   30.05850   29.99490   0.06360    0.21204
復華傳家基金                                                       22.85030   22.87530  -0.02500   -0.10929
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.82000   14.84000  -0.02000   -0.13477
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.68000   11.67000   0.01000    0.08569
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.29000   14.29000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
復華新興人民幣債券基金A                                            11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.39000   19.41000  -0.02000   -0.10304
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.42000    5.42000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.07000   12.07000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.14000   12.13000   0.01000    0.08244
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.86000    8.83000   0.03000    0.33975
復華滬深300 A股基金                                                19.68000   19.91000  -0.23000   -1.15520
復華數位經濟基金                                                   53.30000   53.44000  -0.14000   -0.26198
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.60000   10.48000   0.12000    1.14504
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.71330    9.70380   0.00950    0.09790
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.54670    9.53980   0.00690    0.07233
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.86700    9.85740   0.00960    0.09739
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.66310    9.65610   0.00700    0.07249
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.54280    9.53030   0.01250    0.13116
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.01780   10.01930  -0.00150   -0.01497
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.56650    9.55080   0.01570    0.16438
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.04450   10.04270   0.00180    0.01792
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.56570    9.55000   0.01570    0.16440
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.04640   10.04450   0.00190    0.01892
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.86390    9.81580   0.04810    0.49003
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.81290   10.68440   0.12850    1.20269
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.82010    9.81270   0.00740    0.07541
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.86400    9.81600   0.04800    0.48900
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.81100   10.68250   0.12850    1.20290
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.82030    9.81290   0.00740    0.07541
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.83910    9.84600  -0.00690   -0.07008
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.09950    9.08160   0.01790    0.19710
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.19780    8.22240  -0.02460   -0.29918
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.14980    8.18630  -0.03650   -0.44587
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.37180   11.34440   0.02740    0.24153
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.26560   10.29650  -0.03090   -0.30010
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.32250   10.36860  -0.04610   -0.44461
景順主流基金                                                       16.99000   17.01000  -0.02000   -0.11758
景順台灣科技基金                                                   29.60000   29.67000  -0.07000   -0.23593
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
景順全球科技基金                                                   22.88000   22.84000   0.04000    0.17513
景順全球康健基金                                                   19.62000   19.68000  -0.06000   -0.30488
景順貨幣市場基金                                                   15.94090   15.94040   0.00050    0.00314
景順潛力基金                                                       31.29000   31.32000  -0.03000   -0.09579
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.18980   10.19380  -0.00400   -0.03924
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.06090   10.12980  -0.06890   -0.68017
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.84360    9.84750  -0.00390   -0.03960
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.68930    9.75570  -0.06640   -0.68063
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.99470   10.00140  -0.00670   -0.06699
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.81280    9.88280  -0.07000   -0.70830
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.75200    9.75850  -0.00650   -0.06661
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.56730    9.63550  -0.06820   -0.70780
華頓中小型基金                                                     25.96000   25.97000  -0.01000   -0.03851
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.68590   11.65610   0.02980    0.25566
華頓台灣基金                                                       27.22000   27.25000  -0.03000   -0.11009
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52280   11.52240   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                               18.14000   18.00000   0.14000    0.77778
華頓全球高收益債券基金A                                            13.40800   13.41140  -0.00340   -0.02535
華頓全球高收益債券基金B                                             8.26520    8.26730  -0.00210   -0.02540
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.79000    5.76000   0.03000    0.52083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.48200    2.47530   0.00670    0.27067
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.10570   11.14450  -0.03880   -0.34815
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.36100    0.36180  -0.00080   -0.22112
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.15980   11.16580  -0.00600   -0.05374
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.13870   10.13200   0.00670    0.06613
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.92710    9.99420  -0.06710   -0.67139
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.93960    8.99990  -0.06030   -0.67001
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.15730   10.21090  -0.05360   -0.52493
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.18230    9.22820  -0.04590   -0.49739
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.49000   10.57000  -0.08000   -0.75686
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.04000    9.16000  -0.12000   -1.31004
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.72000    9.84000  -0.12000   -1.21951
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49160    2.48670   0.00490    0.19705
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04380    2.03190   0.01190    0.58566
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.68820   11.72230  -0.03410   -0.29090
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.44900    9.47660  -0.02760   -0.29124
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36180    0.36280  -0.00100   -0.27563
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29840    0.29890  -0.00050   -0.16728
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.25000    3.22000   0.03000    0.93168
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.53000   14.48000   0.05000    0.34530
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.23000   24.28000  -0.05000   -0.20593
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.65000   12.67000  -0.02000   -0.15785
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.37000    8.37000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       25.62000   25.67000  -0.05000   -0.19478
匯豐成功基金                                                       42.12000   42.25000  -0.13000   -0.30769
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.14000   11.14000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57030    2.55590   0.01440    0.56340
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.33200    2.31720   0.01480    0.63870
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.46580   11.45680   0.00900    0.07856
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.81060    7.80140   0.00920    0.11793
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37460    0.37430   0.00030    0.08015
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33200    0.33160   0.00040    0.12063
匯豐金磚動力基金                                                   13.38000   13.29000   0.09000    0.67720
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98250   14.98220   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.46000    4.47000  -0.01000   -0.22371
匯豐新鑽動力基金                                                   10.67000   10.54000   0.13000    1.23340
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.19920    5.21900  -0.01980   -0.37938
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.82120    8.84110  -0.01990   -0.22509
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.13000   52.22000  -0.09000   -0.17235
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.13000   52.22000  -0.09000   -0.17235
匯豐龍騰電子基金                                                   35.57000   35.59000  -0.02000   -0.05620
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.19110   12.17500   0.01610    0.13224
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.61000   18.58000   0.03000    0.16146
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
新光中國成長基金(美元)                                              9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.36040   10.32200   0.03840    0.37202
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.60110    9.56830   0.03280    0.34280
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.87350    9.85870   0.01480    0.15012
新光台灣富貴基金                                                   23.38000   23.37000   0.01000    0.04279
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.44000   12.40000   0.04000    0.32258
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       12.09000   12.07000   0.02000    0.16570
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.02600   10.03400  -0.00800   -0.07973
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.77250    9.79900  -0.02650   -0.27044
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.64120    9.64820  -0.00700   -0.07255
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.38550    9.41100  -0.02550   -0.27096
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44780   15.44730   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              22.04000   21.83000   0.21000    0.96198
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.27000   22.10000   0.17000    0.76923
新光兩岸優勢基金                                                   10.85000   10.80000   0.05000    0.46296
新光店頭基金                                                       24.54000   24.50000   0.04000    0.16327
新光南非幣保本基金                                                 11.92000   11.92000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
新光特選內需收益ETF基金                                            20.77000   20.81000  -0.04000   -0.19222
新光創新科技基金                                                   14.84000   14.81000   0.03000    0.20257
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.78000    9.77160   0.00840    0.08596
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.02670   10.02150   0.00520    0.05189
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.66430    9.66340   0.00090    0.00931
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.22570    9.21780   0.00790    0.08570
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.46520    9.46010   0.00510    0.05391
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.11980    9.11910   0.00070    0.00768
新光澳幣八年期保本基金                                             10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
新光澳幣十年期保本基金                                             10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   11.94000   11.95000  -0.01000   -0.08368
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.08350   10.08990  -0.00640   -0.06343
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.68160    9.68790  -0.00630   -0.06503
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.65090    9.66280  -0.01190   -0.12315
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.98300    9.99530  -0.01230   -0.12306
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.93480    9.94060  -0.00580   -0.05835
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.60170    9.60720  -0.00550   -0.05725
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.58820    9.59760  -0.00940   -0.09794
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92130    9.93100  -0.00970   -0.09767
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.52000    7.51000   0.01000    0.13316
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.89000    8.86000   0.03000    0.33860
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.74950    9.73160   0.01790    0.18394
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.26180    9.24460   0.01720    0.18605
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.66130    9.64230   0.01900    0.19705
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.24160    9.22350   0.01810    0.19624
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.32040    9.30560   0.01480    0.15904
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.80540    9.78980   0.01560    0.15935
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.70750   13.69170   0.01580    0.11540
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.37780    8.36810   0.00970    0.11592
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.64430   37.75790  -0.11360   -0.30086
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.68390   38.80810  -0.12420   -0.32004
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.77460   39.92730  -0.15270   -0.38245
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21330   11.21240   0.00090    0.00803
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.00710   10.00800  -0.00090   -0.00899
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.79890   11.84230  -0.04340   -0.36648
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.86810    8.88910  -0.02100   -0.23624
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.15000    9.19000  -0.04000   -0.43526
群益大印度基金-人民幣                                              13.86630   13.57190   0.29440    2.16919
群益大印度基金-美元                                                13.11360   12.76230   0.35130    2.75264
群益大印度基金-新臺幣                                              12.40000   12.09000   0.31000    2.56410
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.77570   12.71400   0.06170    0.48529
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.38900   12.31310   0.07590    0.61642
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.61000   11.55000   0.06000    0.51948
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.76970   11.71290   0.05680    0.48494
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.41510   10.35130   0.06380    0.61635
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.25240   10.20290   0.04950    0.48516
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.10870    9.05290   0.05580    0.61638
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.82940    9.78200   0.04740    0.48456
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   9.02540    8.97020   0.05520    0.61537
群益中小型股基金                                                   42.47000   42.50000  -0.03000   -0.07059
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.52420    9.54080  -0.01660   -0.17399
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.89150    8.89540  -0.00390   -0.04384
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.31750    8.33330  -0.01580   -0.18960
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.36260    8.37720  -0.01460   -0.17428
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.80650    7.81000  -0.00350   -0.04481
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.30340    7.31730  -0.01390   -0.18996
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.88880   10.89080  -0.00200   -0.01836
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.55790   10.55570   0.00220    0.02084
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.76650    9.76880  -0.00230   -0.02354
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.01880    8.05800  -0.03920   -0.48647
群益中國新機會基金N-美元                                            7.40410    7.43070  -0.02660   -0.35797
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.89000    7.93000  -0.04000   -0.50441
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.11150    7.14630  -0.03480   -0.48697
群益中國新機會基金-美元                                             7.91680    7.94520  -0.02840   -0.35745
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.53000    7.57000  -0.04000   -0.52840
群益平衡王基金                                                     18.89050   18.86930   0.02120    0.11235
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.30000    8.32000  -0.02000   -0.24038
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.99000    6.01000  -0.02000   -0.33278
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.15270   11.18760  -0.03490   -0.31195
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.70470   10.72420  -0.01950   -0.18183
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.95980    9.99100  -0.03120   -0.31228
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.55940    9.57680  -0.01740   -0.18169
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.04000    9.07000  -0.03000   -0.33076
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.07800   10.07470   0.00330    0.03276
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.87440    9.86480   0.00960    0.09732
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.37780    9.37470   0.00310    0.03307
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.29960    9.29060   0.00900    0.09687
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.13640   10.13300   0.00340    0.03355
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.18410   10.17420   0.00990    0.09730
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.54300    9.53980   0.00320    0.03354
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.95000    9.94030   0.00970    0.09758
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.08170   10.07480   0.00690    0.06849
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.26880    7.26390   0.00490    0.06746
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.20050   10.20280  -0.00230   -0.02254
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.09800   10.09420   0.00380    0.03765
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.23990   10.24340  -0.00350   -0.03417
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.02270   10.02500  -0.00230   -0.02294
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.94710    9.94330   0.00380    0.03822
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.08700   10.09030  -0.00330   -0.03270
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.20050   10.20290  -0.00240   -0.02352
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.09800   10.09420   0.00380    0.03765
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.23990   10.24340  -0.00350   -0.03417
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.02270   10.02510  -0.00240   -0.02394
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.94700    9.94330   0.00370    0.03721
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.08700   10.09030  -0.00330   -0.03270
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.98140    0.00000   9.98140    0.00000
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.58000   11.62000  -0.04000   -0.34423
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.33230   16.36270  -0.03040   -0.18579
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.07000   16.12000  -0.05000   -0.31017
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.17000   10.06000   0.11000    1.09344
群益印度中小基金N-美元                                              9.58090    9.29230   0.28860    3.10580
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.03000    8.77000   0.26000    2.96465
群益印度中小基金-人民幣                                            15.36520   14.98760   0.37760    2.51942
群益印度中小基金-美元                                              13.70330   13.29060   0.41270    3.10520
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.80000   15.36000   0.44000    2.86458
群益多利策略組合基金                                               11.45000   11.44000   0.01000    0.08741
群益多重收益組合基金                                               13.57000   13.58000  -0.01000   -0.07364
群益多重資產組合基金                                               15.50000   15.47000   0.03000    0.19392
群益安家基金                                                       25.17450   25.12660   0.04790    0.19063
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08910   16.08850   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                               24.14000   24.33000  -0.19000   -0.78093
群益亞太中小基金                                                   11.39000   11.19000   0.20000    1.78731
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.93000   15.85000   0.08000    0.50473
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.69480    9.69290   0.00190    0.01960
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.41860    7.41710   0.00150    0.02022
群益店頭市場基金                                                   97.23000   97.03000   0.20000    0.20612
群益東方盛世基金                                                    9.02000    8.92000   0.10000    1.12108
群益東協成長基金-人民幣                                            12.80230   12.69080   0.11150    0.87859
群益東協成長基金-美元                                              11.29980   11.18690   0.11290    1.00922
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.14000   11.05000   0.09000    0.81448
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.35220   11.30330   0.04890    0.43262
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.77520   10.72810   0.04710    0.43903
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.22820   10.19140   0.03680    0.36109
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.87860    9.83610   0.04250    0.43208
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.37970    9.33870   0.04100    0.43903
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.90140    8.86940   0.03200    0.36079
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.66730    9.62570   0.04160    0.43218
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.54660    9.50490   0.04170    0.43872
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.94420    9.90850   0.03570    0.36030
群益長安基金                                                       27.64000   27.55000   0.09000    0.32668
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.36330   10.37810  -0.01480   -0.14261
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.67690   15.69940  -0.02250   -0.14332
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.09000   15.14000  -0.05000   -0.33025
群益真善美基金                                                     16.31270   16.31680  -0.00410   -0.02513
群益馬拉松基金                                                    120.13000  120.28000  -0.15000   -0.12471
群益馬拉松基金I類型                                               120.15000    0.00000 120.15000    0.00000
群益深証中小板基金                                                 11.25000   11.43000  -0.18000   -1.57480
群益創新科技基金                                                   32.08000   31.93000   0.15000    0.46978
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.95420    8.91580   0.03840    0.43070
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.28670    8.24040   0.04630    0.56187
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.61000    8.57000   0.04000    0.46674
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.75110    9.70920   0.04190    0.43155
群益華夏盛世基金-美元                                               9.13730    9.08630   0.05100    0.56128
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.03000   14.96000   0.07000    0.46791
群益奧斯卡基金                                                     26.74000   26.55000   0.19000    0.71563
群益新興金鑽基金-美元                                              11.10100   10.91860   0.18240    1.67054
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.46000    8.33000   0.13000    1.56062
群益葛萊美基金                                                     23.05000   22.90000   0.15000    0.65502
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.47000   20.66000  -0.19000   -0.91965
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.15000    8.11000   0.04000    0.49322
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.84000   13.98000  -0.14000   -1.00143
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.95820   11.99070  -0.03250   -0.27104
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.28390   11.27190   0.01200    0.10646
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.22980   11.22240   0.00740    0.06594
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.65200    8.67550  -0.02350   -0.27088
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.06380    9.05410   0.00970    0.10713
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.33000    8.33000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.68260    8.67690   0.00570    0.06569
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.12070   10.10980   0.01090    0.10782
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
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德信大發基金                                                       28.26000   28.27000  -0.01000   -0.03537
德信中國精選成長基金                                               10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
德信台灣主流中小基金                                               18.13000   18.22000  -0.09000   -0.49396
德信新興股票組合基金                                               10.65000   10.58000   0.07000    0.66163
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93620   11.93570   0.00050    0.00419
德信萬瑞基金                                                       10.76410   10.77620  -0.01210   -0.11228
德信數位時代基金                                                   27.25000   27.24000   0.01000    0.03671
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66480   11.66440   0.00040    0.00343
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.24000   15.28000  -0.04000   -0.26178
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.00000   19.00000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.35130   10.28610   0.06520    0.63387
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.87520   14.78160   0.09360    0.63322
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.04820    8.04910  -0.00090   -0.01118
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.88200   10.86740   0.01460    0.13435
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.24420   11.22860   0.01560    0.13893
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                12.96810   12.96960  -0.00150   -0.01157
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摩根大歐洲基金                                                     18.17000   18.14000   0.03000    0.16538
摩根中小基金                                                       22.28000   22.23000   0.05000    0.22492
摩根中國A股基金                                                    12.34000   12.31000   0.03000    0.24370
摩根中國A股基金(美元)                                               9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
摩根中國亮點基金                                                   12.36000   12.33000   0.03000    0.24331
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.74480   10.72390   0.02090    0.19489
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.91540   11.85750   0.05790    0.48830
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.11930    9.09280   0.02650    0.29144
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.10050   12.07690   0.02360    0.19541
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.90310   13.83540   0.06770    0.48932
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.76000   19.76000   0.00000    0.00000
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.76000   19.76000   0.00000    0.00000
摩根台灣增長基金                                                   50.85000   50.94000  -0.09000   -0.17668
摩根平衡基金                                                       28.35000   28.42000  -0.07000   -0.24631
摩根全球α基金                                                     19.60000   19.59000   0.01000    0.05105
摩根全球平衡基金                                                   14.89400   14.85600   0.03800    0.25579
摩根全球發現基金                                                   12.74000   12.72000   0.02000    0.15723
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.66030    9.65520   0.00510    0.05282
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.64810   10.63250   0.01560    0.14672
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.05010   10.04210   0.00800    0.07966
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.38080   11.37480   0.00600    0.05275
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.99840    9.99050   0.00790    0.07908
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.53070   10.47170   0.05900    0.56342
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.46920   13.39370   0.07550    0.56370
摩根亞洲基金                                                       55.38000   54.58000   0.80000    1.46574
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.34630    8.34020   0.00610    0.07314
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.72010    9.70540   0.01470    0.15146
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.60740    8.59720   0.01020    0.11864
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.15760   12.14880   0.00880    0.07244
摩根東方內需機會基金                                               17.55000   17.30000   0.25000    1.44509
摩根東方科技基金                                                   33.34000   32.83000   0.51000    1.55346
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.71000    9.63000   0.08000    0.83074
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.03000    9.93000   0.10000    1.00705
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.49000    9.39000   0.10000    1.06496
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.43000   11.33000   0.10000    0.88261
摩根金龍收成基金                                                   20.44000   20.30000   0.14000    0.68966
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08210   15.08160   0.00050    0.00332
摩根絕對日本基金                                                   14.57000   14.43000   0.14000    0.97020
摩根新金磚五國基金                                                 10.67000   10.58000   0.09000    0.85066
摩根新絲路基金                                                      9.49000    9.40000   0.09000    0.95745
摩根新興35基金                                                     12.79000   12.67000   0.12000    0.94712
摩根新興日本基金                                                   24.40000   24.13000   0.27000    1.11894
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.17980    7.13280   0.04700    0.65893
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.39860    9.32980   0.06880    0.73742
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.15960    9.09700   0.06260    0.68814
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.40720   10.33910   0.06810    0.65866
摩根新興科技基金                                                   53.95000   53.83000   0.12000    0.22292
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.29340    8.29320   0.00020    0.00241
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.54140   10.54120   0.00020    0.00190
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.36800    8.33460   0.03340    0.40074
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.09120    9.04300   0.04820    0.53301
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.55930    8.51480   0.04450    0.52262
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.63070    9.59230   0.03840    0.40032
摩根龍揚基金                                                       30.50000   30.29000   0.21000    0.69330
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.30190    9.29660   0.00530    0.05701
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.25220   11.24570   0.00650    0.05780
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     23.69000   23.74000  -0.05000   -0.21061
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.73330   11.71050   0.02280    0.19470
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.98870   10.96790   0.02080    0.18964
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.97670    9.96820   0.00850    0.08527
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.19180   10.17200   0.01980    0.19465
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.60310    9.58490   0.01820    0.18988
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.71290    8.70550   0.00740    0.08500
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.33160   10.31240   0.01920    0.18618
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.36610   10.36200   0.00410    0.03957
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.69180    9.68960   0.00220    0.02270
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.81600    9.82810  -0.01210   -0.12312
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.45240    9.45020   0.00220    0.02328
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.57310    9.58490  -0.01180   -0.12311
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.23310   11.21200   0.02110    0.18819
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.02220   10.99970   0.02250    0.20455
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.18500   10.17790   0.00710    0.06976
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.65500   10.63500   0.02000    0.18806
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.43890   10.41760   0.02130    0.20446
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.64880    9.64200   0.00680    0.07052
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.28850   22.29880  -0.01030   -0.04619
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.56760    9.57740  -0.00980   -0.10232
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.85450    9.87910  -0.02460   -0.24901
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.56760    9.57750  -0.00990   -0.10337
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.85450    9.87910  -0.02460   -0.24901
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16670   13.16620   0.00050    0.00380
聯邦精選科技基金                                                   12.02000   12.04000  -0.02000   -0.16611
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.08330   16.08540  -0.00210   -0.01306
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.44850   12.33720   0.11130    0.90215
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.01760   11.95730   0.06030    0.50429
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.53320   11.47530   0.05790    0.50456
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.76430   11.76690  -0.00260   -0.02210
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.03140   11.04030  -0.00890   -0.08061
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.49790   10.50010  -0.00220   -0.02095
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.59970    8.60660  -0.00690   -0.08017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.07000   36.24000  -0.17000   -0.46909
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.51000   15.50000   0.01000    0.06452
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.42000   12.42000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.12000   13.12000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.32000   12.31000   0.01000    0.08123
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.89000    7.89000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.10000    9.07000   0.03000    0.33076
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.02000   11.97000   0.05000    0.41771
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.22000   15.21000   0.01000    0.06575
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.21000   15.19000   0.02000    0.13167
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.67000   20.64000   0.03000    0.14535
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.80000   18.77000   0.03000    0.15983
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.97000   12.96000   0.01000    0.07716
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.54000   15.52000   0.02000    0.12887
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.33000   16.31000   0.02000    0.12262
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.37000   15.34000   0.03000    0.19557
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.53000   15.51000   0.02000    0.12895
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.87000   13.85000   0.02000    0.14440
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.91000   13.88000   0.03000    0.21614
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.57000   14.55000   0.02000    0.13746
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.36000   18.36000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.23000   17.22000   0.01000    0.05807
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.28000   13.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.13000   14.13000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.16000   13.16000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.10000    8.09000   0.01000    0.12361
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.08000   13.08000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.53000   14.53000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.54000   14.53000   0.01000    0.06882
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
聯博貨幣市場基金                                                   14.99900   14.99860   0.00040    0.00267
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.34520   10.34520   0.00000    0.00000
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.55360   13.54370   0.00990    0.07310
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.44200    7.44200   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.83000   13.83000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.90000   13.89000   0.01000    0.07199
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   21.74000   21.81000  -0.07000   -0.32095
瀚亞中國基金-人民幣                                                10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
瀚亞中國基金-新台幣                                                11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
瀚亞巴西基金                                                        4.10000    4.08000   0.02000    0.49020
瀚亞外銷基金                                                       42.07000   42.20000  -0.13000   -0.30806
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.74000   11.71000   0.03000    0.25619
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.66610   10.66490   0.00120    0.01125
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.35550   10.34800   0.00750    0.07248
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.26390   12.26180   0.00210    0.01713
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.22050   10.23230  -0.01180   -0.11532
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.46930    7.46820   0.00110    0.01473
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.99730    7.99140   0.00590    0.07383
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10270    8.10130   0.00140    0.01728
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.16460    7.17290  -0.00830   -0.11571
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.84210    8.84060   0.00150    0.01697
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.18980    9.18840   0.00140    0.01524
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.34870    9.34190   0.00680    0.07279
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.21650    9.21490   0.00160    0.01736
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.73000   11.69000   0.04000    0.34217
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.44000   11.40000   0.04000    0.35088
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.81000   10.77000   0.04000    0.37140
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.82330    9.78990   0.03340    0.34117
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.82350    9.81280   0.01070    0.10904
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.77740    9.72360   0.05380    0.55329
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.82330    9.78990   0.03340    0.34117
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.33000   14.09000   0.24000    1.70334
瀚亞印度基金-美元                                                  13.57000   13.29000   0.28000    2.10685
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.05000   29.47000   0.58000    1.96810
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.06000   11.99000   0.07000    0.58382
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.02000    9.96000   0.06000    0.60241
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.78000   11.62000   0.16000    1.37694
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.62000   10.47000   0.15000    1.43266
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.92000   14.74000   0.18000    1.22117
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.35000    9.22000   0.13000    1.40998
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.10000    8.97000   0.13000    1.44928
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.10000    8.98000   0.12000    1.33630
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.86000   11.79000   0.07000    0.59372
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.74600   11.67520   0.07080    0.60641
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.73240   13.66070   0.07170    0.52486
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.77000   10.70290   0.06710    0.62693
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.54950   10.49510   0.05440    0.51834
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.79100   11.74650   0.04450    0.37884
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.03780    8.98370   0.05410    0.60220
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.98690    9.93370   0.05320    0.53555
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.93700    8.88120   0.05580    0.62829
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.74390    8.69880   0.04510    0.51846
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.17980    9.14550   0.03430    0.37505
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.59620   14.59190   0.00430    0.02947
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.88190   10.86320   0.01870    0.17214
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.75020   10.73140   0.01880    0.17519
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.68010   12.67630   0.00380    0.02998
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.50000   11.38000   0.12000    1.05448
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.74000   19.53000   0.21000    1.07527
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56640   13.56590   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                                 28.03000   27.94000   0.09000    0.32212
瀚亞高科技基金                                                     57.58000   57.72000  -0.14000   -0.24255
瀚亞理財通基金                                                     27.59000   27.63000  -0.04000   -0.14477
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.30000    9.22000   0.08000    0.86768
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.79000    8.74000   0.05000    0.57208
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.55000    8.46000   0.09000    1.06383
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.72000    8.65000   0.07000    0.80925
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.74000    8.68000   0.06000    0.69124
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.59000    8.51000   0.08000    0.94007
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.73000    8.66000   0.07000    0.80831
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.01000    8.95000   0.06000    0.67039
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.19000    9.14000   0.05000    0.54705
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.69000    8.66000   0.03000    0.34642
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.45000    8.38000   0.07000    0.83532
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.62000    8.57000   0.05000    0.58343
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.44000    9.38000   0.06000    0.63966
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.68000    8.65000   0.03000    0.34682
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.56000    8.49000   0.07000    0.82450
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.70000    8.65000   0.05000    0.57803
瀚亞菁華基金                                                       23.32000   23.35000  -0.03000   -0.12848
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.81670   12.86990  -0.05320   -0.41337
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.98550    9.02280  -0.03730   -0.41340
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.40820   10.38260   0.02560    0.24657
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.37490   11.37260   0.00230    0.02022
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.27680   10.24980   0.02700    0.26342
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.68580    9.67460   0.01120    0.11577
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.01890   10.02090  -0.00200   -0.01996
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.24790    8.22770   0.02020    0.24551
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.52790    8.52610   0.00180    0.02111
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.77840    8.75540   0.02300    0.26270
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.16170    8.15220   0.00950    0.11653
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.88270    7.88430  -0.00160   -0.02029
瀚亞電通網基金                                                     14.87000   14.87000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.64110   13.63610   0.00500    0.03667
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.39510   10.38030   0.01480    0.14258
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.87320    9.85880   0.01440    0.14606
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.43320   11.42910   0.00410    0.03587
瀚亞歐洲基金                                                       11.69000   11.61000   0.08000    0.68906
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