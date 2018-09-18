[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/09/17 107/09/14 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.56300 10.56180 0.00120 0.01136 大華銀多元特別收益平衡基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.85300 9.82370 0.02930 0.29826 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.85490 9.82560 0.02930 0.29820 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.82040 9.79680 0.02360 0.24089 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.82060 9.79700 0.02360 0.24089 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.14210 9.12600 0.01610 0.17642 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.42240 9.40680 0.01560 0.16584 中國信託台灣活力基金 14.18000 14.13000 0.05000 0.35386 中國信託台灣優勢基金 16.59000 16.60000 -0.01000 -0.06024 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.90080 9.90920 -0.00840 -0.08477 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.26470 9.27260 -0.00790 -0.08520 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.28800 10.28490 0.00310 0.03014 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.58920 9.58600 0.00320 0.03338 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.15830 11.13120 0.02710 0.24346 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.71680 9.69320 0.02360 0.24347 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.96800 10.97350 -0.00550 -0.05012 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.84240 9.87610 -0.03370 -0.34123 中國信託智能運動基金-台幣 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98920 10.98880 0.00040 0.00364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.40740 9.40380 0.00360 0.03828 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.02040 9.05460 -0.03420 -0.37771 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.55130 9.54380 0.00750 0.07859 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.15300 9.18410 -0.03110 -0.33863 中國信託精穩基金 18.44260 18.44530 -0.00270 -0.01464 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.79000 11.80000 -0.01000 -0.08475 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08764 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 61.68000 61.81000 -0.13000 -0.21032 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.09640 39.25740 -0.16100 -0.41011 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.63000 17.61000 0.02000 0.11357 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42410 11.42310 0.00100 0.00875 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.50760 10.57440 -0.06680 -0.63171 元大上證50基金 27.30000 27.63000 -0.33000 -1.19435 元大大中華TMT基金-人民幣 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-新台幣 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.39000 13.21000 0.18000 1.36260 元大大中華價值指數基金-美元 12.54300 12.43900 0.10400 0.83608 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.88900 16.77300 0.11600 0.69159 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.88100 9.92300 -0.04200 -0.42326 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.48000 9.58200 -0.10200 -1.06450 元大中國平衡基金-人民幣 2.90000 2.89000 0.01000 0.34602 元大中國平衡基金-新台幣 12.91000 12.95000 -0.04000 -0.30888 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.42400 45.45470 -0.03070 -0.06754 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48210 10.46410 0.01800 0.17202 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.68660 9.67000 0.01660 0.17166 元大中國機會債券基金-新台幣 9.61950 9.66500 -0.04550 -0.47077 元大巴西指數基金 5.05900 4.98000 0.07900 1.58635 元大巴菲特基金 27.52000 27.53000 -0.01000 -0.03632 元大日經225基金 28.97000 28.64000 0.33000 1.15223 元大台商收成基金 23.78000 23.76000 0.02000 0.08418 元大台灣50單日反向1倍基金 12.15000 12.09000 0.06000 0.49628 元大台灣50單日正向2倍基金 39.84000 40.26000 -0.42000 -1.04322 元大台灣中型100基金 32.88000 32.91000 -0.03000 -0.09116 元大台灣加權股價指數基金 25.62800 25.73400 -0.10600 -0.41191 元大台灣卓越50基金 85.88000 86.29000 -0.41000 -0.47514 元大台灣金融基金 18.30000 18.27000 0.03000 0.16420 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.95000 32.04000 -0.09000 -0.28090 元大台灣高股息基金 27.17000 27.13000 0.04000 0.14744 元大台灣電子科技基金 36.59000 36.77000 -0.18000 -0.48953 元大全球ETF成長組合基金 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 元大全球ETF穩健組合基金 14.81000 14.84000 -0.03000 -0.20216 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.25000 13.42000 -0.17000 -1.26677 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.26000 9.38000 -0.12000 -1.27932 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.05000 13.13000 -0.08000 -0.60929 元大全球不動產證券化基金-美元 12.24600 12.38700 -0.14100 -1.13829 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.68000 8.63000 0.05000 0.57937 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.60000 6.56000 0.04000 0.60976 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.48000 8.55000 -0.07000 -0.81871 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.64000 6.69000 -0.05000 -0.74738 元大全球股票入息基金-美元配息 9.64200 9.61200 0.03000 0.31211 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 元大全球新興市場精選組合基金 13.15000 13.09000 0.06000 0.45837 元大全球農業商機基金 17.82000 17.85000 -0.03000 -0.16807 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.44000 8.33500 0.10500 1.25975 元大印度指數基金 10.09400 9.99800 0.09600 0.96019 元大印度基金 12.60000 12.50000 0.10000 0.80000 元大多多基金 17.93000 18.01000 -0.08000 -0.44420 元大多福基金 53.35000 53.48000 -0.13000 -0.24308 元大亞太成長基金 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.47330 8.50490 -0.03160 -0.37155 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.95760 6.98350 -0.02590 -0.37087 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.37500 9.31700 0.05800 0.62252 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.06500 9.95100 0.11400 1.14561 元大卓越基金 46.85000 46.88000 -0.03000 -0.06399 元大店頭基金 8.27000 8.35000 -0.08000 -0.95808 元大泛歐成長基金 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 元大美元貨幣市場基金-美元 10.27940 10.27770 0.00170 0.01654 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.60510 9.58950 0.01560 0.16268 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.62480 31.70730 -0.08250 -0.26019 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.48160 37.77090 -0.28930 -0.76593 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.30010 19.20660 0.09350 0.48681 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.61370 18.82030 -0.20660 -1.09775 元大美國政府7至10年期債券基金 38.72500 38.89750 -0.17250 -0.44347 元大高科技基金 18.96000 19.01000 -0.05000 -0.26302 元大得利貨幣市場基金 16.25820 16.25760 0.00060 0.00369 元大得寶貨幣市場基金 11.98530 11.98490 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000 元大華夏中小基金 6.73000 6.74000 -0.01000 -0.14837 元大新中國基金-人民幣 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 元大新中國基金-美元 8.51700 8.56200 -0.04500 -0.52558 元大新中國基金-新台幣 8.46000 8.52000 -0.06000 -0.70423 元大新主流基金 24.91000 25.00000 -0.09000 -0.36000 元大新東協平衡基金-美元 9.26600 9.25300 0.01300 0.14049 元大新東協平衡基金-新台幣 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.86950 9.80310 0.06640 0.67734 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.14160 9.12530 0.01630 0.17862 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.83920 9.83610 0.00310 0.03152 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.52320 8.52050 0.00270 0.03169 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.78540 9.78480 0.00060 0.00613 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.35990 9.35930 0.00060 0.00641 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.90990 9.92400 -0.01410 -0.14208 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.48340 9.49690 -0.01350 -0.14215 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.52180 9.52230 -0.00050 -0.00525 元大新興亞洲基金 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.77190 8.79940 -0.02750 -0.31252 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.55390 8.58070 -0.02680 -0.31233 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.99120 9.03260 -0.04140 -0.45834 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.76720 8.80750 -0.04030 -0.45756 元大萬泰貨幣市場基金 15.10550 15.10500 0.00050 0.00331 元大經貿基金 37.37000 37.44000 -0.07000 -0.18697 元大實質多重資產基金-人民幣 8.95000 9.03000 -0.08000 -0.88594 元大實質多重資產基金-美元 8.23900 8.34900 -0.11000 -1.31752 元大實質多重資產基金-新台幣 8.67000 8.80000 -0.13000 -1.47727 元大滬深300單日反向1倍基金 16.25000 16.09000 0.16000 0.99441 元大滬深300單日正向2倍基金 12.59000 12.82000 -0.23000 -1.79407 元大摩臺基金 39.60000 39.78000 -0.18000 -0.45249 元大標普500基金 26.89000 26.94000 -0.05000 -0.18560 元大標普500單日反向1倍基金 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843 元大標普500單日正向2倍基金 36.11000 36.12000 -0.01000 -0.02769 元大標智滬深300基金 15.26000 15.38000 -0.12000 -0.78023 元大歐洲50基金 24.06000 23.95000 0.11000 0.45929 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.39280 9.43890 -0.04610 -0.48840 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.19040 10.18930 0.00110 0.01080 元大績效基金 51.82000 52.02000 -0.20000 -0.38447 元大韓國KOSPI200基金 22.12000 22.46000 -0.34000 -1.51380 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.98000 15.03000 -0.05000 -0.33267 日盛上選基金 32.01000 32.13000 -0.12000 -0.37348 日盛小而美基金 18.35000 18.43000 -0.08000 -0.43407 日盛中國內需動力基金 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.64530 11.63960 0.00570 0.04897 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.71100 9.75080 -0.03980 -0.40817 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.65820 11.65200 0.00620 0.05321 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.71620 9.75570 -0.03950 -0.40489 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58130 10.58280 -0.00150 -0.01417 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.80320 8.84500 -0.04180 -0.47258 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 13.32000 13.39000 -0.07000 -0.52278 日盛目標收益組合基金(美元) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 日盛全球抗暖化基金 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.16770 10.16710 0.00060 0.00590 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.53790 9.53730 0.00060 0.00629 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.98590 9.99180 -0.00590 -0.05905 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36940 9.37490 -0.00550 -0.05867 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38900 2.39630 -0.00730 -0.30464 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64920 1.66280 -0.01360 -0.81790 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36110 0.36210 -0.00100 -0.27617 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25010 0.25200 -0.00190 -0.75397 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.99590 12.03810 -0.04220 -0.35055 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.17280 8.24350 -0.07070 -0.85765 日盛亞洲機會基金 6.69000 6.58000 0.11000 1.67173 日盛首選基金 16.88000 16.89000 -0.01000 -0.05921 日盛高科技基金 17.47000 17.52000 -0.05000 -0.28539 日盛貨幣市場基金 14.77360 14.77300 0.00060 0.00406 日盛新台商基金 38.71000 38.89000 -0.18000 -0.46284 日盛精選五虎基金 37.20000 37.37000 -0.17000 -0.45491 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48830 13.48780 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 29.65000 29.63000 0.02000 0.06750 台新MSCI中國基金 19.69000 19.59000 0.10000 0.51046 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.70000 17.60000 0.10000 0.56818 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.64000 22.90000 -0.26000 -1.13537 台新大眾貨幣市場基金 14.16520 14.16460 0.00060 0.00424 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.46560 10.42400 0.04160 0.39908 台新中美貨幣市場基金-美元 10.52880 10.53920 -0.01040 -0.09868 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.08490 10.10970 -0.02480 -0.24531 台新中國通基金 41.98000 42.00000 -0.02000 -0.04762 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.45420 0.45570 -0.00150 -0.32916 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.95000 14.01500 -0.06500 -0.46379 台新中國精選中小基金-美元 0.31050 0.31190 -0.00140 -0.44886 台新中國精選中小基金-新台幣 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 台新主流基金 22.97000 23.00000 -0.03000 -0.13043 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.34000 20.53000 -0.19000 -0.92547 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66560 0.67090 -0.00530 -0.78998 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.15000 15.29000 -0.14000 -0.91563 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49450 0.49840 -0.00390 -0.78250 台新台灣中小基金 33.11000 33.12000 -0.01000 -0.03019 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.04860 10.02180 0.02680 0.26742 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.32440 9.33500 -0.01060 -0.11355 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.44040 10.45230 -0.01190 -0.11385 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.40620 10.38640 0.01980 0.19063 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.23120 11.20980 0.02140 0.19090 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 台新印度基金 15.40000 15.27000 0.13000 0.85134 台新亞美短期債券基金 10.88750 10.91090 -0.02340 -0.21446 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.52190 8.52020 0.00170 0.01995 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28290 0.28240 0.00050 0.17705 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.84240 11.84000 0.00240 0.02027 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38760 0.38690 0.00070 0.18093 台新真吉利貨幣市場基金 11.09320 11.09290 0.00030 0.00270 台新高股息平衡基金 29.38200 29.41670 -0.03470 -0.11796 台新智慧生活基金-美元 10.74900 10.71750 0.03150 0.29391 台新智慧生活基金-新台幣 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.28050 8.23260 0.04790 0.58183 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.44320 8.40660 0.03660 0.43537 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.90240 8.85090 0.05150 0.58186 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.08470 9.04540 0.03930 0.43447 台新新興市場債券基金(A類型) 10.30780 10.29390 0.01390 0.13503 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33030 0.32940 0.00090 0.27322 台新新興市場債券基金(B類型) 7.68670 7.67630 0.01040 0.13548 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25950 0.25880 0.00070 0.27048 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.34000 5.33000 0.01000 0.18762 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.02000 21.04000 -0.02000 -0.09506 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.71600 10.73900 -0.02300 -0.21417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.73000 15.76000 -0.03000 -0.19036 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.79000 11.78310 0.00690 0.05856 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.48560 9.48010 0.00550 0.05802 未來資產亞洲新富基金 19.34000 19.17000 0.17000 0.88680 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56940 12.56890 0.00050 0.00398 未來資產阿波羅基金 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 未來資產新興市場債券基金A 8.70200 8.69300 0.00900 0.10353 未來資產新興市場債券基金B 6.58260 6.57580 0.00680 0.10341 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.11630 11.11550 0.00080 0.00720 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.91820 9.93120 -0.01300 -0.13090 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.15010 9.15100 -0.00090 -0.00983 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40050 10.40150 -0.00100 -0.00961 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.76740 7.77450 -0.00710 -0.09132 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.88970 8.89790 -0.00820 -0.09216 永豐中小基金 51.97000 51.92000 0.05000 0.09630 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76000 1.75960 0.00040 0.02273 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32840 2.32800 0.00040 0.01718 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.02140 8.03080 -0.00940 -0.11705 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.29710 10.30920 -0.01210 -0.11737 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.52000 4.46000 0.06000 1.34529 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.34000 20.10000 0.24000 1.19403 永豐主流品牌基金 18.27000 18.13000 0.14000 0.77220 永豐永豐基金 35.85000 35.87000 -0.02000 -0.05576 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.87190 9.85870 0.01320 0.13389 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.94070 9.92740 0.01330 0.13397 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.81450 9.80370 0.01080 0.11016 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.88390 9.87300 0.01090 0.11040 永豐亞洲民生消費基金 10.97000 10.87000 0.10000 0.91996 永豐南非幣2021保本基金 12.92550 12.93760 -0.01210 -0.09353 永豐高科技基金 23.58000 23.55000 0.03000 0.12739 永豐貨幣市場基金 13.88600 13.88550 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10660 2.10220 0.00440 0.20930 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49110 2.48580 0.00530 0.21321 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.73280 7.72710 0.00570 0.07377 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.38050 10.37280 0.00770 0.07423 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.01880 7.00890 0.00990 0.14125 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.81010 10.79500 0.01510 0.13988 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.26000 7.22000 0.04000 0.55402 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.68000 16.61000 0.07000 0.42143 永豐臺灣加權ETF基金 56.04000 56.26000 -0.22000 -0.39104 永豐領航科技基金 38.84000 38.81000 0.03000 0.07730 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.28000 11.20000 0.08000 0.71429 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.91000 10.83000 0.08000 0.73869 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 永豐趨勢平衡基金 42.48000 42.28000 0.20000 0.47304 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.59520 11.59200 0.00320 0.02761 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.47500 9.48270 -0.00770 -0.08120 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.72810 9.73600 -0.00790 -0.08114 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.49720 9.49810 -0.00090 -0.00948 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.66950 9.67050 -0.00100 -0.01034 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.49070 9.49660 -0.00590 -0.06213 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87320 9.87930 -0.00610 -0.06175 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.47290 9.47350 -0.00060 -0.00633 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.72560 9.72620 -0.00060 -0.00617 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 兆豐國際中小基金 15.36000 15.35000 0.01000 0.06515 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.23000 13.13000 0.10000 0.76161 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.48000 17.43000 0.05000 0.28686 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.38000 17.30000 0.08000 0.46243 兆豐國際生命科學基金 16.85000 16.84000 0.01000 0.05938 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.35090 10.35300 -0.00210 -0.02028 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.58920 10.58090 0.00830 0.07844 兆豐國際全球基金 32.37000 32.30000 0.07000 0.21672 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.28480 10.28300 0.00180 0.01750 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.06130 10.04500 0.01630 0.16227 兆豐國際國民基金 21.89000 21.88000 0.01000 0.04570 兆豐國際第一基金 12.92000 12.87000 0.05000 0.38850 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.93040 9.92300 0.00740 0.07457 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.87760 7.87170 0.00590 0.07495 兆豐國際萬全基金 20.30000 20.22000 0.08000 0.39565 兆豐國際電子基金 24.83000 24.73000 0.10000 0.40437 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.64000 22.72000 -0.08000 -0.35211 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.32000 16.25000 0.07000 0.43077 兆豐國際豐台灣基金 33.18000 33.04000 0.14000 0.42373 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50560 12.50510 0.00050 0.00400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 合庫全球高收益債券基金A類型 11.16390 11.17190 -0.00800 -0.07161 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.01990 12.01740 0.00250 0.02080 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77630 10.77250 0.00380 0.03528 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.54280 11.53870 0.00410 0.03553 合庫全球高收益債券基金B類型 8.12660 8.13240 -0.00580 -0.07132 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46070 9.45820 0.00250 0.02643 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.01940 9.01620 0.00320 0.03549 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.93070 8.92740 0.00330 0.03696 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.28200 9.27870 0.00330 0.03557 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.50000 11.43000 0.07000 0.61242 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285 合庫全球新興市場基金 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 合庫貨幣市場基金 10.13230 10.13190 0.00040 0.00395 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.36140 9.34100 0.02040 0.21839 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.61530 9.59390 0.02140 0.22306 合庫新興多重收益基金A類型 9.91400 9.89910 0.01490 0.15052 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.32820 11.30320 0.02500 0.22118 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.48080 13.45110 0.02970 0.22080 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.65020 8.63140 0.01880 0.21781 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.32130 9.30060 0.02070 0.22257 合庫新興多重收益基金B類型 7.76280 7.75120 0.01160 0.14965 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62430 8.60510 0.01920 0.22312 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.99460 9.97270 0.02190 0.21960 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.99410 10.99320 0.00090 0.00819 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.96530 9.95280 0.01250 0.12559 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79380 9.79590 -0.00210 -0.02144 安聯中國東協基金 15.17000 15.13000 0.04000 0.26438 安聯中國策略基金-美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 安聯中國策略基金-新臺幣 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752 安聯中華新思路基金-人民幣 12.93000 12.81000 0.12000 0.93677 安聯中華新思路基金-美元 12.10000 11.97000 0.13000 1.08605 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.32000 11.22000 0.10000 0.89127 安聯台灣大壩基金 27.83000 27.87000 -0.04000 -0.14352 安聯台灣科技基金 45.58000 45.55000 0.03000 0.06586 安聯台灣貨幣市場基金 12.49470 12.49430 0.00040 0.00320 安聯台灣智慧基金 30.63000 30.66000 -0.03000 -0.09785 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14060 10.13060 0.01000 0.09871 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.06170 15.05110 0.01060 0.07043 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62140 9.61470 0.00670 0.06968 安聯四季成長組合基金-美元 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.34940 12.33720 0.01220 0.09889 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15140 10.14200 0.00940 0.09268 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24410 12.23410 0.01000 0.08174 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46600 9.45670 0.00930 0.09834 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.32700 9.31820 0.00880 0.09444 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.99450 8.98710 0.00740 0.08234 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.07200 12.07020 0.00180 0.01491 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.99040 10.98810 0.00230 0.02093 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65410 10.65330 0.00080 0.00751 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.89850 8.89750 0.00100 0.01124 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.69390 8.69210 0.00180 0.02071 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.40260 8.40200 0.00060 0.00714 安聯全球人口趨勢基金 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.19000 37.37000 -0.18000 -0.48167 安聯全球油礦金趨勢基金 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095 安聯全球計量平衡基金 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92060 11.92660 -0.00600 -0.05031 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.31490 10.32010 -0.00520 -0.05039 安聯全球新興市場基金 17.20000 17.09000 0.11000 0.64365 安聯全球農金趨勢基金 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 安聯全球綠能趨勢基金 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 安聯亞洲動態策略基金 22.21000 22.04000 0.17000 0.77132 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.05270 10.04770 0.00500 0.04976 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80840 9.80350 0.00490 0.04998 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.75460 82.69220 0.06240 0.07546 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.30610 12.29750 0.00860 0.06993 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.66720 64.61970 0.04750 0.07351 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.53710 9.53040 0.00670 0.07030 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57800 2.57720 0.00080 0.03104 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.48740 10.49630 -0.00890 -0.08479 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19490 2.19350 0.00140 0.06382 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.70600 8.71360 -0.00760 -0.08722 宏利台灣動力基金 30.98000 30.96000 0.02000 0.06460 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.17400 10.16390 0.01010 0.09937 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94920 9.95460 -0.00540 -0.05425 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.97810 7.97030 0.00780 0.09786 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.94400 7.94550 -0.00150 -0.01888 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 宏利全球債券組合基金 13.02520 13.01530 0.00990 0.07606 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76950 2.76680 0.00270 0.09759 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66410 11.65640 0.00770 0.06606 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.62780 8.62180 0.00600 0.06959 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41540 2.41130 0.00410 0.17003 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.85220 10.85660 -0.00440 -0.04053 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.60880 3.58150 0.02730 0.76225 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58240 0.57780 0.00460 0.79612 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.86000 16.73000 0.13000 0.77705 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.85590 11.85600 -0.00010 -0.00084 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.53200 10.52590 0.00610 0.05795 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20730 10.20820 -0.00090 -0.00882 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.94260 8.93820 0.00440 0.04923 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.54380 8.53900 0.00480 0.05621 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45460 8.45510 -0.00050 -0.00591 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41140 8.40690 0.00450 0.05353 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73750 2.72310 0.01440 0.52881 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39720 0.39510 0.00210 0.53151 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.05350 12.00300 0.05050 0.42073 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90520 0.90070 0.00450 0.49961 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.29040 7.25920 0.03120 0.42980 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01600 2.00630 0.00970 0.48348 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29020 0.28880 0.00140 0.48476 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.92900 8.89100 0.03800 0.42740 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32610 0.32450 0.00160 0.49307 宏利萬利貨幣市場基金 13.64410 13.64380 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.54000 2.52000 0.02000 0.79365 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.53000 11.44000 0.09000 0.78671 宏利臺灣股息收益基金 27.05000 27.17000 -0.12000 -0.44166 宏利澳幣保本基金 12.18420 12.18650 -0.00230 -0.01887 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.45000 11.37000 0.08000 0.70361 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.06000 10.99000 0.07000 0.63694 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.78000 11.72000 0.06000 0.51195 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.24060 10.18100 0.05960 0.58540 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.49610 9.48140 0.01470 0.15504 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.90620 8.90540 0.00080 0.00898 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.64680 10.64590 0.00090 0.00845 貝萊德亞美利加收益基金 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 貝萊德新台幣基金 12.93570 12.93540 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 26.07000 26.16000 -0.09000 -0.34404 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23150 11.23560 -0.00410 -0.03649 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86520 9.90850 -0.04330 -0.43700 保德信大中華基金-人民幣 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054 保德信大中華基金-美元 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 保德信大中華基金-新台幣 27.28000 27.26000 0.02000 0.07337 保德信中小型股基金 43.47000 43.22000 0.25000 0.57844 保德信中國中小基金-人民幣 8.58000 8.71000 -0.13000 -1.49254 保德信中國中小基金-美元 8.28000 8.43000 -0.15000 -1.77936 保德信中國中小基金-新臺幣 7.97000 8.13000 -0.16000 -1.96802 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.00130 9.04400 -0.04270 -0.47214 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.06640 9.10690 -0.04050 -0.44472 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.12970 9.16780 -0.03810 -0.41558 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.85630 9.89740 -0.04110 -0.41526 保德信中國品牌基金-人民幣 8.34000 8.40000 -0.06000 -0.71429 保德信中國品牌基金-美元 8.33000 8.38000 -0.05000 -0.59666 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127 保德信台商全方位基金 34.38000 34.41000 -0.03000 -0.08718 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.50000 30.38000 0.12000 0.39500 保德信全球消費商機基金 18.59000 18.61000 -0.02000 -0.10747 保德信全球基礎建設基金 12.39000 12.41000 -0.02000 -0.16116 保德信全球資源基金 8.04000 8.03000 0.01000 0.12453 保德信全球醫療生化基金-美元 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.37000 34.45000 -0.08000 -0.23222 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.77320 9.76970 0.00350 0.03583 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.58680 10.58330 0.00350 0.03307 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25400 9.26450 -0.01050 -0.11334 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.00950 10.02080 -0.01130 -0.11277 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19490 8.19090 0.00400 0.04883 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80710 10.80190 0.00520 0.04814 保德信亞太基金 21.14000 20.90000 0.24000 1.14833 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.45810 8.45540 0.00270 0.03193 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20670 11.20310 0.00360 0.03213 保德信店頭市場基金 31.22000 31.16000 0.06000 0.19255 保德信拉丁美洲基金 6.39000 6.39000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 30.03000 30.11000 -0.08000 -0.26569 保德信金滿意基金 42.45000 42.46000 -0.01000 -0.02355 保德信科技島基金 25.67000 25.67000 0.00000 0.00000 保德信高成長基金 93.01000 93.13000 -0.12000 -0.12885 保德信第一基金 25.53000 25.61000 -0.08000 -0.31238 保德信貨幣市場基金 15.77270 15.77210 0.00060 0.00380 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.63180 10.64540 -0.01360 -0.12775 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.78090 10.81050 -0.02960 -0.27381 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.86440 10.88200 -0.01760 -0.16173 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.31530 10.34710 -0.03180 -0.30733 保德信新世紀基金 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.98510 7.98730 -0.00220 -0.02754 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.79590 10.79890 -0.00300 -0.02778 保德信新興趨勢組合基金 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726 保德信瑞騰基金 15.54780 15.54750 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.67620 9.66460 0.01160 0.12003 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.90420 9.89260 0.01160 0.11726 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.61310 9.60610 0.00700 0.07287 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.72490 9.71530 0.00960 0.09881 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.80540 9.79050 0.01490 0.15219 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.79070 9.77600 0.01470 0.15037 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.66200 9.64550 0.01650 0.17106 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.66460 9.64810 0.01650 0.17102 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.95670 9.94530 0.01140 0.11463 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91290 9.89730 0.01560 0.15762 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.96890 9.95260 0.01630 0.16378 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.81160 9.79340 0.01820 0.18584 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.81150 9.79320 0.01830 0.18686 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.48860 9.47600 0.01260 0.13297 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.34840 9.33340 0.01500 0.16071 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96240 9.95630 0.00610 0.06127 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.96230 9.95620 0.00610 0.06127 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.06280 10.05820 0.00460 0.04573 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.09390 10.08900 0.00490 0.04857 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.99930 9.99070 0.00860 0.08608 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.99960 9.99090 0.00870 0.08708 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94120 1.94130 -0.00010 -0.00515 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65580 2.65590 -0.00010 -0.00377 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29240 0.29250 -0.00010 -0.03419 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43420 0.43430 -0.00010 -0.02303 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.36570 8.37310 -0.00740 -0.08838 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.65680 11.66940 -0.01260 -0.10797 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.38950 9.39430 -0.00480 -0.05109 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.53400 11.54020 -0.00620 -0.05373 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.51350 8.52000 -0.00650 -0.07629 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.48350 10.49150 -0.00800 -0.07625 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04080 10.02570 0.01510 0.15061 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96390 9.95080 0.01310 0.13165 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.02210 10.00870 0.01340 0.13388 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.57840 10.56460 0.01380 0.13062 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.92570 9.91520 0.01050 0.10590 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70750 9.69210 0.01540 0.15889 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01150 9.99570 0.01580 0.15807 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68480 9.67530 0.00950 0.09819 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.87210 9.86030 0.01180 0.11967 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.36250 10.31500 0.04750 0.46049 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09210 6.07650 0.01560 0.25673 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.52030 10.49340 0.02690 0.25635 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65090 11.65070 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 18.64000 18.73000 -0.09000 -0.48051 施羅德樂活中小基金-I類型 4256.56000 4275.88000 -19.32000 -0.45184 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.06470 10.03310 0.03160 0.31496 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.04440 10.99790 0.04650 0.42281 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.30770 10.26380 0.04390 0.42772 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.92760 8.89960 0.02800 0.31462 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.31810 9.27880 0.03930 0.42355 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.14780 9.10880 0.03900 0.42816 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.23370 10.20160 0.03210 0.31466 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.74650 10.70120 0.04530 0.42332 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.70320 10.65760 0.04560 0.42786 柏瑞五國金勢力建設基金 6.10000 6.04000 0.06000 0.99338 柏瑞巨人基金 12.91000 12.93000 -0.02000 -0.15468 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65680 13.65640 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 16.03000 16.01000 0.02000 0.12492 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.46230 13.45350 0.00880 0.06541 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83320 11.81670 0.01650 0.13963 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44030 12.42220 0.01810 0.14571 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.81330 8.80750 0.00580 0.06585 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.74800 6.74360 0.00440 0.06525 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71060 8.69850 0.01210 0.13910 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47300 8.46110 0.01190 0.14064 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.69580 10.68020 0.01560 0.14606 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.30190 8.29230 0.00960 0.11577 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00870 11.99200 0.01670 0.13926 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.66290 11.65520 0.00770 0.06606 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.90900 11.89230 0.01670 0.14043 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32460 11.30810 0.01650 0.14591 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.94260 8.93680 0.00580 0.06490 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73290 9.71940 0.01350 0.13890 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.68430 9.67070 0.01360 0.14063 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.51250 9.49870 0.01380 0.14528 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.37850 9.36770 0.01080 0.11529 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.28840 10.29650 -0.00810 -0.07867 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.14930 10.14970 -0.00040 -0.00394 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.03380 10.03350 0.00030 0.00299 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.10970 10.11290 -0.00320 -0.03164 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.99210 10.00010 -0.00800 -0.08000 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.77640 9.77670 -0.00030 -0.00307 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.74010 9.73970 0.00040 0.00411 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.81720 9.82030 -0.00310 -0.03157 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.26910 10.27730 -0.00820 -0.07979 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.14920 10.14960 -0.00040 -0.00394 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.03390 10.03350 0.00040 0.00399 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.10980 10.11300 -0.00320 -0.03164 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.99210 10.00000 -0.00790 -0.07900 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.77650 9.77690 -0.00040 -0.00409 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.74010 9.73980 0.00030 0.00308 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.81730 9.82040 -0.00310 -0.03157 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.63590 10.63380 0.00210 0.01975 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81380 11.80340 0.01040 0.08811 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.22730 11.21720 0.01010 0.09004 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.97600 8.97420 0.00180 0.02006 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65300 9.64450 0.00850 0.08813 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.53090 9.52230 0.00860 0.09031 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.34940 10.34740 0.00200 0.01933 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.00010 10.99040 0.00970 0.08826 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.84680 10.83700 0.00980 0.09043 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.97620 8.97450 0.00170 0.01894 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65340 9.64490 0.00850 0.08813 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.53140 9.52270 0.00870 0.09136 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.80000 12.68000 0.12000 0.94637 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.65000 13.50000 0.15000 1.11111 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.96000 8.87000 0.09000 1.01466 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.42000 8.34000 0.08000 0.95923 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.11000 11.00000 0.11000 1.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.19000 11.06000 0.13000 1.17541 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.43000 11.30000 0.13000 1.15044 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.68000 12.48000 0.20000 1.60256 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.83000 12.65000 0.18000 1.42292 柏瑞拉丁美洲基金 8.79000 8.74000 0.05000 0.57208 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.37360 11.39540 -0.02180 -0.19131 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.42970 7.44400 -0.01430 -0.19210 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.30810 11.30840 -0.00030 -0.00265 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.97240 10.96490 0.00750 0.06840 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.10600 10.09800 0.00800 0.07922 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.25130 8.25160 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10.73500 10.69210 0.04290 0.40123 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.65770 11.60940 0.04830 0.41604 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.30890 12.26100 0.04790 0.39067 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.18670 11.13970 0.04700 0.42191 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.72690 9.68800 0.03890 0.40153 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.25040 10.20790 0.04250 0.41634 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.17630 10.13660 0.03970 0.39165 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.16150 10.11870 0.04280 0.42298 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.86650 9.82700 0.03950 0.40195 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.04730 10.00570 0.04160 0.41576 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.80230 11.75640 0.04590 0.39043 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.10280 10.06030 0.04250 0.42245 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.87000 14.73000 0.14000 0.95044 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.02000 24.47000 -0.45000 -1.83899 國泰大中華基金 19.53000 19.54000 -0.01000 -0.05118 國泰小龍基金 15.17000 15.17000 0.00000 0.00000 國泰中小成長基金 41.71000 41.70000 0.01000 0.02398 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.94640 3.91370 0.03270 0.83553 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.65000 17.62000 0.03000 0.17026 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.66460 0.66230 0.00230 0.34727 國泰中國內需增長基金美元級別 0.62670 0.62460 0.00210 0.33622 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18900 2.17900 0.01000 0.45893 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.59530 9.60950 -0.01420 -0.14777 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.10350 8.11550 -0.01200 -0.14787 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31380 0.31390 -0.00010 -0.03186 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.52590 11.52480 0.00110 0.00954 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67140 1.67970 -0.00830 -0.49414 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.94830 9.99790 -0.04960 -0.49610 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32850 0.32970 -0.00120 -0.36397 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.07600 4.05330 0.02270 0.56004 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.22000 18.23000 -0.01000 -0.05485 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.58740 0.58710 0.00030 0.05110 國泰中港台基金人民幣級別 3.02000 3.01290 0.00710 0.23565 國泰中港台基金台幣級別 13.51000 13.56000 -0.05000 -0.36873 國泰中港台基金美元級別 0.44060 0.44180 -0.00120 -0.27162 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.37000 28.00000 0.37000 1.32143 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.18000 12.38000 -0.20000 -1.61551 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 38.03000 36.98000 1.05000 2.83937 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.40140 10.41230 -0.01090 -0.10468 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.25630 10.26700 -0.01070 -0.10422 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.27910 10.28990 -0.01080 -0.10496 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33780 0.33770 0.00010 0.02961 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33290 0.33280 0.00010 0.03005 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33360 0.33350 0.00010 0.02999 國泰台灣貨幣市場基金 12.41440 12.41410 0.00030 0.00242 國泰平衡基金 26.62000 26.62000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.51450 2.49950 0.01500 0.60012 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36590 0.36550 0.00040 0.10944 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51390 0.51040 0.00350 0.68574 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.07000 13.13000 -0.06000 -0.45697 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45180 0.45300 -0.00120 -0.26490 國泰全球資源基金台幣級別 5.84000 5.85000 -0.01000 -0.17094 國泰全球資源基金美元級別 0.18710 0.18710 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41590 0.41570 0.00020 0.04811 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37530 0.37510 0.00020 0.05332 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44120 0.44100 0.00020 0.04535 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52560 0.52230 0.00330 0.63182 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.13000 21.16000 -0.03000 -0.14178 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.35000 22.41000 -0.06000 -0.26774 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.49350 2.46980 0.02370 0.95959 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.19480 11.15650 0.03830 0.34330 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.02510 9.99090 0.03420 0.34231 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36370 0.36210 0.00160 0.44187 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32570 0.32430 0.00140 0.43170 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50760 0.50240 0.00520 1.03503 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.47000 11.39000 0.08000 0.70237 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38530 0.38210 0.00320 0.83748 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.85000 18.83000 0.02000 0.10621 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61280 0.61120 0.00160 0.26178 國泰科技生化基金 33.23000 33.12000 0.11000 0.33213 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.94000 27.98000 -0.04000 -0.14296 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.01240 39.29470 -0.28230 -0.71842 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.76230 19.66570 0.09660 0.49121 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.87600 19.08140 -0.20540 -1.07644 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.01550 40.17580 -0.16030 -0.39900 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.22660 41.28910 -0.06250 -0.15137 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.62000 43.53530 0.08470 0.19455 國泰紐幣2021保本基金 12.21580 12.21290 0.00290 0.02375 國泰紐幣八年期保本基金 12.50810 12.50570 0.00240 0.01919 國泰紐幣保本基金 12.45870 12.45730 0.00140 0.01124 國泰高科技基金 12.33000 12.32000 0.01000 0.08117 國泰國泰基金台幣I級別 22.47000 22.41000 0.06000 0.26774 國泰國泰基金台幣級別 22.47000 22.41000 0.06000 0.26774 國泰富時中國A50基金 17.54000 17.71000 -0.17000 -0.95991 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33660 0.33680 -0.00020 -0.05938 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47980 0.47730 0.00250 0.52378 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37610 0.37620 -0.00010 -0.02658 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.53630 0.53320 0.00310 0.58140 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35040 0.35020 0.00020 0.05711 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49960 0.49630 0.00330 0.66492 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.48320 10.48420 -0.00100 -0.00954 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.48630 7.48700 -0.00070 -0.00935 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35460 0.35450 0.00010 0.02821 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25130 0.25120 0.00010 0.03981 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.20740 2.19960 0.00780 0.35461 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.83290 9.86100 -0.02810 -0.28496 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31870 0.31920 -0.00050 -0.15664 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.89660 39.95760 -0.06100 -0.15266 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.12000 18.40000 -0.28000 -1.52174 國泰新興市場基金台幣級別 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422 國泰新興市場基金美元級別 0.37410 0.37300 0.00110 0.29491 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23180 2.21820 0.01360 0.61311 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46140 1.45250 0.00890 0.61274 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33470 0.33430 0.00040 0.11965 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33350 0.33270 0.00080 0.24046 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22130 0.22110 0.00020 0.09046 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.25860 10.25010 0.00850 0.08293 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.59150 6.58610 0.00540 0.08199 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.77000 13.70000 0.07000 0.51095 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.42000 36.79000 -0.37000 -1.00571 國泰價值卓越基金 14.58000 14.63000 -0.05000 -0.34176 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37930 0.37790 0.00140 0.37047 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.79290 38.86920 -0.07630 -0.19630 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.10000 21.96000 0.14000 0.63752 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.89000 18.74000 0.15000 0.80043 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.49000 19.68000 -0.19000 -0.96545 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08490 12.08470 0.00020 0.00165 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39660 0.39640 0.00020 0.05045 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63210 9.61690 0.01520 0.15806 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.26970 8.29670 -0.02700 -0.32543 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.74640 10.72940 0.01700 0.15844 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33710 9.36770 -0.03060 -0.32665 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20090 11.20020 0.00070 0.00625 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85020 9.85110 -0.00090 -0.00914 第一金大中華基金 26.82000 26.87000 -0.05000 -0.18608 第一金小型精選基金 35.35000 35.40000 -0.05000 -0.14124 第一金中國世紀基金-人民幣 12.13000 12.09000 0.04000 0.33085 第一金中國世紀基金-美元 7.57130 7.58570 -0.01440 -0.18983 第一金中國世紀基金-美元-N 7.57200 7.58640 -0.01440 -0.18981 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670 第一金中概平衡基金 25.23000 25.30000 -0.07000 -0.27668 第一金台灣貨幣市場基金 15.25570 15.25520 0.00050 0.00328 第一金全家福貨幣市場基金 177.90100 177.89500 0.00600 0.00337 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.36320 10.33620 0.02700 0.26122 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.36300 10.33610 0.02690 0.26025 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.80290 14.71920 0.08370 0.56865 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.80400 14.72010 0.08390 0.56997 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.18000 14.12000 0.06000 0.42493 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.18000 14.12000 0.06000 0.42493 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.82220 9.82400 -0.00180 -0.01832 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82540 9.82720 -0.00180 -0.01832 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.47220 9.48170 -0.00950 -0.10019 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.49720 9.50670 -0.00950 -0.09993 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.33250 10.33470 -0.00220 -0.02129 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.97640 9.98630 -0.00990 -0.09914 第一金全球大趨勢基金 24.20000 24.03000 0.17000 0.70745 第一金全球不動產證券化基金A 8.25890 8.28530 -0.02640 -0.31864 第一金全球不動產證券化基金B 5.87310 5.89190 -0.01880 -0.31908 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.18530 9.22630 -0.04100 -0.44438 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.18650 9.22740 -0.04090 -0.44325 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.90000 8.95000 -0.05000 -0.55866 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.57530 9.61800 -0.04270 -0.44396 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.57650 9.61930 -0.04280 -0.44494 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.28000 9.33000 -0.05000 -0.53591 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55500 8.55970 -0.00470 -0.05491 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.14490 10.15040 -0.00550 -0.05419 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.67680 9.66730 0.00950 0.09827 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.67590 9.66640 0.00950 0.09828 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.96800 7.96410 0.00390 0.04897 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.83800 8.83900 -0.00100 -0.01131 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.83850 8.83950 -0.00100 -0.01131 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.24960 11.23850 0.01110 0.09877 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.25050 11.23940 0.01110 0.09876 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.04820 10.04330 0.00490 0.04879 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.85820 14.85980 -0.00160 -0.01077 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.31280 14.14520 0.16760 1.18485 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.33060 14.16280 0.16780 1.18479 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.47000 13.33000 0.14000 1.05026 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.50000 13.36000 0.14000 1.04790 第一金亞洲科技基金 18.81000 18.51000 0.30000 1.62075 第一金亞洲新興市場基金 13.03000 13.01000 0.02000 0.15373 第一金店頭市場基金 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 第一金創新趨勢基金 23.03000 23.13000 -0.10000 -0.43234 第一金電子基金 32.83000 32.95000 -0.12000 -0.36419 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.53000 20.65000 -0.12000 -0.58111 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.03000 18.94000 0.09000 0.47518 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.22000 8.16000 0.06000 0.73529 統一大中華中小基金(美元) 7.54000 7.49000 0.05000 0.66756 統一大中華中小基金(新台幣) 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698 統一大東協高股息基金(美元) 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 統一大滿貫基金-A類型 33.82000 33.97000 -0.15000 -0.44157 統一大滿貫基金-I類型 33.82000 33.97000 -0.15000 -0.44157 統一大龍印基金 14.43000 14.29000 0.14000 0.97971 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 統一大龍騰中國基金(美元) 7.97000 8.02000 -0.05000 -0.62344 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.03000 9.09000 -0.06000 -0.66007 統一中小基金 25.03000 25.02000 0.01000 0.03997 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.76520 9.76340 0.00180 0.01844 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.14580 9.14700 -0.00120 -0.01312 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86230 8.87050 -0.00820 -0.09244 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.65690 11.65470 0.00220 0.01888 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.84990 10.85120 -0.00130 -0.01198 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50410 10.51390 -0.00980 -0.09321 統一台灣動力基金 16.65000 16.60000 0.05000 0.30120 統一全天候基金-A類型 107.22000 107.33000 -0.11000 -0.10249 統一全天候基金-I類型 107.28000 107.38000 -0.10000 -0.09313 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.83910 8.81910 0.02000 0.22678 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.57290 8.55620 0.01670 0.19518 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.54380 8.53310 0.01070 0.12539 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.17760 9.15690 0.02070 0.22606 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.90900 8.89160 0.01740 0.19569 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.87140 8.86020 0.01120 0.12641 統一全球債券組合基金 11.93980 11.93650 0.00330 0.02765 統一全球新科技基金(人民幣) 17.10000 16.96000 0.14000 0.82547 統一全球新科技基金(美元) 16.14000 16.02000 0.12000 0.74906 統一全球新科技基金(新台幣) 15.43000 15.34000 0.09000 0.58670 統一亞太基金 24.90000 24.58000 0.32000 1.30187 統一亞洲大金磚基金 12.23000 12.12000 0.11000 0.90759 統一奔騰基金 58.40000 58.31000 0.09000 0.15435 統一強棒貨幣市場基金 16.66410 16.66350 0.00060 0.00360 統一強漢基金(人民幣) 9.95000 9.81000 0.14000 1.42712 統一強漢基金(美元) 8.99000 8.87000 0.12000 1.35287 統一強漢基金(新台幣) 23.59000 23.30000 0.29000 1.24464 統一統信基金 30.16000 30.19000 -0.03000 -0.09937 統一黑馬基金 58.44000 58.34000 0.10000 0.17141 統一新亞洲科技能源基金 18.16000 18.13000 0.03000 0.16547 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.91010 7.91380 -0.00370 -0.04675 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.09150 10.09630 -0.00480 -0.04754 統一經建基金 45.28000 45.32000 -0.04000 -0.08826 統一龍馬基金 65.91000 66.14000 -0.23000 -0.34775 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.43000 20.41000 0.02000 0.09799 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.64000 46.81000 -0.17000 -0.36317 野村中國機會基金 12.47000 12.42000 0.05000 0.40258 野村巴西基金 4.89000 4.82000 0.07000 1.45228 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.92000 11.86000 0.06000 0.50590 野村台灣高股息基金 24.19000 24.12000 0.07000 0.29022 野村台灣運籌基金 35.33000 35.31000 0.02000 0.05664 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.50210 9.48150 0.02060 0.21727 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.40980 9.40870 0.00110 0.01169 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.44980 9.44940 0.00040 0.00423 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70810 9.68710 0.02100 0.21678 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.56650 9.56520 0.00130 0.01359 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.52050 9.52010 0.00040 0.00420 野村平衡基金 18.91000 18.90000 0.01000 0.05291 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.47000 13.52000 -0.05000 -0.36982 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 野村全球生技醫療基金 18.02000 18.05000 -0.03000 -0.16620 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.00480 9.97970 0.02510 0.25151 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.97360 9.97430 -0.00070 -0.00702 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.97190 9.97950 -0.00760 -0.07616 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00480 9.97960 0.02520 0.25252 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.97360 9.97420 -0.00060 -0.00602 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.97190 9.97960 -0.00770 -0.07716 野村全球品牌基金 28.18000 28.19000 -0.01000 -0.03547 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.39000 13.38000 0.01000 0.07474 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.45000 11.40000 0.05000 0.43860 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.02000 20.00000 0.02000 0.10000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.59000 12.54000 0.05000 0.39872 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.03730 10.01760 0.01970 0.19665 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46040 10.45730 0.00310 0.02964 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.36280 10.36450 -0.00170 -0.01640 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.55060 9.53190 0.01870 0.19618 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.29910 9.29480 0.00430 0.04626 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.88540 8.88840 -0.00300 -0.03375 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.31930 11.29740 0.02190 0.19385 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.79060 10.78560 0.00500 0.04636 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.37580 10.37920 -0.00340 -0.03276 野村成長基金 29.06000 29.09000 -0.03000 -0.10313 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.71140 8.65270 0.05870 0.67840 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.70910 8.66500 0.04410 0.50894 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.87070 8.83650 0.03420 0.38703 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.26230 9.19970 0.06260 0.68046 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.15740 9.11100 0.04640 0.50927 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.32770 9.29170 0.03600 0.38744 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.52000 8.41000 0.11000 1.30797 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.20000 12.04000 0.16000 1.32890 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.29410 9.27530 0.01880 0.20269 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.33830 9.33440 0.00390 0.04178 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.45120 9.45790 -0.00670 -0.07084 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.88220 9.86480 0.01740 0.17638 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.83390 9.82980 0.00410 0.04171 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95830 9.96540 -0.00710 -0.07125 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.47040 8.46510 0.00530 0.06261 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.04440 9.01710 0.02730 0.30276 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.90570 8.89260 0.01310 0.14731 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.97480 12.96670 0.00810 0.06247 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.02700 11.99120 0.03580 0.29855 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.78040 9.76600 0.01440 0.14745 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.02210 10.02400 -0.00190 -0.01895 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.20460 10.18520 0.01940 0.19047 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.85780 9.85340 0.00440 0.04465 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.40550 9.40750 -0.00200 -0.02126 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.29060 11.29300 -0.00240 -0.02125 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.17630 10.17800 -0.00170 -0.01670 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.24540 11.21890 0.02650 0.23621 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.72060 10.71380 0.00680 0.06347 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.50780 10.51060 -0.00280 -0.02664 野村泰國基金 42.85000 42.93000 -0.08000 -0.18635 野村高科技基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.25700 10.25340 0.00360 0.03511 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.36640 10.32850 0.03790 0.36695 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.89300 10.84190 0.05110 0.47132 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.70710 9.69190 0.01520 0.15683 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.63410 9.63070 0.00340 0.03530 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.53880 9.51280 0.02600 0.27332 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.97160 11.92700 0.04460 0.37394 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.66900 13.59940 0.06960 0.51179 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.87890 10.86190 0.01700 0.15651 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.80410 10.80020 0.00390 0.03611 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.95950 10.93010 0.02940 0.26898 野村貨幣市場基金 16.27160 16.27100 0.00060 0.00369 野村新馬基金 15.69000 15.60000 0.09000 0.57692 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.97960 9.96430 0.01530 0.15355 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.87040 9.88850 -0.01810 -0.18304 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.88690 9.91150 -0.02460 -0.24820 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.80080 9.78680 0.01400 0.14305 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.76740 9.76740 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.75780 9.75930 -0.00150 -0.01537 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.80080 9.78680 0.01400 0.14305 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.76740 9.76740 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.75780 9.75930 -0.00150 -0.01537 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.79630 9.72820 0.06810 0.70003 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.75190 9.69900 0.05290 0.54542 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.74100 9.69530 0.04570 0.47136 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.79630 9.72820 0.06810 0.70003 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.75190 9.69900 0.05290 0.54542 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.74100 9.69530 0.04570 0.47136 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.07280 10.06240 0.01040 0.10336 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.89800 7.89080 0.00720 0.09125 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.75200 11.74120 0.01080 0.09198 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.34000 7.24000 0.10000 1.38122 野村精選貨幣市場基金 12.08120 12.08090 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.38000 12.27000 0.11000 0.89650 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.47000 11.41000 0.06000 0.52585 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883 野村歐洲高股息基金季配型 7.88000 7.87000 0.01000 0.12706 野村歐洲高股息基金累積型 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 野村積極成長基金 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.07000 33.03000 0.04000 0.12110 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.35650 10.36000 -0.00350 -0.03378 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61830 8.60100 0.01730 0.20114 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.94860 7.94470 0.00390 0.04909 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87490 7.87570 -0.00080 -0.01016 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.75950 11.73710 0.02240 0.19085 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.58460 10.57940 0.00520 0.04915 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.51930 10.52040 -0.00110 -0.01046 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 野村環球基金-人民幣計價 16.49000 16.42000 0.07000 0.42631 野村環球基金-美元計價 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.95000 17.92000 0.03000 0.16741 野村鴻利基金 22.00000 21.95000 0.05000 0.22779 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86170 16.86140 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 19.10000 19.09000 0.01000 0.05238 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.18000 9.05000 0.13000 1.43646 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.54000 13.35000 0.19000 1.42322 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.66000 14.64000 0.02000 0.13661 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.13520 10.12450 0.01070 0.10568 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.29720 13.28300 0.01420 0.10690 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.95310 9.95680 -0.00370 -0.03716 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.88970 9.94270 -0.05300 -0.53305 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.51380 9.48800 0.02580 0.27192 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.51060 9.48190 0.02870 0.30268 凱基台商天下基金 12.91000 12.76000 0.15000 1.17555 凱基台灣精五門基金 20.11000 20.15000 -0.04000 -0.19851 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.85000 40.02880 -0.17880 -0.44668 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.86370 40.02700 -0.16330 -0.40797 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.01610 40.11820 -0.10210 -0.25450 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.84480 10.83910 0.00570 0.05259 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.32000 13.11000 0.21000 1.60183 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.02220 11.88920 0.13300 1.11866 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.82000 11.71000 0.11000 0.93937 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54650 11.54610 0.00040 0.00346 凱基開創基金 26.34000 26.42000 -0.08000 -0.30280 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.43000 23.45000 -0.02000 -0.08529 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.74250 22.72490 0.01760 0.07745 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.12000 16.99000 0.13000 0.76516 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.38220 16.23210 0.15010 0.92471 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.49000 7.48000 0.01000 0.13369 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.50000 12.38000 0.12000 0.96931 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.16330 12.12090 0.04240 0.34981 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.27700 12.25760 0.01940 0.15827 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 13.56000 13.54000 0.02000 0.14771 凱基護城河基金-美元計價B 13.30850 13.26860 0.03990 0.30071 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.34000 13.31000 0.03000 0.22539 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.75000 36.97000 -0.22000 -0.59508 富邦NASDAQ-100基金 31.66000 31.80000 -0.14000 -0.44025 富邦上証180基金 26.63000 26.97000 -0.34000 -1.26066 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18220 0.18150 0.00070 0.38567 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.61000 5.59000 0.02000 0.35778 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.06000 7.97000 0.09000 1.12923 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.22000 33.82000 -0.60000 -1.77410 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.07490 11.01790 0.05700 0.51734 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.22280 10.18240 0.04040 0.39676 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.81540 9.81740 -0.00200 -0.02037 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.64790 9.59820 0.04970 0.51781 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.83370 8.79870 0.03500 0.39779 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.48860 8.49040 -0.00180 -0.02120 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.13830 20.17750 -0.03920 -0.19428 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.36320 11.36220 0.00100 0.00880 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.37100 10.42960 -0.05860 -0.56186 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.85200 12.82670 0.02530 0.19724 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88920 1.88810 0.00110 0.05826 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.31460 9.29620 0.01840 0.19793 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41730 1.41650 0.00080 0.05648 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77360 11.76710 0.00650 0.05524 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71380 1.71590 -0.00210 -0.12238 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13720 10.13150 0.00570 0.05626 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49450 1.49630 -0.00180 -0.12030 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.59000 14.79000 -0.20000 -1.35227 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.15000 22.57000 0.58000 2.56978 富邦日本東証基金 22.24000 22.01000 0.23000 1.04498 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.84000 44.82000 0.02000 0.04462 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.18000 48.23000 -0.05000 -0.10367 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.76000 53.01000 -0.25000 -0.47161 富邦台灣心基金 21.86000 21.95000 -0.09000 -0.41002 富邦台灣釆吉50基金 49.54000 49.77000 -0.23000 -0.46213 富邦台灣科技指數基金 55.77000 56.26000 -0.49000 -0.87096 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.36470 41.51890 -0.15420 -0.37140 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.55380 41.65600 -0.10220 -0.24534 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29490 0.29590 -0.00100 -0.33795 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52040 2.51150 0.00890 0.35437 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33840 0.33880 -0.00040 -0.11806 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.50550 10.51770 -0.01220 -0.11599 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18360 2.17590 0.00770 0.35388 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32370 0.32410 -0.00040 -0.12342 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.04240 9.05290 -0.01050 -0.11598 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.92000 23.37000 0.55000 2.35344 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.77000 13.97000 -0.20000 -1.43164 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.32000 32.57000 0.75000 2.30273 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64450 15.64400 0.00050 0.00320 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.89380 39.98630 -0.09250 -0.23133 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.82870 39.96790 -0.13920 -0.34828 富邦長紅基金 62.26000 62.48000 -0.22000 -0.35211 富邦科技基金 23.50000 23.51000 -0.01000 -0.04254 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.46910 40.57290 -0.10380 -0.25584 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.60420 39.90860 -0.30440 -0.76274 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.11280 39.29170 -0.17890 -0.45531 富邦恒生國企ETF基金 19.74000 19.92000 -0.18000 -0.90361 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.50000 14.34000 0.16000 1.11576 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.15000 26.67000 -0.52000 -1.94976 富邦高成長基金 23.82000 23.92000 -0.10000 -0.41806 富邦基金 13.33000 13.37000 -0.04000 -0.29918 富邦基金I類型 13.33000 13.37000 -0.04000 -0.29918 富邦深証100基金 8.48000 8.59000 -0.11000 -1.28056 富邦富時歐洲ETF基金 20.44000 20.27000 0.17000 0.83868 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41490 0.41490 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.37980 12.37040 0.00940 0.07599 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53860 9.53140 0.00720 0.07554 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30630 0.30640 -0.00010 -0.03264 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.86110 8.85430 0.00680 0.07680 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.07230 9.01700 0.05530 0.61329 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.55560 9.51740 0.03820 0.40137 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.91140 8.85700 0.05440 0.61420 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.37820 9.34070 0.03750 0.40147 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.55000 20.61000 -0.06000 -0.29112 富邦精準基金 44.81000 44.90000 -0.09000 -0.20045 富邦精銳中小基金 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.42000 18.39000 0.03000 0.16313 富邦臺灣公司治理100基金 22.41000 22.51000 -0.10000 -0.44425 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.47000 7.43000 0.04000 0.53836 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.74000 15.90000 -0.16000 -1.00629 富邦標普美國特別股ETF基金 19.93000 19.94000 -0.01000 -0.05015 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.10990 10.01430 0.09560 0.95463 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.95000 9.91570 0.03430 0.34592 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.06690 10.05020 0.01670 0.16617 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.81450 9.72170 0.09280 0.95457 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.61690 9.58370 0.03320 0.34642 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.71190 9.69580 0.01610 0.16605 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.79000 30.83000 -0.04000 -0.12974 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59140 8.61800 -0.02660 -0.30866 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.16130 9.14290 0.01840 0.20125 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.87710 8.84790 0.02920 0.33002 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.62950 9.65850 -0.02900 -0.30025 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.68030 9.66090 0.01940 0.20081 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.38390 9.35320 0.03070 0.32823 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.46110 9.43020 0.03090 0.32767 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.32900 8.37860 -0.04960 -0.59198 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.38700 9.39540 -0.00840 -0.08941 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.86280 8.85880 0.00400 0.04515 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.39910 10.46020 -0.06110 -0.58412 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.21690 10.22600 -0.00910 -0.08899 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.72220 9.71860 0.00360 0.03704 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.99080 8.98720 0.00360 0.04006 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.55820 9.55490 0.00330 0.03454 富達卓越領航全球組合基金 15.38000 15.35000 0.03000 0.19544 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.50870 8.55610 -0.04740 -0.55399 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.24650 9.25150 -0.00500 -0.05405 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.92460 8.91770 0.00690 0.07737 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.72850 9.78610 -0.05760 -0.58859 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.74020 9.74540 -0.00520 -0.05336 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.43800 9.43050 0.00750 0.07953 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.01950 9.01270 0.00680 0.07545 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51290 9.50580 0.00710 0.07469 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.49000 7.50000 -0.01000 -0.13333 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.58000 8.63000 -0.05000 -0.57937 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.37000 8.42000 -0.05000 -0.59382 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.65560 9.63540 0.02020 0.20964 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.14700 9.13600 0.01100 0.12040 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.75420 8.74990 0.00430 0.04914 富蘭克林華美中華基金 11.65000 11.55000 0.10000 0.86580 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.34000 20.48000 -0.14000 -0.68359 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.85000 19.95000 -0.10000 -0.50125 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.86080 7.88640 -0.02560 -0.32461 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.97370 8.99650 -0.02280 -0.25343 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.68670 9.71140 -0.02470 -0.25434 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.22860 9.25870 -0.03010 -0.32510 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.15820 11.16550 -0.00730 -0.06538 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.77230 8.77800 -0.00570 -0.06494 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.17360 9.17960 -0.00600 -0.06536 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.39900 13.38350 0.01550 0.11581 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.33500 10.32310 0.01190 0.11528 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.20710 10.20440 0.00270 0.02646 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.70380 7.70180 0.00200 0.02597 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.16720 9.16490 0.00230 0.02510 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.78960 10.79600 -0.00640 -0.05928 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.60390 7.60830 -0.00440 -0.05783 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.06750 9.07280 -0.00530 -0.05842 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.50440 10.50170 0.00270 0.02571 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74920 7.74720 0.00200 0.02582 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.12650 8.13120 -0.00470 -0.05780 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.12290 9.12150 0.00140 0.01535 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.92710 9.92560 0.00150 0.01511 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.54280 12.55020 -0.00740 -0.05896 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.48000 9.37000 0.11000 1.17396 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.31000 12.17000 0.14000 1.15037 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.34010 13.33280 0.00730 0.05475 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 富蘭克林華美第一富基金 38.52000 38.77000 -0.25000 -0.64483 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30670 10.30630 0.00040 0.00388 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.17000 15.01000 0.16000 1.06596 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.12000 14.03000 0.09000 0.64148 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.33000 16.25000 0.08000 0.49231 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.75090 7.76220 -0.01130 -0.14558 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.50650 10.42250 0.08400 0.80595 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.39700 9.38100 0.01600 0.17056 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.82560 10.80730 0.01830 0.16933 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.73150 6.72300 0.00850 0.12643 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.87260 8.85460 0.01800 0.20328 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.98230 9.96210 0.02020 0.20277 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.36030 10.34720 0.01310 0.12660 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.54000 20.58000 -0.04000 -0.19436 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 復華人民幣貨幣市場基金 11.64500 11.64270 0.00230 0.01975 復華人生目標基金 37.09520 37.03600 0.05920 0.15984 復華大中華中小策略基金 8.31000 8.22000 0.09000 1.09489 復華中小精選基金 70.13000 70.53000 -0.40000 -0.56713 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.60940 49.72000 -0.11060 -0.22245 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.47000 8.41000 0.06000 0.71344 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.53000 7.52000 0.01000 0.13298 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 復華六年到期新興市場債券基金 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 復華台灣智能基金 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231 復華全方位基金 29.44000 29.35000 0.09000 0.30664 復華全球大趨勢基金-美元 13.86000 13.77000 0.09000 0.65359 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.70000 21.59000 0.11000 0.50950 復華全球平衡基金-美元 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 復華全球平衡基金-新臺幣 20.40000 20.42000 -0.02000 -0.09794 復華全球物聯網科技基金-美元 17.14000 17.10000 0.04000 0.23392 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.42000 16.41000 0.01000 0.06094 復華全球原物料基金 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 復華全球消費基金-新臺幣 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46630 11.47190 -0.00560 -0.04881 復華全球債券基金 13.36060 13.38040 -0.01980 -0.14798 復華全球債券組合基金 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.90000 14.95000 -0.05000 -0.33445 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 復華全球戰略配置強基金-美元 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 復華有利貨幣市場基金 13.43990 13.43940 0.00050 0.00372 復華亞太平衡基金 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 復華亞太成長基金 14.95000 14.89000 0.06000 0.40296 復華亞太神龍科技基金-美元 9.84000 9.73000 0.11000 1.13052 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.39000 10.29000 0.10000 0.97182 復華東協世紀基金 12.14000 12.12000 0.02000 0.16502 復華南非幣長期收益基金A 12.79000 12.86000 -0.07000 -0.54432 復華南非幣長期收益基金B 7.86000 7.91000 -0.05000 -0.63211 復華南非幣短期收益基金A 13.51000 13.53000 -0.02000 -0.14782 復華南非幣短期收益基金B 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211 復華美國新星基金-美元 13.42000 13.28000 0.14000 1.05422 復華美國新星基金-新臺幣 13.52000 13.39000 0.13000 0.97087 復華恒生基金 20.25000 20.46000 -0.21000 -1.02639 復華恒生單日反向一倍基金 9.03000 8.91000 0.12000 1.34680 復華恒生單日正向二倍基金 29.14000 29.91000 -0.77000 -2.57439 復華神盾基金 24.67090 24.66800 0.00290 0.01176 復華高成長基金 65.48000 65.49000 -0.01000 -0.01527 復華高益策略組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.40090 14.40040 0.00050 0.00347 復華富時不動產證券化基金 19.67000 19.80000 -0.13000 -0.65657 復華富時台灣高股息低波動基金 52.96000 53.00000 -0.04000 -0.07547 復華復華基金 20.51000 20.51000 0.00000 0.00000 復華華人世紀基金 15.80000 15.74000 0.06000 0.38119 復華傳家二號基金 30.05850 29.99490 0.06360 0.21204 復華傳家基金 22.85030 22.87530 -0.02500 -0.10929 復華奧林匹克全球組合基金 14.82000 14.84000 -0.02000 -0.13477 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.68000 11.67000 0.01000 0.08569 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 復華新興人民幣債券基金A 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.39000 19.41000 -0.02000 -0.10304 復華新興市場高收益債券基金A 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.42000 5.42000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.86000 8.83000 0.03000 0.33975 復華滬深300 A股基金 19.68000 19.91000 -0.23000 -1.15520 復華數位經濟基金 53.30000 53.44000 -0.14000 -0.26198 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.60000 10.48000 0.12000 1.14504 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.71330 9.70380 0.00950 0.09790 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.54670 9.53980 0.00690 0.07233 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.86700 9.85740 0.00960 0.09739 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.66310 9.65610 0.00700 0.07249 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.54280 9.53030 0.01250 0.13116 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.01780 10.01930 -0.00150 -0.01497 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.56650 9.55080 0.01570 0.16438 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.04450 10.04270 0.00180 0.01792 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.56570 9.55000 0.01570 0.16440 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.04640 10.04450 0.00190 0.01892 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.86390 9.81580 0.04810 0.49003 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.81290 10.68440 0.12850 1.20269 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.82010 9.81270 0.00740 0.07541 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.86400 9.81600 0.04800 0.48900 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.81100 10.68250 0.12850 1.20290 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.82030 9.81290 0.00740 0.07541 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.83910 9.84600 -0.00690 -0.07008 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.09950 9.08160 0.01790 0.19710 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.19780 8.22240 -0.02460 -0.29918 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.14980 8.18630 -0.03650 -0.44587 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37180 11.34440 0.02740 0.24153 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.26560 10.29650 -0.03090 -0.30010 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.32250 10.36860 -0.04610 -0.44461 景順主流基金 16.99000 17.01000 -0.02000 -0.11758 景順台灣科技基金 29.60000 29.67000 -0.07000 -0.23593 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 景順全球科技基金 22.88000 22.84000 0.04000 0.17513 景順全球康健基金 19.62000 19.68000 -0.06000 -0.30488 景順貨幣市場基金 15.94090 15.94040 0.00050 0.00314 景順潛力基金 31.29000 31.32000 -0.03000 -0.09579 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18980 10.19380 -0.00400 -0.03924 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.06090 10.12980 -0.06890 -0.68017 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84360 9.84750 -0.00390 -0.03960 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.68930 9.75570 -0.06640 -0.68063 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99470 10.00140 -0.00670 -0.06699 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.81280 9.88280 -0.07000 -0.70830 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75200 9.75850 -0.00650 -0.06661 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.56730 9.63550 -0.06820 -0.70780 華頓中小型基金 25.96000 25.97000 -0.01000 -0.03851 華頓中國多重機會平衡基金 11.68590 11.65610 0.02980 0.25566 華頓台灣基金 27.22000 27.25000 -0.03000 -0.11009 華頓平安貨幣市場基金 11.52280 11.52240 0.00040 0.00347 華頓全球時尚精品基金 18.14000 18.00000 0.14000 0.77778 華頓全球高收益債券基金A 13.40800 13.41140 -0.00340 -0.02535 華頓全球高收益債券基金B 8.26520 8.26730 -0.00210 -0.02540 華頓全球黑鑽油源基金 5.79000 5.76000 0.03000 0.52083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.48200 2.47530 0.00670 0.27067 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.10570 11.14450 -0.03880 -0.34815 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36100 0.36180 -0.00080 -0.22112 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.15980 11.16580 -0.00600 -0.05374 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.13870 10.13200 0.00670 0.06613 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.92710 9.99420 -0.06710 -0.67139 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.93960 8.99990 -0.06030 -0.67001 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.15730 10.21090 -0.05360 -0.52493 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.18230 9.22820 -0.04590 -0.49739 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.49000 10.57000 -0.08000 -0.75686 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.04000 9.16000 -0.12000 -1.31004 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.72000 9.84000 -0.12000 -1.21951 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49160 2.48670 0.00490 0.19705 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04380 2.03190 0.01190 0.58566 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.68820 11.72230 -0.03410 -0.29090 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.44900 9.47660 -0.02760 -0.29124 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36180 0.36280 -0.00100 -0.27563 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29840 0.29890 -0.00050 -0.16728 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.25000 3.22000 0.03000 0.93168 匯豐中國動力基金(台幣) 14.53000 14.48000 0.05000 0.34530 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.23000 24.28000 -0.05000 -0.20593 匯豐全球趨勢組合基金 12.65000 12.67000 -0.02000 -0.15785 匯豐全球關鍵資源基金 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 25.62000 25.67000 -0.05000 -0.19478 匯豐成功基金 42.12000 42.25000 -0.13000 -0.30769 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57030 2.55590 0.01440 0.56340 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.33200 2.31720 0.01480 0.63870 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.46580 11.45680 0.00900 0.07856 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.81060 7.80140 0.00920 0.11793 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37460 0.37430 0.00030 0.08015 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33200 0.33160 0.00040 0.12063 匯豐金磚動力基金 13.38000 13.29000 0.09000 0.67720 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98250 14.98220 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.46000 4.47000 -0.01000 -0.22371 匯豐新鑽動力基金 10.67000 10.54000 0.13000 1.23340 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.19920 5.21900 -0.01980 -0.37938 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.82120 8.84110 -0.01990 -0.22509 匯豐龍鳳基金-A類型 52.13000 52.22000 -0.09000 -0.17235 匯豐龍鳳基金-I類型 52.13000 52.22000 -0.09000 -0.17235 匯豐龍騰電子基金 35.57000 35.59000 -0.02000 -0.05620 匯豐雙高收益債券組合基金 12.19110 12.17500 0.01610 0.13224 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.61000 18.58000 0.03000 0.16146 新光中國成長基金(人民幣) 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 新光中國成長基金(美元) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 新光中國成長基金(新臺幣) 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.36040 10.32200 0.03840 0.37202 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.60110 9.56830 0.03280 0.34280 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.87350 9.85870 0.01480 0.15012 新光台灣富貴基金 23.38000 23.37000 0.01000 0.04279 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 新光全球生技醫療基金(美元) 12.44000 12.40000 0.04000 0.32258 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.09000 12.07000 0.02000 0.16570 新光全球債券基金(A累積)美元 10.02600 10.03400 -0.00800 -0.07973 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.77250 9.79900 -0.02650 -0.27044 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64120 9.64820 -0.00700 -0.07255 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.38550 9.41100 -0.02550 -0.27096 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 新光吉星貨幣市場基金 15.44780 15.44730 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 新光多重資產基金(A累積)美元 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 22.04000 21.83000 0.21000 0.96198 新光亞洲精選基金-新台幣 22.27000 22.10000 0.17000 0.76923 新光兩岸優勢基金 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296 新光店頭基金 24.54000 24.50000 0.04000 0.16327 新光南非幣保本基金 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 新光特選內需收益ETF基金 20.77000 20.81000 -0.04000 -0.19222 新光創新科技基金 14.84000 14.81000 0.03000 0.20257 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.78000 9.77160 0.00840 0.08596 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.02670 10.02150 0.00520 0.05189 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.66430 9.66340 0.00090 0.00931 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.22570 9.21780 0.00790 0.08570 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.46520 9.46010 0.00510 0.05391 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.11980 9.11910 0.00070 0.00768 新光澳幣八年期保本基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 新光澳幣十年期保本基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.08350 10.08990 -0.00640 -0.06343 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.68160 9.68790 -0.00630 -0.06503 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.65090 9.66280 -0.01190 -0.12315 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.98300 9.99530 -0.01230 -0.12306 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.93480 9.94060 -0.00580 -0.05835 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60170 9.60720 -0.00550 -0.05725 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.58820 9.59760 -0.00940 -0.09794 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92130 9.93100 -0.00970 -0.09767 瑞銀全球創新趨勢基金 7.52000 7.51000 0.01000 0.13316 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.74950 9.73160 0.01790 0.18394 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.26180 9.24460 0.01720 0.18605 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.66130 9.64230 0.01900 0.19705 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.24160 9.22350 0.01810 0.19624 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.32040 9.30560 0.01480 0.15904 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.80540 9.78980 0.01560 0.15935 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.70750 13.69170 0.01580 0.11540 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.37780 8.36810 0.00970 0.11592 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.64430 37.75790 -0.11360 -0.30086 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.68390 38.80810 -0.12420 -0.32004 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.77460 39.92730 -0.15270 -0.38245 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21330 11.21240 0.00090 0.00803 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00710 10.00800 -0.00090 -0.00899 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.79890 11.84230 -0.04340 -0.36648 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.86810 8.88910 -0.02100 -0.23624 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526 群益大印度基金-人民幣 13.86630 13.57190 0.29440 2.16919 群益大印度基金-美元 13.11360 12.76230 0.35130 2.75264 群益大印度基金-新臺幣 12.40000 12.09000 0.31000 2.56410 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.77570 12.71400 0.06170 0.48529 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.38900 12.31310 0.07590 0.61642 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.76970 11.71290 0.05680 0.48494 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.41510 10.35130 0.06380 0.61635 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.25240 10.20290 0.04950 0.48516 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.10870 9.05290 0.05580 0.61638 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.82940 9.78200 0.04740 0.48456 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.02540 8.97020 0.05520 0.61537 群益中小型股基金 42.47000 42.50000 -0.03000 -0.07059 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.52420 9.54080 -0.01660 -0.17399 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.89150 8.89540 -0.00390 -0.04384 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.31750 8.33330 -0.01580 -0.18960 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.36260 8.37720 -0.01460 -0.17428 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.80650 7.81000 -0.00350 -0.04481 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.30340 7.31730 -0.01390 -0.18996 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.88880 10.89080 -0.00200 -0.01836 群益中國高收益債券基金-美元 10.55790 10.55570 0.00220 0.02084 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.76650 9.76880 -0.00230 -0.02354 群益中國新機會基金N-人民幣 8.01880 8.05800 -0.03920 -0.48647 群益中國新機會基金N-美元 7.40410 7.43070 -0.02660 -0.35797 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.89000 7.93000 -0.04000 -0.50441 群益中國新機會基金-人民幣 7.11150 7.14630 -0.03480 -0.48697 群益中國新機會基金-美元 7.91680 7.94520 -0.02840 -0.35745 群益中國新機會基金-新臺幣 7.53000 7.57000 -0.04000 -0.52840 群益平衡王基金 18.89050 18.86930 0.02120 0.11235 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.30000 8.32000 -0.02000 -0.24038 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.99000 6.01000 -0.02000 -0.33278 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.15270 11.18760 -0.03490 -0.31195 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.70470 10.72420 -0.01950 -0.18183 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.95980 9.99100 -0.03120 -0.31228 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.55940 9.57680 -0.01740 -0.18169 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07800 10.07470 0.00330 0.03276 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.87440 9.86480 0.00960 0.09732 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.37780 9.37470 0.00310 0.03307 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.29960 9.29060 0.00900 0.09687 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13640 10.13300 0.00340 0.03355 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.18410 10.17420 0.00990 0.09730 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.54300 9.53980 0.00320 0.03354 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.95000 9.94030 0.00970 0.09758 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.08170 10.07480 0.00690 0.06849 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.26880 7.26390 0.00490 0.06746 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.20050 10.20280 -0.00230 -0.02254 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.09800 10.09420 0.00380 0.03765 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.23990 10.24340 -0.00350 -0.03417 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02270 10.02500 -0.00230 -0.02294 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.94710 9.94330 0.00380 0.03822 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.08700 10.09030 -0.00330 -0.03270 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.20050 10.20290 -0.00240 -0.02352 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.09800 10.09420 0.00380 0.03765 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.23990 10.24340 -0.00350 -0.03417 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02270 10.02510 -0.00240 -0.02394 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.94700 9.94330 0.00370 0.03721 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.08700 10.09030 -0.00330 -0.03270 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.98140 0.00000 9.98140 0.00000 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 群益全球關鍵生技基金-美元 16.33230 16.36270 -0.03040 -0.18579 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.07000 16.12000 -0.05000 -0.31017 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.17000 10.06000 0.11000 1.09344 群益印度中小基金N-美元 9.58090 9.29230 0.28860 3.10580 群益印度中小基金N-新臺幣 9.03000 8.77000 0.26000 2.96465 群益印度中小基金-人民幣 15.36520 14.98760 0.37760 2.51942 群益印度中小基金-美元 13.70330 13.29060 0.41270 3.10520 群益印度中小基金-新臺幣 15.80000 15.36000 0.44000 2.86458 群益多利策略組合基金 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741 群益多重收益組合基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364 群益多重資產組合基金 15.50000 15.47000 0.03000 0.19392 群益安家基金 25.17450 25.12660 0.04790 0.19063 群益安穩貨幣市場基金 16.08910 16.08850 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 24.14000 24.33000 -0.19000 -0.78093 群益亞太中小基金 11.39000 11.19000 0.20000 1.78731 群益亞太新趨勢平衡基金 15.93000 15.85000 0.08000 0.50473 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.69480 9.69290 0.00190 0.01960 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.41860 7.41710 0.00150 0.02022 群益店頭市場基金 97.23000 97.03000 0.20000 0.20612 群益東方盛世基金 9.02000 8.92000 0.10000 1.12108 群益東協成長基金-人民幣 12.80230 12.69080 0.11150 0.87859 群益東協成長基金-美元 11.29980 11.18690 0.11290 1.00922 群益東協成長基金-新臺幣 11.14000 11.05000 0.09000 0.81448 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.35220 11.30330 0.04890 0.43262 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.77520 10.72810 0.04710 0.43903 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.22820 10.19140 0.03680 0.36109 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.87860 9.83610 0.04250 0.43208 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.37970 9.33870 0.04100 0.43903 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.90140 8.86940 0.03200 0.36079 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.66730 9.62570 0.04160 0.43218 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.54660 9.50490 0.04170 0.43872 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.94420 9.90850 0.03570 0.36030 群益長安基金 27.64000 27.55000 0.09000 0.32668 群益美國新創亮點基金N-美元 10.36330 10.37810 -0.01480 -0.14261 群益美國新創亮點基金-美元 15.67690 15.69940 -0.02250 -0.14332 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.09000 15.14000 -0.05000 -0.33025 群益真善美基金 16.31270 16.31680 -0.00410 -0.02513 群益馬拉松基金 120.13000 120.28000 -0.15000 -0.12471 群益馬拉松基金I類型 120.15000 0.00000 120.15000 0.00000 群益深証中小板基金 11.25000 11.43000 -0.18000 -1.57480 群益創新科技基金 32.08000 31.93000 0.15000 0.46978 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.95420 8.91580 0.03840 0.43070 群益華夏盛世基金N-美元 8.28670 8.24040 0.04630 0.56187 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674 群益華夏盛世基金-人民幣 9.75110 9.70920 0.04190 0.43155 群益華夏盛世基金-美元 9.13730 9.08630 0.05100 0.56128 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.03000 14.96000 0.07000 0.46791 群益奧斯卡基金 26.74000 26.55000 0.19000 0.71563 群益新興金鑽基金-美元 11.10100 10.91860 0.18240 1.67054 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.46000 8.33000 0.13000 1.56062 群益葛萊美基金 23.05000 22.90000 0.15000 0.65502 群益道瓊美國地產ETF基金 20.47000 20.66000 -0.19000 -0.91965 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.15000 8.11000 0.04000 0.49322 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.84000 13.98000 -0.14000 -1.00143 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.95820 11.99070 -0.03250 -0.27104 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.28390 11.27190 0.01200 0.10646 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.22980 11.22240 0.00740 0.06594 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.65200 8.67550 -0.02350 -0.27088 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06380 9.05410 0.00970 0.10713 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.68260 8.67690 0.00570 0.06569 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.12070 10.10980 0.01090 0.10782 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.26000 28.27000 -0.01000 -0.03537 德信中國精選成長基金 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 德信台灣主流中小基金 18.13000 18.22000 -0.09000 -0.49396 德信新興股票組合基金 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163 德信萬保貨幣市場基金 11.93620 11.93570 0.00050 0.00419 德信萬瑞基金 10.76410 10.77620 -0.01210 -0.11228 德信數位時代基金 27.25000 27.24000 0.01000 0.03671 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66480 11.66440 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.24000 15.28000 -0.04000 -0.26178 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.00000 19.00000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.35130 10.28610 0.06520 0.63387 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.87520 14.78160 0.09360 0.63322 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.04820 8.04910 -0.00090 -0.01118 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.88200 10.86740 0.01460 0.13435 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.24420 11.22860 0.01560 0.13893 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.96810 12.96960 -0.00150 -0.01157 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.17000 18.14000 0.03000 0.16538 摩根中小基金 22.28000 22.23000 0.05000 0.22492 摩根中國A股基金 12.34000 12.31000 0.03000 0.24370 摩根中國A股基金(美元) 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 摩根中國亮點基金 12.36000 12.33000 0.03000 0.24331 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.74480 10.72390 0.02090 0.19489 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.91540 11.85750 0.05790 0.48830 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.11930 9.09280 0.02650 0.29144 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.10050 12.07690 0.02360 0.19541 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.90310 13.83540 0.06770 0.48932 摩根台灣金磚基金-累積型 19.76000 19.76000 0.00000 0.00000 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.76000 19.76000 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 50.85000 50.94000 -0.09000 -0.17668 摩根平衡基金 28.35000 28.42000 -0.07000 -0.24631 摩根全球α基金 19.60000 19.59000 0.01000 0.05105 摩根全球平衡基金 14.89400 14.85600 0.03800 0.25579 摩根全球發現基金 12.74000 12.72000 0.02000 0.15723 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.66030 9.65520 0.00510 0.05282 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.64810 10.63250 0.01560 0.14672 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.05010 10.04210 0.00800 0.07966 摩根多元入息成長基金-累積型 11.38080 11.37480 0.00600 0.05275 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.99840 9.99050 0.00790 0.07908 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.53070 10.47170 0.05900 0.56342 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.46920 13.39370 0.07550 0.56370 摩根亞洲基金 55.38000 54.58000 0.80000 1.46574 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.34630 8.34020 0.00610 0.07314 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.72010 9.70540 0.01470 0.15146 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.60740 8.59720 0.01020 0.11864 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.15760 12.14880 0.00880 0.07244 摩根東方內需機會基金 17.55000 17.30000 0.25000 1.44509 摩根東方科技基金 33.34000 32.83000 0.51000 1.55346 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.03000 9.93000 0.10000 1.00705 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.49000 9.39000 0.10000 1.06496 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.43000 11.33000 0.10000 0.88261 摩根金龍收成基金 20.44000 20.30000 0.14000 0.68966 摩根第一貨幣市場基金 15.08210 15.08160 0.00050 0.00332 摩根絕對日本基金 14.57000 14.43000 0.14000 0.97020 摩根新金磚五國基金 10.67000 10.58000 0.09000 0.85066 摩根新絲路基金 9.49000 9.40000 0.09000 0.95745 摩根新興35基金 12.79000 12.67000 0.12000 0.94712 摩根新興日本基金 24.40000 24.13000 0.27000 1.11894 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.17980 7.13280 0.04700 0.65893 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.39860 9.32980 0.06880 0.73742 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.15960 9.09700 0.06260 0.68814 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.40720 10.33910 0.06810 0.65866 摩根新興科技基金 53.95000 53.83000 0.12000 0.22292 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.29340 8.29320 0.00020 0.00241 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.54140 10.54120 0.00020 0.00190 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.36800 8.33460 0.03340 0.40074 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.09120 9.04300 0.04820 0.53301 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.55930 8.51480 0.04450 0.52262 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.63070 9.59230 0.03840 0.40032 摩根龍揚基金 30.50000 30.29000 0.21000 0.69330 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 摩根環球股票收益基金-累積型 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30190 9.29660 0.00530 0.05701 摩根總收益組合基金-累積型 11.25220 11.24570 0.00650 0.05780 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 23.69000 23.74000 -0.05000 -0.21061 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73330 11.71050 0.02280 0.19470 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.98870 10.96790 0.02080 0.18964 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.97670 9.96820 0.00850 0.08527 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.19180 10.17200 0.01980 0.19465 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.60310 9.58490 0.01820 0.18988 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.71290 8.70550 0.00740 0.08500 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.33160 10.31240 0.01920 0.18618 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36610 10.36200 0.00410 0.03957 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.69180 9.68960 0.00220 0.02270 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.81600 9.82810 -0.01210 -0.12312 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.45240 9.45020 0.00220 0.02328 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.57310 9.58490 -0.01180 -0.12311 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.23310 11.21200 0.02110 0.18819 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.02220 10.99970 0.02250 0.20455 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.18500 10.17790 0.00710 0.06976 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.65500 10.63500 0.02000 0.18806 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.43890 10.41760 0.02130 0.20446 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.64880 9.64200 0.00680 0.07052 聯邦金鑽平衡基金 22.28850 22.29880 -0.01030 -0.04619 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.56760 9.57740 -0.00980 -0.10232 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.85450 9.87910 -0.02460 -0.24901 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.56760 9.57750 -0.00990 -0.10337 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.85450 9.87910 -0.02460 -0.24901 聯邦貨幣市場基金 13.16670 13.16620 0.00050 0.00380 聯邦精選科技基金 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.08330 16.08540 -0.00210 -0.01306 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.44850 12.33720 0.11130 0.90215 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.01760 11.95730 0.06030 0.50429 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.53320 11.47530 0.05790 0.50456 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76430 11.76690 -0.00260 -0.02210 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.03140 11.04030 -0.00890 -0.08061 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49790 10.50010 -0.00220 -0.02095 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.59970 8.60660 -0.00690 -0.08017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.07000 36.24000 -0.17000 -0.46909 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.51000 15.50000 0.01000 0.06452 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.42000 12.42000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.12000 13.12000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123 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