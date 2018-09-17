〈百貨喜迎旺季〉誠品生活週年慶9/27起跑 南西大店將開幕助攻營運

誠品生活 (2926-TW) 週年慶下周四 (27 日) 正式啟動，將由信義店、松菸店、敦南店率先起跑，首 14 日全館推出滿千送百回饋，而誠品生活位於北市西區的全新獨立大店「誠品生活南西」，也將在本周四 (20 日) 試營運，隨著誠品生活南西將開幕，加上一年一度的週年慶將展開，可望為誠品生活營運增添強勁動能。

誠品生活週年慶首波由信義店、松菸店、敦南店 9/27 率先開跑，同時南西店將在 20 日試營運、30 日正式開幕，引進 8 大全台獨家及 142 個南西商圈獨家品牌，營運坪數約 6000 坪，且為迎戰西區百貨商圈，也引進旅日必逛 3 大名店，包括東京超人氣「猿田彥珈琲」、甜點排隊名店「FLIPPER’S」舒芙蕾鬆餅，及日本最知名藥妝通路「松本清」。

書店方面，誠品生活南西書店首次獨家引進星、馬、泰、越、緬、柬、菲、印尼合計 8 國、近 80 種東南亞語系雜誌，全店擁有逾 2 千種、近 5 千冊雜誌，為全台誠品雜誌種類最齊全的據點，並與 R79 串聯成為台北市西區最大書店。

誠品生活去年海內外營業據點共 45 家，總經營面積約 8.8 萬坪，去年新增台灣誠品 R79 店後，誠品生活花蓮店也於 5 月底正式開幕營運，除 9 月底即將正式開幕的南西大店外，誠品生活目前在桃園、台中、高雄與台南積極布點，盼能增加有特色的獨立據點，台北未來還有 2022 年將開幕的新店裕隆城旗艦店。