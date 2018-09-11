王品過去一年在中國踢三次鐵板 高端品牌也撐不住

餐飲集團王品 (2727-TW) 在上月將今年初創立的新品牌「三哇造面」收攤，更被眼尖人士發現，原來 2013 年開創的高價鐵板燒「LAMU 慕」，早在去年底悄悄關門大吉，加上去年 10 月「石二鍋」退出中國，等於不滿一年的時間內，王品在中國就踢到三次鐵板，過往靠著中國事業體維持營運動能的趨勢，顯然已式微。

從王品 8 月營收來看，台灣事業體在節慶促銷下達 9.02 億元，年增 2.88%，中國事業體 6.56 億元，年減 0.99%，累計前 8 月中國營收 47.13 億元，年增 1.69%，不如台灣的 63.27 億元，年增 2.88%，中國上半年獲利更腰斬掉到 1.43 億元，營業利益率也衰退。

對於外界質疑，王品回應，中國事業群仍處健康發展態勢，品牌餐廳開閉店，是視當地餐飲市場需求而定。

王品強調，上半年中國餐飲市場前景不明，且競爭激烈，採行調整營運體質策略，下半年已恢復正常展店速度，「鵝夫人」將到長沙、武漢開新據點，「舞漁」也開出第 2 家店。

王品也指出，加大品牌投資力拓展王品在大陸市場的聲量，是長期發展的必要投資，認為外界對中國經驗失靈的說法不存在。

截至 8 月底，王品在中國共有 149 家店，分別為王品牛排 66 家、西堤 47 家、花隱 12 家、鵝夫人 21 家、蜀三味 2 家、舞漁 2 家。