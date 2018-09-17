〈國光生技母子均貴〉流感疫苗充填訂單飆升 全年營收估衝8億直奔歷史新高

國光生 (4142-TW) 今年美國 Protien Sciences 合作的四價流感疫苗針劑充填訂單增加 6 倍，董事長詹啟賢指出，明年訂單總劑量上看 800 萬劑。法人預估，Protien Sciences 針劑填充業務營收占比去年為高個位數，今年將提高至 3 成，可望帶動國光生今年全年營收年增 5 成，衝上 8 億元大關，創歷史新高。

詹啟賢指出，9/14 董事會通過現金增資案，預計投入 7 億元興建第二條產線，產能將從現在的 2000 萬劑，提升至 8000 萬劑，預計 2020 年部分產線可以投產，將優先供應台灣流感疫苗使用，2021 至 2022 年可通過國際查廠認證。

詹啟賢表示，明年 Protien Sciences 四價流感疫苗充填業務訂單，有機會從今年的 400 萬劑翻倍為 800 萬劑，不過國光生目前產能滿載，明年訂單可能約在 600 至 800 萬劑左右。至於旗下伊諾肝素鈉抗凝血劑，預計新產線投產後，每年產能可從 500 萬劑增加到 1500 萬劑。

南半球人口較北半球少，詹啟賢指出，目前國光與巴西合作的藥廠，已經通過國際查廠認證，下一步除了瞄準中國大陸目前因假造疫苗問題產生的空窗期外，也將同步耕耘南半球市場。