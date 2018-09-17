豐泰8月營益率創新高 Q4業績有望續迎旺季水準

豐泰 (9910) 前 8 月獲利表現亮眼較去年同期成長 15%，單月營益率更達 13.74%，創新高紀錄，前 8 月 EPS 4.94 元。法人表示，豐泰主要客戶 Nike 訂單樂觀，營收占比緩步墊高，第三季出貨量已達旺季水準，預計第四季出貨量及銷售量將與第三季持平，但因 Nike 銷售前景樂觀，且產能持續擴充，看好長期營運動能。受惠於產能利率用提升，豐泰 7、8 月合計稅後淨利達 11.19 億元，年增逾兩成，其中，7、8 月營益率表現亮眼，8 月營益率更是攀上 13.74%，創下新高紀錄。豐泰前 8 月稅後淨利 36.70 億元，歸屬於母公司業主淨利 32.98 億元，每股盈餘 4.94 元。



法人指出，豐泰第三季成品鞋生產量預計達 2910 萬雙，年增 12%，銷售量則預計達 2900 萬雙，年增 14%，其中，8 月單月出貨量達 2044 萬雙，年增 17.4%，而隨營業規模擴大也推升營益率表現。



而在產能方面，法人提到，印度地區第二季仍處小幅虧損狀態，目前新廠第一期已開了 5-6 條產線，預計明年將擴充至 10 條產線，生產佔比也將隨之提升；中國廠區則將持續導入自動化，降低生產成本，今年豐泰整體產能有望以 7-10% 速度成長。