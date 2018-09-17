和大有望獲轉單效益及下半年營運看好 今股價開高大漲

汽車傳動系統製造廠和大工業 (1536) 隨著 Tesla Model 3 量產狀況持續好轉，加上有機會接獲其他供應商轉單效益及新台幣趨貶有助於下半年毛利率回升，今天股價開高走高，直接站上季線壓力，一洗日前股價疲軟不振陰霾。和大目前 Model 3 每週的訂單量已達 8000-9000 台，即將進入每週 1 萬台的水準，且 Model 3 已開始生產四輪傳動的車款；另外，和大原本佔 Model 3 的供貨比重為三分之二，但因為其他供應商的品質欠佳，有機會接獲轉單，若進度順利會從 2019 年初開始出貨，有助於出貨單價的提升。



和大自結 8 月合併營收為 6.47 億元，較上月微增，再創歷史單月新高紀錄，較去年同期成長 12.45%；展望第三季，法人估，和大 9 月營收有機會續創新高，預估營收可達 6.5 億元甚至上看 6.6 億元。



法人指出，如果後續量產進度順利，Model 3 加上 Model S 及 Model X 全年整體交車量可達 30 萬台以上的水準，2018 年如果 Model 3 量產順利，預估營收將成長 30% 至 40%，只要 Model 3 的產能持續提升，2019 年 Tesla 就有機會成為和大最大客戶。