錸德減資後掛牌跌停開出 隨即打開跌停 寄望AD後市 營運漸增溫

錸德 (2349) 減資彌補虧損換發股票新股今 (17) 日重新掛牌交易，早盤以 13.35 元跌停價開出，隨即打開跌停，但盤中在平盤以下震盪；錸德第二季毛利率回升到 6.72%，較去年 2.49% 大幅改善，單季每股虧損縮減至 - 0.19 元，為近九季來最佳。錸德減資金額為 48.26 億元，減資比率為 27.31%，減資後實收資本額為 128.41 億元，錸德 4 月調漲消費型光碟價格，調幅約 20%，毛利率回溫；7 月開始啟動第二波漲價，價格再調漲 10%-15%，在新產品歸檔光碟 (AD) 方面，錸德是 Panasonic 海外 AD 唯一供應商，歸檔光碟 7 月開始出貨，預計下半年出貨量將逐月成長，有利改善毛利率。



錸德第二季單季營收 24.19 億元，年增 2.63%，毛利率 6.72%，年增 4.23 個百分點，稅後虧損 2.39 億元，EPS-0.19 元，累計上半年 EPS 為 - 0.47 元，較去年的 EPS-0.62 元縮小。