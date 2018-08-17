錸德Q2毛利率寫五季新高 股價再奔漲停收復5日線

光碟片廠錸德 (2349-TW) 上半年毛利率 6.72%，交出近 5 季最佳成績單，加上辦理減資打消累積虧損，整體財務體質有望轉佳，下半年歸檔光碟出貨及消費型光碟可望順利調漲價格，股價已連 2 日攻漲停，收復 5 日線。

錸德第 2 季營收為 24.2 億元，季增 4.73%、年增 2.62%，毛利率 6.72%，季增 2.29 個百分點、年增 4.23 個百分點，寫下近五季新高，營益率 -9.58%，已連續八年呈現負數，稅後虧損 2.4 億元，寫下三年來最小虧損，每股虧損 0.19 元。

累計錸德上半年營收為 47.3 億元，年增 0.93%，毛利率 5.6%，年減 0.44 個百分點，營益率 -10.17%，仍呈現負數，稅後虧損 6.01 億元，每股虧損 0.47 元。

錸德為彌補累積虧損，將減資 27.32%，以彌補至 2017 年底的累積虧損共 48.26 億元，減資後新股上市日期為 9/17，日前辦理減資完成，每股淨值將由 5.66 元變為 7.79 元。

市場認為，錸德減資有助於減少虧損，財務體質轉佳，加上消費型光碟下半年將陸續調漲價格，錸德第 2 季毛利率及營益率表現皆有上揚趨勢，股價已連兩日攻上漲停板。