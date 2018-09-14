遠傳與Softbank、LG U+跨國合作 將共同驗證電子錢包漫遊服務

遠傳電信 (4904) 於 2017 年 9 月即領先業界，與日本電信業者 Softbank、美國電信業者 Sprint、區塊鏈技術新創團隊 TCBASoft，共同成立「CBSG 國際電信區塊鏈技術聯盟 (The Carrier Blockchain Study Group)」，研究與發展專屬區塊鏈(Blockchain) 相關技術與應用，並透過此一平台，進行技術交流與商業模式的開發。區塊鏈技術發展快速，除廣為人知的加密貨幣 (crypto-currency) 應用外，在電信、金融、醫療、零售、製造等領域，都被視為即將帶來產業的創新與轉型的重要科技。區塊鏈技術不但是今年初西班牙 MWC 展示焦點物聯網主題中的一項重點展示內容，今年 6 月甫結束的台北國際電腦展(Computex 2018)，也首次將區塊鏈列入六大主題之一。



身為「CBSG 國際電信區塊鏈技術聯盟」台灣唯一電信業者及創始成員之一，遠傳電信積極衝刺創新服務及布局國際市場，將與日本 Softbank 和韓國電信 LG U + 合作，預計將於明年上半年透過電子錢包漫遊測試驗證區塊鏈技術與服務。舉例來說，未來遠傳電信用戶到韓國或日本旅遊，可能實現直接以遠傳旗下行動支付 friDay 錢包消費付款，即使在國外也能輕鬆享受快速便利又安全的行動支付體驗。



「CBSG 國際電信區塊鏈技術聯盟」目前的成員除了遠傳電信、SoftBank、Sprint 和 TCBASoft 外，還有西班牙 Telefonica、南韓的 LG U + 和 KT、阿拉伯聯合大公國的 Etisalat、電信集團 Axiata、菲律賓的 PLDT、印尼的 Telin、土耳其的 Turkcell、越南的 Viettel，以及科威特的電信集團 Zain，聯盟會員擁有全球超過 10 億行動用戶，是國際電信業中最大的區塊鏈聯盟。