曹德旺：本打算九月退休 因為發生了一件事還得拖一拖

由國務院發展研究中心主辦的“2018中國發展高層論壇專題研討會”於9月16日-17日在北京舉行。福耀玻璃(03606-HK)集團董事長曹德旺出席並演講。曹德旺表示，福耀已經公告，自己本打算9月份退休，但中美貿易摩擦發生之後，退休的事情還得往後拖一拖。

曹德旺認為，中美兩國應該本著尋求雙方能夠接受解決方案進行談判，“中美友好是來之不易的”。他強調，中美兩國對對方的研究都不夠深入。其實，中美貿易的互補性非常強。

對於美國重新發展制造業的提法，曹德旺也表現出了擔憂，在他看來，美國始於上世紀70年代中期的去工業化，到現在已經四十多年，“什麽都沒有了。投資工廠的老板沒了，工人沒有了，管理幹部沒有了”，“我在那邊投了23年的工廠，我還不知道？我們現在雇不上來人，缺幾百號人雇不上”。

曹德旺認為，如果美國想恢覆制造業，就要把所有的政策、法律、法規、甚至思想，動員到以前的水平，“如果不把相關的政策動員回去的話，我相信也做不起來”。“不是今天說再工業化，明天就可以產出什麽東西來，不可能”。

新浪財經訊 責任編輯：梁斌 SF055

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