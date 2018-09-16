樊綱：國企入股民企應采用AB股制度 防止破壞民企活力

由國務院發展研究中心主辦的“2018中國發展高層論壇專題研討會”於9月16日-17日在北京舉行。中國（深圳）綜合開發研究院院長樊綱出席並演講。

最近幾年，民營經濟占GDP比重有所減少，引起了各方面的關註。樊綱分析稱，首先，這些年來，國有企業進行了多項管理改革，效率確實比過去提高了。第二，2008年世界金融危機之後，我國政府采取了刺激政策，“非常自然地就是交給國有企業去花”，“那一段時間大大促進了國有企業的發展”。第三，反腐、整頓經濟秩序的過程中，金融體系更容易偏向國有企業，民營企業往往會受到歧視。

“但最近這些年，國有企業的活力其實是下降了”，樊綱認為，第一個原因是通過法制和反腐，要在國有部門建立新規矩。“前30年，花政府錢、花國家錢、花國家資本的規矩不是很嚴格的，也產生了很多腐敗”。“在反腐過程當中，對國有企業的方方面面做出了新的規範，嚴加管理，包括收入分配，包括錢怎麽花，包括通過各種渠道，不僅是監管紀律部門，而且通過黨委等等來約束、監管國有企業”。

樊綱強調，“這種做法是必須的，方向是正確的，因為花公家的錢，花國有的資本是需要監管的，任何社會、任何國家都是需要建立這樣的制度，建立這樣的規矩”。但他也承認，建立規矩就使得國有部門的決策進程放慢，活力變小，承擔風險的能力相對而言就差一點。“公共事務是不可以隨意、隨性的”。“私營企業家可以按照沖動決策，政府官員可不能按沖動來決策。因此，這時面對這樣一種新的形勢，下一階段的改革開放確實要思考怎麽進一步發展民營經濟”。

樊綱認為，民營經濟天生就具有活力，因為它可以對自己的風險負責，“花自己的錢，承擔自己的風險，這與國有部門就是很大的區別”。“下一階段我們要更多依賴自主創新，而創新是件風險極大的事情。不管是技術的創新還是市場模式的創新，都需要企業家的風險精神，需要民營企業承擔自己風險的機制，我們才能真正使我們的自主創新也好，市場的靈活性也好等等，能夠更好地發揮作用，能夠使經濟更加具有活力”。

樊綱也表現除了自己的擔憂，“國有資本那麽大，往往在收購民營資本的股權之後，有把民營企業的運行機制納入了國有企業的管理方法，發展民營企業就是要讓它發揮活力，但是你一旦並到了國有企業的運行方式當中，從經濟活力來講，這是一個不利的趨勢”。

他建議繼續發揮優先股制度，“國有企業可以投資，可以盈利，但是不要因為投資就把國有企業的管理機制帶到民營企業當中去，這樣使民營企業能夠保持它的活力，承擔它自己的風險”。

“中國經濟40年走到今天，經濟結構已經發生了很大的變化，要保持這個勢頭，要朝著市場決定資源配置的方向能夠繼續地發展，我們在制度上要做很多事情，在政策上也要做很多新的調整，我們也要繼續開放，要繼續學習世界各國的市場經濟發展的基本規律，更好地使我們的經濟結構得到調整，才使我們的經濟更有活力，能夠持續地發展下去”，樊綱表示。

來源：新浪財經 責任編輯：梁斌 SF055

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)