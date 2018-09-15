所有人都在問：為什麼中概妖股如此兇猛？

受貿易情緒緩解影響，9 月 13 日美股集體走高，中概股開盤初期集體瘋漲，198 隻中概股中共有 120 隻出現上漲，占比超過 60%。

來勢洶洶的中概妖股

在中概股的這波上漲中，尤以一直飽受爭議的蔚來汽車、拼多多、趣頭條漲勢最猛。

9 月 12 日在紐交所上市的蔚來汽車，IPO 首日報收 6.60 美元，次日開盤價 6.62 美元，盤中一度漲 90%，接近 13 美元，市值最高突破 130 億美元，當日最終收漲近 76%，在中概股中漲幅居首。

另外，13 日盤前高盛分析師 Piyush Mubayi 給予拼多多「買入」評等，拼多多當日股價大漲 30.03%。盤中更突破 30 美元，為上市以來首次，市值最高約 330 億美元。

高盛分析師 Piyush Mubayi 在報告中寫道，拼多多是世界上「營收成長最快的網路公司」，預計至 2021 年，拼多多營收年複合增長率將達 73%，商品交易總值年複合增長率將達到 60%。

華爾街給拼多多的平均目標價為 24.9 美元。彭博數據顯示，拼多多目前有 2 個買入和 1 個持有評級。

從 9 月 10 日至 13 日，拼多多累計漲幅逾 50%，市值已超過 360 和網易，位列中國網路科技企業第六；與京東市值差距縮小至 70 億美元。

另外，趣頭條本周五在美上市，開盤價 9.10 美元，較發行價 7 美元上漲 30%。開盤約 2 分鐘暫停交易，漲幅 48.86%。開盤不到 15 分鐘，漲幅 80% 暫停交易；開盤不到 20 分鐘，漲幅 113%，第三次熔斷；開盤半小時，漲幅收斂至 95.43% 暫停交易。收盤前兩小時，漲幅 138.43% 第五次暫停交易。盤中新高為 20.30 美元，最大漲幅 190%，市值最高超過 58 億美元。

根據彭博數據，趣頭條創下今年美國 IPO 規模超過 500 萬美元股票的最大首日漲幅。

是貿易因素利多？

針對美方近日向中方發出磋商邀請，高峰在商務部 13 日召開的新聞發布會上說，中方確實已經收到美方邀請，對此持歡迎態度，雙方正在就一些具體細節進行溝通。

高峰表示，中美經貿磋商團隊近來一直保持着各種形式的溝通，雙方就各自關心的問題進行了交流。中方確實已經收到了美方邀請，對此持歡迎態度，雙方正在就具體細節進行一些溝通。中方認為，貿易衝突升級不符合任何一方的利益。

CNBC 援引嘉信理財金融研究中心交易與衍生品部門副總裁 Randy Frederick 提到：「本周美股上漲的最大動力，就是市場對中美重啟貿易談判的樂觀預期。國際貿易問題是唯一能壓制美股上漲動力的因素。」

資深市場人士薛正曄也向經濟觀察網表示，此次中概股大漲，除了因為「前段時間超跌了」。並且美國財政部長向中方團隊發出邀請，希望中方派出部級代表團在美國政府對華加征新一輪關稅前與美方進行貿易談判，這個消息對此次中概股大漲也有影響。

還是私募基金的興風作浪？

據新京報報導，在中概股領域有上百家私募基金正在興風作浪。相對於公開的 QDII，一些離岸私募基金要神秘得多。他們大多註冊在開曼或是香港，有分析師和操盤手派駐中國，資金來源大多是一些海外華人或是國內富豪的海外資產。

而所謂 QDII，是「合格境內機構投資者」的首字縮寫，這是在人民幣資本項下不可兌換的情況下，境內機構投資者在經過外管局批准後，有控制地投資境外房產、股票、債券等業務的一項制度安排。

華爾街見聞會員專屬文章《中概妖股的另一個江湖》中表示，除主力私募基金外，分析師群體是「炒」中概股的重要力量：

由於國內政策監管原因，數以千計的分析師群體並無法直接將研究能力變現。但是中概股不同，它屬於離岸市場，同時又具備在國內的經營實體，分析師研究產業和公司的便利性及優勢，遠勝海外投資機構。同時，分析師又具備大量的買方客戶，可以方便在大量人群之間傳播觀念和觀點，並且影響部分中概股的定價。

中概妖股的歸途

值得注意的是，在蔚來汽車股價暴漲之後，對沖基金 Bernstein 卻認為，蔚來 ES8 賣一輛虧一輛，訂單成長動能走弱，銷售通路也有限，市場競爭激烈，因此給予「劣於大盤」評等，股價目標價僅為 4.2 美元。

周五蔚來汽車就經歷與此前一天完全相反的股價動盪，盤前一度大漲 20%，開盤後跳水轉跌，轉漲後再度跳水。兩度暫停交易，最終收跌 14.66%，全天振幅超過 30%。不過從上市到現在，蔚來汽車股價已上漲 58%。

另外，拼多多也在同日收跌 12.08%，報 26.34，與前一天的大漲截然不同。而從上市到現在，拼多多股價漲幅雖然僅為 7%，但盤中振幅非常大。

上述會員專屬文章就表示，蔚來和拼多多不會是中概最後的妖股，它們甚至連妖股的幅度，都是排名後列，因為京東和特斯拉的存在，對於它們的市值和估值存在一定的牽引，且做空機制的存在，也會讓多頭有所忌憚：

值得注意的是，年初的中概妖股們在後續 3 個月的時間內紛紛面臨腰斬。在網路流量紅利接近尾聲的情況下，基本面最終成為了「照妖鏡」。

如果拼多多的訂單數據和 GMV 成長速度快速減少；如果蔚來的產量和訂單遲遲不見放量，最終中概股的命運，依然是從哪裡來回哪裡去。

『新聞來源／華爾街見聞』