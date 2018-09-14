【豐銀投顧】本週預測完全命中 下週仍然持續多頭

◆盤勢分析

筆者在昨天的文章 (莫聽穿林打葉聲，今天其實漲不少) 之中的最後一段提到:「5 日線與月線的負乖離也超過 100 多點了，且成交量又更加萎縮，顯示空方力道已弱，未來最快明天、最慢下週就會有機會出現比較像樣的反彈走勢」。今天果然開盤就開高走高且幾乎收在最高點，我們又再一次的精準預測了行情。也希望有幫到投資朋友，不要做出錯誤的方向及判斷。一路以來筆者都是用肯定的語氣來判斷行情，從不模稜兩可。而在這一週的時間，其實是讓人擔心受怕的，畢竟外資的期貨淨多單減少了許多，但現貨卻還在買超，到底該怎麼判斷？相信是許多人這一週感到很傷腦筋的問題。

其實，一言以蔽之。外資並不是一個人，而是一群人！既然是一群人，那麼就會有看法不同之處。但判斷任何事情往往不是人多的一方就會贏，更多時候是多數人的想法總是錯，而少數人的看法是對的。所以，外資的任何交易資訊，其實不見得能拿來當做判斷的依據。再加上外資可以操弄的工具很多，現貨、期貨、T50 反一、0050 指數、選擇權、借券、海外摩台期… 等，排列阻合會有多少種？難道要每一項都出現偏多訊號時，您才要做多嗎？因此很容易讓人不知從何判斷。偏偏投資人總是容易犯了「心之所想，眼之所見」的毛病。舉例來說，上週外資並未大幅賣超台股現貨，甚至還維持買超。但看空的人卻硬要說這是假象，因為外資在期貨的多單已經減少到三萬口以下了，表示外資在跑 。那麼試問，今天外資的期貨多單淨留倉部位已經又回到了三萬口以上了，行情後勢就一路看多嗎？

行情不能預測，也不必預測，筆者所研發出的神奇動能，清楚的知道當量能急縮時，空方力道就會被阻斷，既然空方力道被阻斷了，就算不做多，也該知道不能放空。如此就能避開在低檔放空、在高檔做多的慘劇，投資人若是有興趣可自行上網搜尋筆者的影片，即可獲取相關資訊。至於下週的盤勢怎麼看？我們仍然是偏多看待，若有任何的拉回，都應該要伺機進場。預計盤勢有機會再攻上 11000，提供給大家參考另外也祝大家週末愉快！

豐銀投顧 李世新 分析師