【永豐期貨】台指選擇權盤後－蘋果發威 台股大漲收復年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 161 點至 10879 點。價差方面，台指期轉為正價差 10.86 點，電子期轉為逆價差 - 0.24 點，金融期轉為正價差 1.46 點。現貨部分，三大法人買超 124.99 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 12543 口，使留倉部位轉為淨多單 7116 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 11820 口至 32438 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 8181 口至 8981 口。

週四蘋果大漲，帶動美股全面收高，激勵週五台股開高走高，盤面上以蘋概股領軍上攻，台積電與鴻海漲幅皆逾 2%，大立光更是大漲 7% 以上，蘋概三王同步轉強，加上金融與傳產亦響應上漲，聯手推升指數緩步上攻，終場加權指數上漲 140.91 點或 1.314%，收在 10868.14 點，成交量能 1267.28 億，較前一日增加 110.22 億。今日八大類股全數上漲收紅，其中以造紙類股漲幅 2.77% 表現較佳，營建類股漲幅 0.13% 表現相對一般。技術面觀察，今日大盤以帶量長紅 K 收復年線及 10700 關卡，盤勢出現跌深反彈格局，盤面上見到電子權值股同步止跌回穩，外資期現貨也轉為同步偏多操作，短線可望延續反彈，雖美股維持強勢，但需留意陸股走勢仍然偏弱，操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.08 升至 1.24，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.54% 降至 10.39%，賣權平均隱含波動率由 14.13% 降至 12.74%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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