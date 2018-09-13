〈蘋果新機發表〉台灣首波開賣iPhone XS系列 遠傳搶頭香開放線上登記

蘋果今年新 iPhone 手機正式亮相，一口氣發表 iPhone XS、 iPhone XS Max、/iPhone XR 等 3 款新機，台灣確定列位全球第一波銷售國家名單，遠傳 (4904-TW) 今 (13) 日宣布，9 月 21 日起消費者就可至全台遠傳門市及德誼門市申辦最新手機，今日上午 10 時起開放線上登記，除可透過官網及行動客服 APP 線上登錄，也可到門市洽詢登記。

遠傳指出，蘋果新 iPhone 亮相前在官方粉絲團推出的「果粉世代大集合」活動，截至 9/12 中午，吸引超過 1.5 萬人參與，調查出爐顯示，不管 X、Y、Z 或 I 世代的果粉，對於心中理想的 iPhone 手機，追求「更高畫素」都榮登冠軍寶座，比例高達 4 成，凸顯果粉愛拍照、愛分享的生活態度。

超過 2 成的果粉最重視「大尺寸螢幕」功能，顯示與現今愛追劇的手機使用行為密不可分。此外，調查還發現 X 及 I 世代對於 Apple Pencil 最感興趣；Y、Z 世代則較關注多色選擇。

蘋果台灣官網公告最新資訊，將在明 (14) 日下午 3 時 01 分開始預購，遠傳則是一早就搶頭香宣布將開放線上登記，自即日起消費者可至全台遠傳直營 / 加盟 / 德誼門市洽詢登記，今日上午 10 時起可透過遠傳官網或行動客服 APP 線上登錄，掌握第一手消息。