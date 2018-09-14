jpp-KY擴大布局航太零件市場 斥2億元買下2家法國公司

jpp-KY(經寶精密)(5284-TW) 今 (14) 日公告，轉投資法國子公司與 AGILITEAM、Mr. Didier Candalot 和 Mrs. Nathalie Candalot 簽署股權收購合約，共斥資約歐元 580 萬元 (約新台幣 2 億元) 買下其所屬 2 家公司百分百股權，經寶說明，希望藉此引進更多航太產品線和訂單。

經寶指出，AGILITEAM 主要從事航太銑床件生產，由於航太是追求安全係數高的行業，客戶不容易開發，若是透過既有供應鏈會相對有機會切入更大的市場，因此，經寶入股投資後，未來可藉此引進更多的產品線和訂單。

此次經寶是向 AGILITEAM 以及二位大股東 Mr. Didier Candalot 及 Mrs. Nathalie Candalot 收購其所持有法國從事航太產業 Atelier de decolletage de Bigorre(簡稱 ADB) 和 SAS LUTEC(簡稱 LUTEC)2 家公司的 100% 股權。

收購案由泰國經寶與合作夥伴 Mr. Frederic Bourgon 在法國設立合資公司進行，雙方對合資公司持股比例分別為 76% 和 24%，合資公司於 3 年內增發新股由 Mr. Bourgon 認購，泰國經寶放棄新股認購權，3 年後雙方持股比例將為 67%、33%。