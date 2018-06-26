jpp-KY先蹲後跳 瞄準泰國四大產業拚接單

jpp-KY(經寶精密)(5284-TW) 今 (26) 日召開股東常會，董事長鍾國松表示，興建新航太廠，是預備做陽極處理和熱處理，並規劃明年申請 Nadcap 認證，隨著泰國推動 4.0 國家產業升級計畫，包括航太、通訊、醫療和交通運輸等領域都不會缺席，後市看佳。

鍾國松說明，上半年受到數位加值機客戶的行銷策略改變，加上美中貿易戰影響原物料成本上漲、泰國政府面臨大選不斷改期等不利影響，拉貨不如預期，前 5 月合併營收年減 5.2%，唯毛利率仍維持一定水準。

展望未來，鍾國松指出，儘管泰國政府仍有選舉的不確定因素，但是近年來泰國政府積極推動泰國 4.0 的大型經濟改革，制定出相關的配套獎勵措施，預期將陸續釋出包括通訊設備、交通運輸和航太產業相關的配套政策和產業訂單，效益仍將發酵。

為了因應泰國政府推行東部經濟走廊，經寶對於航太廠房將申請新的 Nadcap 航太認證，並已在東部經濟走廊的核心區域購置了新的戰略用地。

經寶精密是東南亞最大的客製化精密金屬加工廠，擁有 AS9100、Nadcap 等多項航太國際認證，是政府南向政策的指標企業之一，曾榮獲經濟部第 18 屆中小企業海外磐石獎，現為空中巴士和波音駕駛艙航電系統機構件的供應商。