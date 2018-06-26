jpp-KY股東會通過配息3.2元 經寶4.0逐步展現成果

jpp-KY 經寶精密 (5284) 今天舉行股東會，承認 2017 年財報及通過配發 3.2 元現金股利。董事長鍾國松表示，經過多年努力的經寶 4.0 已慢慢開始展現成果，表現在整體的生產效率以及毛利率已有明顯的提升，在航太發展上，為開拓更多的商機，公司興建新的航太廠，預備做陽極處理及熱處理，並規劃於 2019 年申請 Nadcap 認證；此外，泰國當地正在逐步發展的國家產業升級計畫泰國 4.0，囊括航太、通訊、醫療、交通運輸等，經寶也絕對不會缺席。經寶精密為東南亞最大的客製化精密金屬加工廠，擁有 AS9100、Nadcap 等多項航太國際認證，為政府南向政策的指標企業之一，曾獲經濟部第 18 屆中小企業海外磐石獎的殊榮，現為 Airbus(空中巴士)及 Boeing(波音)駕駛艙航電系統機構件的供應商。公司專精在客製化精密金屬機構件的設計與製造，為提供客戶更完整的服務，歷經多年的布局及訓練，去年初同步導入了新的 ERP 系統以及內部自行研發的經寶 4.0 管理系統，有效整合內部資源提高生產效率。



另一方面，經寶也在新廠房布建完成機電組裝廠，預期加入機電整合新服務，不僅是提供金屬外殼機構件的設計與製造，更提供產品內部整機組裝為成品的一體化服務，期望建立與客戶間更緊密的夥伴關係。



經寶上半年受到數位加值機客戶的行銷策略改變，中美貿易戰影響到原物料成本上漲以及泰國政府面臨大選不斷改期等不利影響，使得拉貨較不如預期，加上去年上半年營收基期較高，前 5 月的營收相對略減，唯毛利率在經寶 4.0 推行的成效下，仍維持不錯的表現。



展望未來，鍾國松指出，雖然泰國政府仍有選舉的不確定因素，但是近年來泰國政府積極推動泰國 4.0 的大型經濟改革，制定出相關的配套獎勵措施，預期將會陸續釋出包括通訊設備、交通運輸以及航太產業相關的配套政策及產業訂單，對經寶而言，都是正在服務的客戶及生產中的產品線，新的專案也在如火如荼的進行當中。



為了因應泰國政府推行東部經濟走廊，並期望建立亞洲航太維修中心的願景，公司積極新建新的航太廠房申請新的 Nadcap 航太認證，並且在東部經濟走廊的核心區域購置了新的戰略用地，未來在泰國政府全力扶植的產業政策的發展趨勢下，相信將可引領經寶往更高的一層領域發展。