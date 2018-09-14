金融海嘯10周年 陳德霖：切忌過度槓桿或借貸

回顧金融海嘯 10 周年，香港金管局總裁陳德霖表示，每次造成金融危機的成因都萬變不離其宗，就是「過度槓桿」，提醒家庭、企業和政府一定要避免過度槓桿或借貸過度。

陳德霖表示，雖然解決之道是減債 (去槓桿)，但金融每 10 年過後，全球負債不跌反升，新興市場的企業債務更是迅速飆升，容易引發信貸風險。

以先進經濟體為例，其總債務由 2007 年佔國內生產總值 (GDP) 的 2.42 倍增至 2.76 倍 (包括家庭、企業和政府)，其中家庭和企業變化不大，惟政府負債由 71% 大幅增加至 108.5%。

新興經濟體總負債亦由 2007 年佔 GDP 的 120.7% 攀升至 2017 年的 193.6%，升幅高達 73 個百分點，主要由家庭和企業債務飆升帶動；當中企業負債升幅由 56.3% 升至 104.6%。

陳德霖指出，新興市場負債上升，部分原因是金融服務發展和深化的結果，不一定是壞事，當中有利於增強金融服務實體經濟的能力，並改善資本配置效率。

不過，他警告，近年新興市場的企業債務迅速飆升，在全球經濟下行風險增加、美元升值和利率趨升的情況下，一旦市場出現波動，資金鏈斷裂，便容易引發信貸風險。

自金融危機爆發後，陳德霖認為，香港積極落實國際監管標準，令香港「抗震力」大大提高。

另外，金管局自 2009 年起先後推出 8 輪逆周期措施，有助減低銀行體系面對的風險，新房貸的平均貸款成數，由 2009 年的 64% 取今年的 47%；房貸利息比也由 10 年的 41% 降至去年底的 34%。

陳德霖說，雖然目前金融監管手段、工具和力度較以前加強，但歷史告訴我們「人類是善忘的」，常常沒有汲取教訓或很快忘記教訓，以致金融危機反覆出現。因此，香港必須維持貨幣、財政及市場紀律，家庭、企業和政府都一定要避免過度借貸。