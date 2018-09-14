售樓大豐收 新地全年賺500億 每股派3.45元

售樓獲利入帳大豐收，帶動新鴻基地產 (0016-HK) 截至 2018 年 6 月 30 日止年度收入達港幣 856.44 億元，年增 9.5%，純利達 499.51 億元，年增 19.6%，每股盈餘 17.24 元，每股末期息 3.45 元。

截至今 (14) 日午盤，新地股價上漲 2.703%，報港幣 117.8 元。

圖：新浪財經

新地今年 7 月至今已售住宅金額達 270 億元，佔目標 6 成，公司香港銷售目標有信心至明年 6 月底止年度可達 425 億元，大陸銷售目標則是 45 億元。

按獲利貢獻劃分，租務比重佔最大，達稅前經常盈餘的 48%。今年 6 月底年度售樓獲利大增 36%，至 162.6 億元，期內租務獲利升 8.8%，至 186.47 億元。

香港售樓利潤達到 139 億元，年增 40%，大陸售樓獲利亦有 23 億元，年增 19%。租務盈餘中，145.5 億元為香港租務貢獻，租金上升是由於續租租金上升，以及新收租物業的收入。

過去一年，新地透過不同途徑，為其土地儲備增添 5 個專案，按所占的樓面面積計算，新增的總樓面面積合共約 680 萬平方尺，當中包括來自農地轉換的十四鄉發展專案。

新地目前持有 3200 萬方呎農地，轉用途的申請一直進行，目前有 3 幅接近完成，到適當時公布。